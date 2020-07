Strømprodusentene rammes av lave strømpriser

Nyheter

– Nå ligger prisen rundt 1,5 øre per kilowatt time i Sør-Norge, noe som er utrolig lavt, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv til Dagens Næringsliv.

Det er en historisk lav strømpris i Norge, melder avisen, og i starten av juli var strømprisen for første gang negativ.

Analytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight sier prisene får kraftprodusentene til å sende vannet forbi driftsklare maskiner.

– Det er også tilfelle på steder hvor man kan lagre vannet. Det vil fortsette å smelte snø hele juli og inn i august, sier han.

De lave strømprisene skyldes at det var en veldig høye temperaturer i vinter og lavt forbruk. Produksjonen var dermed mindre enn normalt, og rekordmye snø fylte også opp vannmagasinene.

– Mange steder kommer det til å renne over dammene i sommer og høst, sier Lilleholt, som likevel påpeker at prisen kommer til å stige når det blir kaldt.

Djupskås sier til DN at han tror på en snittpris for strøm i Norge i fjerde kvartal som vil ligge på rundt 20 øre per kilowattime.