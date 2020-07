Siden 1875 har familien drevet butikk i Namsos. Nå åpner femte generasjon for eiere utenfra

Nyheter

NAMSOS: I 145 år har L. Johansen AS vært synonymt med butikkdrift i Namsos. Forretningen ble etablert av kjøpmann Ludvig Johansen fra Mo i Rana, som hadde lagt merke til en ung by i sterk vekst ved Namsens utløp. Da hadde Johansen allerede vært til stede på Melamartnan for å ta del i transaksjonen av varer og historier mellom bønder, fiskere og byfolk.

Butikken startet som en bredspektret kolonialforretning med innslag av jakt- og fiskeutstyr. Sortimentet gjorde butikken til en populær leverandør av forsyninger til lakselorder og andre som hadde fått øynene opp for fiskelykken i Namsen.

I 1910 etablerte Ludvig Johansen også sin egen kaviarfabrikk i Namsos. Fra 1869 til 1918 hadde L. Johansen dessuten pakkhus og ekspedisjon for Namsos Dampskibsselskap.

I 2007 avviklet familiebedriften matvare-delen i butikken i Havnegata for å satse på en ren jakt- og fiskebutikk. L. Johansen er i dag en del av den norsk-svenske Jaktia-kjeden.

Søker eier utenfra

Etter 145 år som ren familiebedrift, åpner nå dagens eiere for å slippe inn krefter utenfra på eiersida. L. Johansen søker i disse dager etter en daglig leder som ønsker eierskap i en av byens eldste handelsbedrifter.

– Vi ønsker å skape et solid fundament for framtida, og mener at sjansen for å lykkes på sikt er best hvis vi får inn noen på eiersida som samtidig kan gå inn i rollen som daglig leder, sier Ludvig A. Johansen.

Sammen med søsteren Julie K. Førre Johansen utgjør han den femte generasjonen av eiere i familiebedriften. Begge har etablert seg på Østlandet og gjort karrierer i andre bransjer. Ludvig A. Johansen har siden 2016 jobbet som markedssjef i The Walt Disney Company Nordic.

– Vi befinner oss for langt unna til å kunne følge opp den daglige drifta av butikken, sier Johansen.

Skal diskutere eierbrøk

– Hvordan vil eierskapet fordele seg med en ekstern aktør inn på eiersida?

– Eierbrøk vil bli en del av dialogen med personen som skal ta over drifta. Nå fokuserer vi først og fremst på å finne riktig person, opplyser Johansen.

Han bekrefter samtidig at det kan bli aktuelt å selge samtlige aksjer i familieselskapet hvis dette er noe den nye eieren ønsker.

– Hvem er dere på jakt etter?

– Vi utelukker i utgangspunktet ingen, men det er klart at det er en fordel med en personlig interesse for jakt, fiske og friluftsliv. Du må også ha kremmerånd og lyst til å drive god gammeldags butikk, sier Johansen.

Bransje i endring

Han legger ikke skjul på at fysiske butikker møter voldsom konkurranse fra netthandel og varehusgiganter som XXL. Tidligere i år måtte blant annet Gresvig-konsernet kaste kortene etter å ha slitt med lønnsomheten i lengre tid.

Johansen mener likevel at det er mulig å stå imot prispresset i markedet gjennom å satse på kvalitet, ekspertise og nærhet til kundene.

– Det er ingen tvil om at sportsbransjen er i endring. Samtidig er vi overbevist om at det går an å skape gode resultater for en butikk som L. Johansen. Vår store fordel ligger i å være en nisjebutikk som gjennom generasjoner vært kjent for kvalitet og ekspertise. Vi har noen av de dyktigste fagfolkene i Namdalen innen jakt, fiske og fritid. Butikken ligger dessuten midt i et friluftseldorado, nært der produktene brukes til daglig. Dette gir oss kontinuerlige tilbakemeldinger fra kundene. For enkelte kundegupper er disse verdiene minst like viktig som pris, understreker Johansen.

– Alle som driver og eier butikk i dagens marked må være framme i skoa, følge med på utviklinga og spille på lag med lokalsamfunnet, avslutter Johansen.