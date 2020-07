Traktorpikene har lansert landhandel for å ha en ekstra fot å stå på

Nyheter

GRONG: Det som startet med en gründertanke om arbeidsklær for kvinnelige gårdsarbeidere, har blitt så mye mer. Søstrene Thrine Bye Leksås Heggum og Ine Rossetnes har investert alt de eier og har, og midt i koronaperioden har de hatt lokale håndverkere i full sving for å skape en oase i fjøset. Der har de etablert landhandel.

– Dette skal være et sted man vil besøke igjen og igjen. Vi ønsker å tilby de besøkende en opplevelse, sier Ine Rossetnes.

Bygging i koronatid

Hun skryter av lokale håndverkere i Tessem Bygg og medgir at de har hatt sine nervøse dager rundt korona og store investeringer denne våren.

– Vi har hatt heftige styremøter når det gjelder valg angående bestillinger og har holdt god avstand for å ikke smitte og forsinke snekkerne. Vi har hatt egne kohorter i alle hus. Vi er stolte over å ha gjennomført byggevirksomhet i koronatid ved å holde flere lokale firma og arbeidsfolk i gang, sier Rossetnes.

– Folk ble jo helt gale

Traktorpikene ble etablert som AS i 2015, men de to søstrene forteller at bedriften så dagens lys for sju år siden.

– Vi har investert alt vi har inn i denne drømmen. På mange vis kan man si at vi ble tvunget til å starte opp. Vi dro på Agrisjå-messa i Stjørdal for å teste markedet og folk ble jo helt gale. Vi følte vi hadde tatt en kjemperisiko med å trykke opp t-skjorter med logo til 30.000 kroner og så ble de revet ut første dagen. Folk kjøpte t-skjortene vi hadde på oss til og med, forteller Rossetnes.

Vil være døråpner

– Jeg har noen helseutfordringer og i utgangspunktet ble Traktorpikene startet slik at jeg kunne være i arbeid så mye som jeg klarte. Med nettbutikken har jeg hatt mulighet til å definere arbeidstiden selv. Det er en overgang med faste åpningstider i landhandleriet, medgir daglig leder Thrine Bye Leksås Heggum.

Med tid og stunder ønsker Traktorpikene å være en døråpner inn i næringslivet for de med redusert arbeidskapasitet.

– Nå er vi i en posisjon der at vi kan gi noe tilbake til de som ikke kan jobbe for fullt, men som har godt av å være en del av et fellesskap. Det er en tanke vi liker, sier Rossetnes som tidligere har jobbet med Inn på Tunet.

Gårdsdrømmen

Etter Agrisjå dro de hjem og trykket opp flere t-skjorter og startet nettbutikk.

– Vi hadde lovet å starte opp med arbeidsklær, men det tok to år før vi hadde noe å tilby. Det var litt sånn; Hei Kina, hva kan vi gjøre. Vi var helt grønne, ler Rossetnes og sier hun synes de er ganske proffe nå og har knyttet til seg gode designere i Norge.

Og akkurat da de begynte å føle at de hadde litt kontroll på dette med nettbutikk, valgte de å starte opp fysisk butikk.

– Da startet vi opp en gang til med det vi ikke hadde gjort før. Det har vært kjempetrykk siden første dag. Vi ville ha en fot til å stå på, og det ser ut til å fungere så langt. Dette er jo drømmen. Vi selger de varene vi liker selv, sier Rossetnes.

Fem tøffe år

Store investeringer gir minus i resultatet for Traktorpikene i 2019, men de to traktorpikene Thrine og Ine har planene klare for videre drift.

– Fjoråret var et tøft år med nye investeringer og produktutvikling. Alt vi tjener går til utvikling, men vi er kanskje på tur opp fra blodbadet nå. Det har vært fem tøffe år der vi har måttet forskuttere varer til en million kroner samtidig som vi har hatt kostnader med nytt design. Likevel ser vi at omsetningen har gått utrolig opp, sier Rossetnes. Hun har en 50 prosent stilling i barnevernet, samtidig som hun driver gård med blant annet laksefiske på Gartland.

– Er det verdt det?

– Noen ganger føler vi at det er litt nok, men vi eier bedriften selv og det har blitt en livsstil. Vi inspirerer flere til å tørre å satse på gründerdrømmen. Slik blir vi flere som kan jobbe sammen.

Traktorpikene er en av bedriftene i Elvelangs Namsen og søstrene forteller om mange som er på runde og koser seg denne sommeren.

– I nettverket hjelper vi hverandre. Vi har fått litt kolleger og prosjektmidler i lag, og nettverket gir en gylden mulighet til å fremsnakke hverandre og sende besøkende videre gjennom felles åpningstider på enkelte dager. Dette vinner alle på, mener traktorpikene.

Traktorpikene AS

RESULTATREGNSKAP 2019 2018 2017 Sum driftsinntekter 2 014 000 2 344 000 2 110 000 Driftsresultat -288 000 -25 000 -134 000 Resultat før skatt -414 000 -156 000 -264 000 Årsresultat -330 000 -131 000 -210 000

Kilde: regnskapstall.no