Resultat i pluss til tross for salgsnedgang

STEINKJER/VERDAL/NAMSOS: – 2019 ble et tøft år for oss, men jeg er fornøyd med resultatet, tross alt.

Det sier Øyvind Bjørgan, daglig leder og medeier i Nord-Auto AS. Bilforhandleren har avdelinger i Steinkjer og Verdal, og åpnet tidligere i år sin tredje avdeling i Namsos. Selskapet er hovedforhandler av Opel og Kia i Namdalen, mens Opel, Suzuki og Isuzu står på nybilmenyen på Innherred. Forhandleren har i tillegg brukte modeller fra andre bilprodusenter i bilhallene.

Brutal omsetningssvikt

Regnskapstallene for 2019 viser en betydelig nedgang i omsetningen av nye og brukte biler, både i Steinkjer og Verdal:

I Steinkjer ble mer enn 18 millioner kroner barbert fra topplinja, mens omsetninga i Verdal krympet med rundt 13 millioner kroner.

Samtidig unngikk eierne en resultat-smell. Ordinært resultat før skatt endte på 1,43 millioner og 410.000 kroner i henholdsvis Steinkjer og Verdal.

– Det positive resultatet er en konsekvens av et sterkt kostnadsfokus, sier Bjørgan til NT24.

Namsos-avdelinga åpnet i slutten av februar, og mangler følgelig i 2019-regnskapet.

– Satsinga i Namdalen ble innledningsvis preget av koronakrisen, men i likhet med de andre avdelingene ble situasjonen raskt normalisert. Det er relativt kostbart å starte en ny bilforretning, så vi regner ikke med å tjene penger i Namsos i år. Vi styrer mot et nullresultat, bekrefter Bjørgan.

Marked i endring

– Hvorfor gikk omsetningen så mye ned i 2019?

– Bildet er sammensatt, men dette handler til en viss grad om hvilke nybilmodeller som er tilgjengelig til enhver tid. Mitt inntrykk er at markedet blir mer og mer modelldrevet, der produsentene med klimavennlige drivlinjer tar en større bit av kaka. Nå kommer det flere og flere elektriske modeller, noe som vil bidra til å jevne ut forskjellene, mener Bjørgan.

Det betyr i klartekst hel- og hybridelektriske biler med et forbrukervennlig avgiftstrykk vinner fram – også i norddelen av Trøndelag.

Tall fra Opplysningsrådet for vegtrafikk (OFV) viser at salget av bruktbiler har økt med 3,4 prosent første halvår i 2020 sammenlignet med samme periode i fjor. Nybilsalget har derimot gått tilbake med hele 23,7 prosent.

I Nord-Auto trosser man trenden. Bilforhandleren ligger så langt foran tallene for fjoråret, både for nye og brukte modeller.

– Nye og interessante modeller bidrar til at nybilsalget hos oss er bedre enn på lenge. Opel Corsa-e går godt, samtidig ser vi veldig oppløftende tall for Kia i Namdalen, sier Bjørgan.

Brukt og brennhett

Samtidig er bruktbilmarkedet brennhett om dagen.

– Vi jobber kontinuerlig med å skaffe til veie brukte biler, og vi skulle gjerne hatt flere, sier Bjørgan.

– Hvorfor er det så mange som kjøper bruktbil akkurat nå?

– Sommeren er alltid høysesong for bruktbilsalg, og i år forsterkes trenden muligens av at mange av oss skal på bilferie i Norge. Samtidig skjer det så mye på teknologifronten i nye biler at jeg tror at enkelte sitter på gjerdet og ser an utviklingen i både drivlinjer og avgiftsregime. Da blir brukte diesel- og bensinbiler ei trygg havn for noen, sier Bjørgan.

Samarbeid gir suksess

Etter ekspansjonen til Namdalen, er bilsjefen klar for å vokse sørover. Tidligere i sommer ble det kjent at Nord-Auto etablerer seg i Oppdal. Dørene skal etter planen åpne 1. september, men ifølge Bjørgan kan oppstartsdatoen bli noe forskjøvet.

Bjørgan understreker at lokalt samarbeid mellom bilforhandlerne er en viktig forutsetning for å lykkes. Den største trusselen finnes ikke nødvendigvis hos naboen, mener han. I Namsos inngår Nord-Auto i bransjesamarbeidet Bilbyen, og tilsvarende samarbeid om markedsføring og salg er også på plass i Steinkjer og Verdal.

– Det som er viktig, er å få kjøperne til å handle lokalt i stedet for at de handler på Finn eller hos forhandlere lenger sør i landet. Hvis vi skal lykkes, må vi stå sammen for å vise fram bredden i tilbudet som finnes lokalt. Et slikt samarbeid er ikke bare viktig for oss, men også for det øvrige næringslivet i byene. Bilbransjen er en betydelig aktør som tiltrekker seg kunder og skaper verdier i både Verdal, Steinkjer og Namsos, avslutter Bjørgan.