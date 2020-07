Elman fester grepet i Namdalen

Nyheter

RØRVIK/NAMSOS: Elman Namdal AS ble etablert med avdeling i Rørvik og én ansatt 2017. På tre år har et vedvarende høytrykk over den lokale bygg- og anleggssektoren i Nærøysund sørget for at bedriften i dag teller ni ansatte. Det er ikke nok for å ta unna en voksende ordrereserve, forteller daglig leder Håvar Martin Bredesen.

– Vi har så mye å gjøre at vi er helt nødt til å styrke bedriften med flere folk for å ha kapasitet til å ta på oss nye oppdrag, sier Bredesen.

Rift om fagarbeiderne

Selskapet har blant annet sikret seg avtaler om montøroppdrag ved eiendomsprosjektet «Diamanten» i Rørvik og ved Marina Båtlager, som er under oppføring på Marøya. I tillegg har de ansatte hendene fulle med en rekke mindre oppdrag rundt om i regionen.

Bygger båthall på Marøya Paulsen & Williksen og Rørvik Marina så en åpning i markedet. Nå etablerer de lagringshall for fritidsbåter ved Rørvik Marina.

– Hvor mange nye ansatte er dere på jakt etter?

– Vi har ikke et konkret tall. Det handler mer om å finne den riktige kompetansen. Det er krevende å rekruttere fagarbeidere, for etterspørselen er høy. Hvis du har fagbrev som elektriker i Ytre Namdal slipper du å gå ledig særlig lenge, for å si det sånn, sier Bredesen.

Ønsker seg til Namsos

Elman-systemet består av fem frittstående aksjeselskaper med avdelinger i Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Rørvik. Til sammen sysselsetter konsernet 150 elektrikere.

– Vi har god dekning i gamle Nord-Trøndelag, men Namsos er enn så lenge en hvit flekk på kartet. Derfor ønsker vi å etablere oss med ansatte i området, avslører Bredesen.

Satsingen i Namsos har blant annet sammenheng med at Elman nylig har inngått en avtale om å levere elektrikertjenester gjennom boligbyggelaget Tobb.

– Det er en relativt omfattende avtale hvor medlemmene i Tobb får tilbud om rabatterte elektrikertjenester fra oss, sier Bredesen.

Drivkraft og pågangsmot

Boligbyggelaget TOBB fusjonerte med Namsos boligbyggelag i 2015. Den gangen hadde boligbyggelaget om lag 35 borettslag til forvaltning. I dag forvalter TOBB rundt 100 borettslag og sameier i markedsområdet fra Steinkjer i sør til Nærøysund i nord.

– Selv om det er fullt mulig å sende folk fra Rørvik eller Steinkjer for å betjene Tobb-medlemmer i Namsos, er det helt klart en fordel å være fysisk til stede i byen. I tillegg ser vi selvsagt at det er muligheter i markedet i og rundt Namsos, sier Bredesen.

Ifølge Elman-sjefen blir personen som får tilbud om å etablere Elman i Namsos en nøkkelperson i selskapet.

– Vi er på jakt etter søkere med drivkraft og pågangsmot som vil være med på å starte noe nytt og spennende, avslutter Bredesen.