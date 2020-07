Elman er først ut på Kråmyra

Nyheter

RØRVIK/KRÅMYRA: – Det begynner å bli trangt etter hvert. Egentlig skulle jeg ha hatt et slikt areal for lenge siden.

Det sier Håvar Martin Bredesen, daglig leder i Elman Namdal AS. Elektroselskapet han etablerte med seg selv som eneste ansatt i 2017, har i dag ni personer på lønningslista. I løpet av høsten passerer arbeidsstokken tosifra med grei margin.

Vil til Namsos: Elman fester grepet i Namdalen Elektroselskapet ansetter flere fagarbeidere i Nærøysund. Samtidig jobbes det med etablering i Namsos.

Bedriften, som inngår i det nordtrønderske Elman-systemet, holder i dag til i Havnegata i Rørvik sentrum.

– Vi mangler et skikkelig lager og plass for å sette fra oss biler og annet utstyr, og plassbehovet kommer til å øke etter hvert som vi blir flere, sier Bredesen.

Bygger nytt på Kråmyra

Nå har Bredesen signert avtale om tomtekjøp på Kråmyra, et helt nytt næringsområde som er under utvikling like inne på fastlandet.

– Tomtekjøpet er et resultat av en nøye vurdering av tilgjengelige arealer rundt Nærøysundet. Pris har vært en faktor, men beliggenheten er det viktigste. Til slutt landet jeg på Kråmyra, som har nærhet til både Rørvik og Kolvereid, samt god veiforbindelse. Dessuten har selskapet som utvikler området gjennomføringskraft, og det er viktig, sier Bredesen.

– Hva er planen?

– I første omgang skal vi sette opp et skikkelig lager, så får vi se om vi kommer flyttende etter med kontorfasiliteter etter hvert, forteller Bredesen.

Flere titalls millioner

Det er et skrikende behov for sentralt beliggende næringsareal som er bakgrunnen for at Kråmyra AS utvikler areal for plasskrevende næringsaktivitet kloss inntil fylkesveg 770 – få minutter utenfor Rørvik. I første omgang er det snakk om 30 mål, men til sammen er 80 mål regulert til formålet.

– I mange år har det vært en mangel på strategisk plassert næringsareal. Etableringen av selskapet og utviklingen av området er en direkte konsekvens av eierne selv har kjent på behovet for slike arealer. Etter hvert har vi merket interessen også fra andre aktører, sier Øyvind Sandnes, daglig leder i Kråmyra AS.

Storstilt eiendomssatsing i Nærøysund Samarbeider om ny by på Marøya Eiendomsselskapene Norbolig og Paulsen & Williksen skal drive eiendomsutvikling verdt minst to milliarder kroner ved Nærøysundet.

Bygger båthall på Marøya Paulsen & Williksen og Rørvik Marina så en åpning i markedet. Nå etablerer de lagringshall for fritidsbåter ved Rørvik Marina.

Rørvik Marina fortsetter satsingen på Marøystranda: For to år siden var de åtte ansatte. Nå er antallet tredoblet Rørvik Marina AS har satset mer enn 100 millioner kroner på areal og fasiliteter på Marøya. Nå er bedriften i gang med en ny oppbemanning.

I overkant av 30 næringsaktører og investorer, i hovedsak fra Namdalen og Innherred, er inne på eiersida i selskapet. Foruten Sandnes er blant annet havbruksprofilene Harry Bøe og Roald Dolmen, Namsos-baserte Kjell Håvard Glømmen, bilforhandleren Otto Moe, Nærøysundterminalene AS og Matmortua AS å finne på lista over eiere i selskapet.

Ifølge Sandnes har eierne investert «noen titalls millioner» i utviklingen av næringsområdet.

Etter det NT24 erfarer skal flere andre tomtesalg være nært forestående, men Øyvind Sandnes holder foreløpig kortene tett til brystet.

– Vi kommer til å gå ut med flere navn når alt er klart, avslutter Sandnes.