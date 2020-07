Steinkjer har landets beste Obs-butikk

Nyheter

STEINKJER: Ikke bare er giganten på Sørsileiret den største dagligvarebutikken i gamle Nord-Trøndelag. Nå er Obs Steinkjer også kåret av kjeden til landets beste i 2019.

– Vi er aldri helt fornøyd

Hvert år kårer Obs-kjeden den beste av de beste blant de 31 store varehusene i Norge. Kriteriene favner alt fra kundeopplevelse, de ansatte prestasjoner, omsetningsutvikling og lønnsomhet.

– Det er utrolig hyggelig å få en slik pris, den henger høyt og konkurransen er tøff. Jeg er stolt over gjengen min som står på hver dag. Vi er aldri helt fornøyd, hver dag handler om å bli ørlite grann bedre, sier butikksjef Geir Ove Reitan i en pressemelding.

Fjoråret ga nok en rekordomsetning med 422 millioner kroner, og en dagligvarevekst på 4,4 prosent var langt bedre enn den nasjonale markedsveksten på 1,3 prosent.

Coop vokser i Steinkjer

Den gode utviklingen til Obs og de andre Coop-butikkene i Steinkjer styrket markedsposisjonen for kommunens største dagligvareaktør.

– Vi er svært tilfreds med utviklingen i Steinkjer. Det er ganske vanskelig å vokse når utgangspunktet er så sterkt, og vi har heller ikke hatt noen nyetableringer i Steinkjer de siste årene. Likevel økte vi markedsandelen i fjor til 57,2 prosent, sier Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Gigantfusjon i midtnorsk varehandel: Nå strekker Coop Midt-Norge seg fra Røros til Rana Coop Midt-Norge øker omsetningen med én milliard kroner etter søndagens fusjon med Coop Helgeland.

Som takk for god innsats deler 2.300 ansatte 26,5 millioner kroner i resultatbonus. Rekordresultat for Coop: Over 360 millioner kroner i pluss før skatt Coop Midt-Norge kom ut av 2019 med tidenes resultat. Over 360 millioner kroner i pluss før skatt er også det beste et samvirkelag i Norge har levert noensinne.

– Har blitt årets svenskehandel

Varehandelen ble knallhardt rammet etter nedstengingen av samfunnet 12. mars. Etter noen få dager med hamstring holdt norske forbrukere seg unna kjøpesentrene.

Fra halvdel av april ble situasjonen snudd på hodet, og de sterke omsetningstallene får nå ytterligere drahjelp av at «alle» i Norge utforsker eget hjemland.

– I juni hadde vi en vekst på 31% mot fjoråret, og i mai på 20%. Veksten er stor innenfor de fleste varegrupper, men spesielt på typiske grensehandelsvarer som øl, tobakk og brus. Jeg tror at vi har fått deler av det som vanligvis er svenskehandelen. I tillegg har selvsagt det fine været ført til økt konsum, og folk er mer hjemme fremfor å gå ut på byen i helgene, sier Reitan.

Tall fra Obs-kjeden nasjonalt viser opp mot en dobling av tobakksalget og 60-70% vekst innenfor øl og mineralvann. Med en sommer uten handelslekkasje til Sverige der nordmenn ferierer i eget land vil trolig denne trenden vedvare.

Her tas årets svenskehandel Obs på Steinkjer har opplevd dobling av tobakksalget, og opptil 70 prosent økning i omsetningen av øl og brus. Summene som forsvinner over grensa betyr mye for lokale arbeidsplasser, mener butikksjefen.

Obs-butikken på Sørsileiret er langt fra alene om å merke koronaeffekten. Mens butikker i svenske grensekommuner taper massivt på stengte grenseoverganger, faller omsetningsrekordene i butikkene som ligger langs utfartsårene i Trøndelag.

Rekordomsetning for lokalbutikkene ved E6 Den enorme trafikken langs E6 har ført til omsetningsrekorder hos både Coop Marked Harran og Coop Marked Namsskogan. Dagligvarehandelen forventer tidenes salgssommer over hele landet.

Satser på lokalmat

Tilbake i Steinkjer er ei ny handelsuke i gang, og varene forlater fortsatt butikkhyllene i høyt tempo. Samtidig jobbes det med ombygging og satsing på nye varegrupper.

– Vi er opptatt av å fornye oss, og nå kommer det en helt ny avdeling for kjæledyr med stort utvalg både innenfor dyremat og masse tilbehør og utstyr. Dette er en satsing vi har stor tro på. I tillegg gir vi lokalmat mye større plass i butikken. Her har veksten vært stor det siste året, og vi ønsker å bidra til at de mange dyktige trønderske produsentene får enda mer plass til å vise seg frem. Vi flytter også sportsavdelingen og oppretter en ny seksjon for verktøy og enkle byggvarer, sier Reitan.