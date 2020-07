Bøndene frykter halvert kornproduksjon, men trønderske bær og grønnsaker gror godt tross værutfordringene

Nyheter

Det plukkes iherdig langs radene av grønne, kraftige jordbærplanter hos Westerhus jordbær i Inderøy. Rundt 30 østeuropeiske og noen norske plukkere er i gang med å høste årets søte, saftige jordbær.

– Det går veldig bra, vi har gode avlinger i år. Det er ikke et toppår, men som forventet ut fra været. Utfordringen er å rekke å plukke alt før de råtner på rot. Varmen i juni førte til en samla blomstring, så nå plukkes for harde livet, sier John Erling Westerhus.

I følge administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, forventes det en jordbæravling 30 prosent under normalen.

– De har slitt med tilgang på arbeidskraft kombinert med at den modnet raskt i den intense varmeperioden i juni. Da var det vanskelig å få plukket alt av jordbær, sier hun til avisa Nationen.

Westerhus har utvidet produksjonen med et nytt felt plantet i fjor, og har rett i underkant av 50 mål med jordbærproduksjon. Trass i en lang tørkeperiode og vanningsforbud i kommunen, har avlingen berget.

– Vi har heldigvis egen vannkilde som holder akkurat. Om det skulle knipe har jeg god kommunikasjon med kommunen som gir dispensasjon fra vanningsforbudet så jeg får kjøpt kommunalt vann, sier Westerhus.

Han har heller ikke opplevd mangel på arbeidskraft, eller vanskeligheter på grunn av koronasituasjonen.

– Men vi tester og skjermer arbeiderne våre for å holde dem friske, det er ikke mulig å kjøpe bær direkte fra åkeren i år, forklarer han.

Frykter halvvert avling

For kornbonde Trygve Hammer i Inderøy, ligger det an til halvert produksjon i forhold til et normalt år.

– I et normalt år produserer vi over 450 tonn, i år blir det rundt 250 tonn, kanskje 300, men da er jeg optimist, sier Hammer som har 730 dekar med bygg, havre og hvete like ved Straumen.

– Det så fint ut i slutten av april, men så kom det tre uker med regn, og vi hadde den siste snøstormen 19. mai. Vi ble alt for sent ferdig med våronna. Så gikk vi rett fra vinter til sommer, noe som førte til at kornet ikke busket seg i det hele tatt, sier han.

At kornet busker seg betyr at det kommer flere skudd fra samme frø.

– Det kan komme 10 - 15 skudd fra samme frø noe som gir større mengde korn, det krever fuktig jord, ikke 30 grader og sol, forklarer Hammer.

– Har ikke trykt på noen kriseknapp! Kari Åker, leder i Trøndelag bondelag, avviser krisestemning i landbruket, men sier man er avhengig av en god andre- og tredjeslått. – Regnet de siste ukene har gitt en pang-effekt, men det måtte såpass til, sier hun.

Tvangdriving

I følge Jørn Ketil Bjørnstad i Norsk Landbruksrådgiving, ligger årets produksjon til å bli godt under gjennomsnittet for bøndene i Trøndelag.

– Det er spesielt de som har lett sandjord som blir hardt straffet. Det ble alt for tørt en periode og været ble så varmt og drivende at modningsprosessene gikk for fort fram. Jeg vil anslå at vi får en avling som er 70 - 80 prosent av et normalt år. Så vil det selvfølgelig være lokale variasjoner, sier Bjørnstad.

Han forklarer det våte og kalde været landsdelen har hatt de siste ukene, fører til at kornet busker seg på nytt.

– Det kan føre til bedre avlinger, men det gir også noen utfordringer med store variasjoner i åkeren. Vi kan se det nå at noen åkre har gulnet allerede, men at det i deler av åkrene blir grønnere og grønnere. Det går an å trøske de modne områdene, og la det andre stå, sier Bjørnstad.

– Spirer det på nytt nå, kan det bli en kranglete høst. Sannsynligheten for at vi får store tap i år er veldig stor, det må nesten et mirakel til for at det ikke skal bli det. Selv om vi får en fin høst, så blir året dårlig, om ikke så dårlig som vi trodde for en måned siden, sier Hammer som ikke tør anslå hva det vil bety i kroner og øre.

–Det blir vill gjetting, sier han.

Produserer som planlagt

Viken Midtre på Frosta håper på litt mer varme framover, men i følge grønnsakprodusenten det ser bra ut for årets avling.

– Det har vært en sesong med stor variasjon. Men selv om kulda i mai førte til forsinkelser i oppstarten av tidligproduksjon, så har marked og salg vært ganske bra. Vi merker at dagligvarehandelen har hatt bra oppsving på grunn av koronaen, hjemmesitting og innenlandsferier. Markedet har kompensert for værutfordringene, sier Tor Henrik Viken.

Han forteller at varmen har medført en del ekstraarbeid i form av vanning

– Været satte oss på prøve når det gjaldt vanning og å holde kulturene i sjakk. Når det står på så lenge er det utfordrende og arbeidsomt. Vi tapte fjorten dager salg på kulda i mai, men gulrot og kålrot for høsten og lagring til salg utover vinteren ser ut til å bli ganske på normalen. Vi produserer som planlagt, sier Viken.