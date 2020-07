Cogidocs utvikler nye teknologiløsninger for hele Europa - åpner nytt kontor

Nyheter

RØYRVIK: Cogidocs, som er en del av Azets AS, har 205 ansatte. 17 av dem sitter på hovedkontoret i Røyrvik. Og det skal bli flere, ifølge administrerende direktør Rune Skåren.

Sterke resultattall fra Cogidocs AS: Drømmemargin i Røyrvik Cogidocs AS leverer knalltall på både topp- og bunnlinja.

Støttet forskningsprosjekt

Det neste året skal grunnlaget for ytterligere vekst legges gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU), der de blant andre har Innovasjon Norge med på laget. De går inn med to millioner kroner i tilskudd i utviklingsprosjektet.

– Cogidocs er ei enestående bedrift som fortjener det. De er offensive og ønsker å ta i bruk ny avansert teknologi for å utvikle seg videre. Det er spennende og er ei utvikling for framtida. Prosjektet gir potensiale for å nå et mye større marked enn det de har hånd om i dag, sier Odd Arne Seljelid i Innovasjon Norge.

25 millioner dokumenter

I dag behandler selskapets ansatte 25 millioner dokumenter for rundt 70.000 europeiske virksomheter. Planen er å gå fra å være en ren tjenesteleverandør, til å kommersialisere teknologiske løsninger for digitalisering av bedrifter. Teknologien som de utvikler skal tas i bruk i store deler av Europa, ifølge Skåren.

Nytt kontor

I disse dager åpner de et nytt kontor i Vikersund, som skal lede forsknings- og utviklingsarbeidet.

– Vi skal utvikle dette i Norge og Norden. Når vi er fornøyde, ruller vi det ut til alle land. Ett av målene våre er å få til en løsning for enda enklere håndtering av dokumenter, sier Skåren, uten at han vil si noe mer om hvordan de skal gjøre det.

Åtte millioner kroner

FoU-prosjektet har en prislapp på totalt åtte millioner kroner. De utenlandske eierne legger selv seks millioner kroner på bordet for å finansiere prosjektet. Det er Skåren glad for, og mener det viser at de har tro på det som skjer rundt Røyrvik-bedriften.

– Vi har allerede ideene klare for hvor vi skal med prosjektet, og en testkunde som er klar til å ta i bruk teknologien så fort det lar seg gjøre, sier Skåren, som har brukt de siste månedene godt etter at koronaviruset rammet landet.

I stedet for å permittere de ansatte, har de fått påfyll av kunnskap.

– Koronakrisen satte oss litt tilbake, men samtidig har vi fått noen nye kunder i løpet av denne tiden. Vi valgte også å gi de ansatte kompetansehevende tiltak for å gjøre dem klar for neste generasjon arbeidsoppgaver, sier Skåren.

Topplisten: Røyrvik Her er de største bedriftene i Røyrvik.

Konkurrerte med hele landet

– Det står stor respekt av det de allerede har fått til, så vi skulle gjerne hatt flere slike bedrifter ute i distriktene, sier Seljelid i Innovasjon Norge, og legger til at tilskuddet de har gitt Cogidocs er en del av det ekstraordinære innovasjonstilskuddet i forbindelse med koronakrisen.

– De har konkurrert om midlene med bedrifter over hele landet. Vi synes dette er spennende, og viser at det er muligheter for ei bedrift fra Røyrvik også, sier Seljelid.

Tilskuddet fra Innovasjon Norge utgjør 25 prosent av de totale utviklingskostnadene, som er maks av det de kan gi i tilskudd.

– Det er jo alltid en risiko når vi gir tilskudd, men vi håper og tror at de klarer å utvikle et produkt som kan erstatte dagens system. Klarer de det, vil markedet være mye større enn det de har i dag. Det gjør dette så spennende, mener Seljelid.

Skuespiller Silje (29) er trolig den første i Trøndelag som har fått støtte fra Innovasjon Norge til forretningsutvikling – Jeg var veldig spent på om Innovasjon Norge ville se potensiale og ikke minst næringssiden av det vi driver med, sier Silje Lindberg fra Steinkjer.

Resultatet det siste året var gullkantet etter en omsetning 47,9 millioner kroner, av dette satt eierne igjen med et overskudd på 15,9 millioner kroner i bedriften som har spesialisert seg på digital dokumenthåndtering.

– 2019 var et godt år for oss, men 2020 blir enda bedre. Målet er 17 prosent vekst i år, sier Skåren.