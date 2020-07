Nå kan fylker søke om penger til viktige veier for sjømatnæringen

Nyheter

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet kommer det frem at det nå kan gis tilskudd for utbedring av disse «laksevegene».

Det har lenge vært etterspurt av næringen.

– Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov. Nå er det derfor mulig for fylkene å søke om penger til fylkesveier som brukes mye av lastebilnæringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

141,5 millioner kroner

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning på inntil 141,5 millioner kroner. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for tilskuddsordningen. De sender nå ut invitasjoner til fylkene for å informere om muligheten til å søke om midler til fylkesveier.

– Sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer. Vi må legge til rette for at fisken kommer raskt og trygt fra sjøen til matbordet. Derfor vil det være fylkesveier som er viktig for sjømat som prioriteres i år, sier samferdselsministeren.

Viktige strekninger

I forbindelse med Nasjonal transportplan kartla transportetatene hvilke strekninger som er viktig for næringslivets transporter. I den forbindelse ble det laget en liste over disse veistrekningene. Statens vegvesen tar utgangspunkt i disse når fylkene søker om penger. Det vil være mulig å søke om andre veistrekninger som også er viktige for sjømatnæringen.

Staten vil bidra med inntil 40 prosent av kostandene for å utbedre veiene.