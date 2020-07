– Det har vært en følelsesmessig berg- og dalbane

Nyheter

LAUVØYA, NÆRØYSUND: – Det har vært noen tunge stunder hvor vi har tenkt at det er best å gi opp. Andre stunder har vi tenkt «pokker heller, vi gir oss ikke». En følelsesmessig berg- og dalbane, rett og slett.

Det sier Tom Krüger, som sammen med Kevin Hobbins overtok drifta av tradisjonsrike Løvøen Gård utenfor Rørvik tidligere i år. Reiselivsbedriften er i stor grad avhengig av utenlandske fiskeentusiaster, fortrinnsvis fra Tyskland, for at hjulene skal gå rundt.

Tyskerne er tilbake

– Vi har markedsført oss mot norske bedrifter som jobber i området og som har behov for langtidsleie. Sammen med en del besøk fra norske gjester på helgebesøk har vi oppnådd et visst belegg. Den begrensede drifta fram til nå gjør det mulig for oss å betale regningene, fortsetter Krüger.

Nå vitner tyskregistrerte biler på rekke og rad om at normaliteten er på veg tilbake til Lauvøya. 15. juli åpnet norske myndigheter for innreise fra store deler av Europa. Få dager senere var de første tyske gjestene på plass. I dag er anlegget mer eller mindre fullbooka av gjester som vil oppleve naturen og prøve fiskelykken i Vikna-skjærgården.

– Jeg kontaktet den norske ambassaden i Berlin for å undersøke vilkårene for å få komme til Norge. Etterpå satte vi oss i bilen og kjørte 2.500 kilometer fra Bayern til Lauvøya, forteller Wolfgang, som ikke ønsker at etternavnet skal komme på trykk.

Sammen med fem fiskekompiser og kolleger fra en BMW-fabrikk lengst sør i Tyskland er han på plass på Lauvøya for niende år på rad.

– Landskapet er vakkert, helt annerledes enn der vi kommer fra. Anlegget her på Lauvøya er dessuten bra, med båter og egne rom for å gjøre opp og kjøle ned fisken, sier Wolfgang.

– Hvordan er fisket i år?

– Veldig bra! Vi trenger ikke å få så mye, for vi har uansett ikke lov til å ta med oss mer enn 20 kilo ut av landet. Naturopplevelsene teller like mye som fangsten, understreker fisketuristen.

– Vi overlever

Driverne av anlegget legger ikke skjul på at grenseåpningen var et være eller ikke være for framtida som vertskap på Lauvøya.

– Vi kommer til å klare oss hvis grensene fortsatt holdes åpne. Vi kommer ikke til å tjene penger i år, men vi overlever, sier Kevin Hobbins.

Kameratene på Lauvøya samarbeider med en håndfull reiselivsaktører i Tyskland, som sørger for å opprettholde strømmen av tyske fisketurister til anlegget.

– Rundt halvparten er faste gjester, mens resten er folk som besøker oss for første gang. Det at vi nå kan ta imot bestillinger igjen, gjør hele virksomheten mer forutsigbar. Nå kan vi endelig sette i gang med jobben for fullt, avslutter Krüger.