Omstilling ga omsetningsrekord for Nærøysund Aquaservice

Nyheter

MARØYA: Det ferske årsregnskapet fra Nærøysund Aquaservice AS viser at selskapet satte omsetningsrekord med 63,7 millioner kroner i 2019. Resultat før skatt oppgis til 5,4 millioner kroner, ned fra 7,2 millioner kroner i 2018.

Daglig leder og majoritetseier Brynjar Karlsen sier seg godt fornøyd med den økonomiske fasiten etter fjoråret.

– Et rimelig bra år, oppsummerer Karlsen etter å ha gjennomgått nøkkeltallene for NT24.

Konstant omstilling

I likhet med resten av serviceindustrien har også Nærøysund Aquaservice nytt godt av eventyrlig vekst og solid lønnsomhet i havbruksnæringa. Fjorårets omsetningsrekord har likevel ikke kommet av seg selv, understreker Karlsen.

– Vi har vært gjennom ei omstilling. Tidligere var en stor del av inntektene i selskapet knyttet til notvask. Nå er dette markedet vesentlig redusert. For oss har det vært viktig å utvikle mer allsidige leveranser til oppdretterne, sier Karlsen.

– Hvilke typer oppdrag er det som generer inntekter til selskapet i dag?

– Det meste av serviceoperasjoner, ROV-arbeid (inspeksjoner og vedlikehold med fjernstyrte undervannsfartøy, journ. anm), fortøyningsarbeid, utsett av fisk – kort sagt mye av det som handler om drift og vedlikehold av oppdrettsanlegg, forklarer Karlsen.

Havbruksgründeren tror ikke at selskapet er i mål med omstillinga.

– Det blir vi aldri. Det er ei ung næring som utvikler seg raskt. Det vi har klokkertro på i dag kan være avleggs neste uke. Hele næringa er drevet av rask innovasjon og utvikling, og vi ønsker å stå for noen av løsningene på utfordringene i næringa. Da må vi være villige til å ta omstillingene når de kommer, sier Karlsen.

Oppfinnere for havbruksnæringa

Han slår fast at selskapets satsing på havbruksinnovasjoner begynner å gi avkastning.

Nærøysund Aquaservice står blant annet bak Subsea Feeder, et patentert system for undervannsfôring av oppdrettslaks. Konseptet har allerede vakt oppsikt i havbruksnæringa, blant annet hos utstyrsgiganten Akva Group, som i dag står for markedsføring og salg av produktet.

– Produksjonen er i ferd med å ta seg skikkelig opp. Flere aktører har allerede tatt i bruk løsningen, mens andre er i en prosess for anskaffelse, forteller Karlsen.

Nybåt på beddingen

Selskapets flåte består i dag av fem ROV-båter, to vaskebåter og to servicefartøy. Høsten 2021 mottar Nærøysund Aquaservice sin tredje servicebåt. «Aqua Fighter» måler 15 ganger 12 meter og leveres av Salthammer Båtbyggeri.

– Det er ei relativt stor investering for vår del, men nødvendig for å sikre kapasitet og fleksibilitet. Det er et skrikende behov etter servicekapasitet i næringa, sier Karlsen.

Flere folk og mer areal



Økt oppdragsmengde og et større tjenestespekter gir også utslag på antallet ansatte. Etter en utlysningsrunde tidligere i år sørger nå 33 personer for å holde hjulene i gang i Nærøysund Aquaservice.

– Vi har fortsatt noen ledige stillinger som vi ønsker å få besatt, sier Karlsen, som konkluderer med at det etter hvert begynner å bli trangt om plassen på Marøystranda.

– Produksjonen på land er relativt arealkrevende, så det vil ikke ta lang tid før vi må utvide for å gi rom til et nytt og større anlegg. Vi har heldigvis mer tomt å ta av, og kommer i løpet av kort tid til å starte prosessen med å utvikle arealet, avslutter Karlsen.