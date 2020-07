– Hvis alt går etter planen, åpner vi i Rørvik i løpet av høsten

Nyheter

RØRVIK: – Etter at jeg overtok drifta i 2019 har det nesten ikke gått én dag uten at noen spør om når vi skal etablere oss i Rørvik.

Det sier Børre Aspmo, daglig leder og eier i Ytre Namdal Elektromarked AS. Selskapet driver Power-butikken på Kolvereid i fastlandsdelen av nysammenslåtte Nærøysund kommune. Nå sikter virksomheten vestover mot Rørvik for å opprette en satelitt-avdeling i kystbyen.

– Det betyr ikke at vi forlater Kolvereid. Hovedvarehus og lager vil fortsatt ligge der, understreker Aspmo.

Først inne, så ute av Amfi

Etableringen i Rørvik har imidlertid ikke vært uten hindringer. Ifølge Aspmo jobbet både han og Amfi-ledelsen gjennom vinteren og våren for å komme i mål med en etablering i det nyåpnede Amfi-senteret i Rørvik.

– Vi har ventet og ventet, så nå er det helt herlig å være i gang Onsdag åpnet Hamstad bakerikafe dørene til lukta av nybakt brød og nykokt kaffe – og folket var ikke tunge å be over dørstokken.

– Tanken var å etablere en mindre butikk for mobiltelefoner og annet småelektrisk i senteret, som en satelitt for varehuset på Kolvereid. Dermed kunne kunder i og rundt Rørvik handle og gjøre bestillinger med rask levering av hele varesortimentet vårt. I Power-sammenheng er dette et unikt konsept som også ledelsen i kjeden ivret etter å få testet ut, forklarer Aspmo.

Han ble derfor overrasket da det tidligere i sommer ble kjent at konkurrenten Elon var inne i Amfi-varmen.

Elektrokjede vil etablere seg på Rørvik Finner Elon franchisetaker er målet å åpne opp ny butikk allerede før julehandelen er i gang.

– Ja, det var litt overraskende ettersom vi hadde kommet så langt i dialogen med Amfi. Jeg er på ingen måte bitter, Amfi står fritt til å snakke med hvem de vil. Men jeg synes at det er litt uryddig, sier Aspmo.

Thon: – Ikke uryddig

Thon Eiendom, som eier kjøpesenterkjeden Amfi, avviser kritikken.

– Vi kommenterer aldri konkrete momenter rundt dialogen med enkeltaktører, men vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker en el-kjede inn i senteret. Dette har vi også jobbet for, og jeg opplever ikke prosessen som uryddig, sier eiendomssjef Eva Johansen i Thon Eiendom.

Ifølge Johansen er konseptet med en mindre Power-satelitt uaktuelt per i dag i og med at senteret har behov for å fylle opp større butikkflater først.

– Jeg utelukker ikke at en mindre telebutikk kan bli aktuelt en gang i framtida, men per i dag har vi ikke bygd areal som er tilpasset dette, sier Johansen.

Butikkåpning til høsten

Elon-etableringen betyr likevel ikke at Power skrinlegger planene i Rørvik, hvor handelsomsetningen per innbygger ligger helt i toppsjiktet i Trøndelag.

– For oss har Rørvik hele tiden vært interessant. I løpet av det siste året har vi hatt 45.000 kunder innom dørene på Kolvereid, og mange av disse kommer fra Rørvik. Samtidig ønsker vi å komme enda tettere på trafikken og veksten rundt Nærøysundet, sier Aspmo.

Med annen aktør fysisk til stede i Rørvik øker dessuten den lokale konkurransen om kundene.

– Vi jobber derfor fortsatt for å åpne en butikk, men med et noe større areal og vareutvalg enn først planlagt. Konseptet vil fortsatt basere seg på at lagerbeholdningen og hovedvarehuset ligger i Kolvereid, med et opplegg for rask levering av hele varesortimentet, forteller Aspmo.

– Har dere skaffet lokaler?

– Vi er i dialog med en aktør. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Aspmo.

– Når får innbyggerne i Rørvik se en butikk med Power-logo?

Det gjenstår en hel del arbeid, men forhåpentligvis har vi et godt egnet lokale på plass i løpet av seinsommeren. Hvis alt går etter planen, åpner vi butikk i Rørvik i løpet av høsten, avslutter Aspmo.