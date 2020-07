Vei-millionene forsvant – men 2020 ser lovende ut

Nyheter

SKAGE: I det ferske årsregenskapet som NT24 har innhentet går det fram at Brødrene Brøndbo omsatte entreprenørtjenester for 29,5 millioner kroner i 2019. Det er en markant nedgang fra foregående år, hvor selskapet omsatte for 41,4 millioner kroner.

Med en knapp million på bunnlinja leverte selskapet med ti ansatte likevel et fjorårsresultat godt inne på pluss-sida.

For lite til vei

– Inntektene falt med nærmere 30 prosent fra 2018 til 2019. Hva skjedde?

– Kontrakter knyttet til veinettet i regionen har vært en viktig del av inntektsgrunnlaget, og der har det vært svært liten aktivitet, sier daglig leder og eier Odd Erling Brøndbo.

Han hevder at veieier Trøndelag fylkeskommune har vært for forsiktige med veinvesteringene i store deler av Namdalen.

– Fylkeskommunen har vært fraværende. Det er bare å kjøre seg en tur langs fylkesveiene i distriktet, så ser man det, uttaler Brøndbo.

God ordrereserve

Til tross for inntektssvikten i fjor ser Brøndbo lyst på aktiviteten i tida som kommer. Selskapet er i sluttfasen med Tavlåa hovedvannforsyning i Namsos, en kontrakt verdt om lag 19 millioner kroner. Selskapet har også kontrakt med Lierne kommune i forbindelse med utvikling av Støvika industriområde.

Brødrene Brøndbo har i løpet av den siste tiden signert kontrakter til en samlet verdi på rundt 13 millioner kroner.

Grong kommune: Bergsmo industriområde

Forsvarbygg: Oppryddingsarbeid på Lauvhammeren skytebane

Høylandet kommune: Utearel ved Vargheia barnehage

Bil1Din AS: Grunnarbeider

– Byggherrene har kommet på banen etter en periode med laber aktivitet som følge av koronakrisen. Med pågående og nye kontrakter har jeg god tru på at 2020-resultatet kommer til å overgå resultatet for fjoråret, sier Brøndbo.

– Selv om det er de store industriaktørene som oftest får oppmerksomhet, er det viktig at aktører som oss får mulighet til å skape verdier i lokalsamfunnene. Næringslivet er tuftet på små og mellomstore bedrifter, og spiller en viktig rolle i samfunnet, avslutter Brøndbo.