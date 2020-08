Disse startet bedrift i juli - se lista

Nyheter

Listen viser alle nyetablerte selskaper i Trøndelag registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene fra 01.07.2020 til 31.07.2020. Totalt ble det registrert 266 nye selskaper i denne perioden.

Frøya

Aquapylon AS: Utvikling av teknologi og tjenester til havbruksnæringen. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Bertil Johansen. (20.07.2020)

Espen Nilsen Eiendom AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan også delta i andre virksomheter med lignende formål. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Espen Henry Wahl Nilsen. (22.07.2020)

Grong

Ann-Kathrin Mulstad: Videresalg av herbalife Nutrition produkter, kostholdsveiledning, trening, kurs og foredrag. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ann-Kathrin Mulstad. (30.07.2020)

Heim

Norsk Takservice Sæther: Takarbeid, maling, vedlikehold, reparasjoner, samt vaktmesterservice av boliger og eiendommer. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Bjarne Sæther. (03.07.2020)

Søa Holding AS: Utvikling, salg og utleie av fast eiendom og andre produkter/tjenester som hører naturlig til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessant i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Fartein Kjørsvik. (15.07.2020)

Hitra

Eli Fjeldberg: Frisørsalong og salg av produkter som hører dertil. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Eli Synnøve Fjeldberg. (15.07.2020)

Kysttec AS: Installasjon og vedlikehold av varmepumper, mediautstyr og parabol, samt alt som ellers faller naturlig inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 483.200. Daglig leder og styreleder: Gudmund Ole Sundli. (27.07.2020)

Lege Arne Selmer AS: Å drive allmennlegevirksomhet, rådgivning og undervisning, samt fotografering, tjenester og produkter innenfor turisme, import- og eksport av varer og tjenester, samt alt annet som naturlig faller inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Arne Selmer. (30.07.2020)

Zahl Byggservice.: Tømrer og snekkertjenester. Levering av materiell til prosjektet, og utførelse av snekkerarbeid på prosjektet. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Reno Zahl. (06.07.2020)

Høylandet

Axl Sport Og Fritid AS: Kjøp og salg av varer, herunder butikksalg og netthandel, samt å eie og forvalte fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Karstein Grongstad Lona. Styreleder: Aksel Lona. (08.07.2020)

Tanja Skage: Skjønnhetspleie. Profesjonell negleterapeut som tilbyr behandlinger i form av manikyr, støp og design av kunstnegler, legging av gele-lakk, neglelakk og lakking av tær. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Tanja Marika Hårstad Skage. (17.07.2020)

Indre Fosen

C.a Invest AS: Å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Cathrine Aamo. (07.07.2020)

Df Elektro AS: Elektrisk installasjonsarbeid, samt andre tjenester og virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 80.000. Daglig leder: Terje Dypaune. Styreleder: Tommy Normann Haugen Dyrendahl. (23.07.2020)

Dypaune Invest AS: Eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastningen. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Terje Dypaune. (06.07.2020)

Elbygg Midtnorge AS: El.installasjon, serviceoppdrag og byggetjeneste. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Frank Bjørnar Krabseth. (01.07.2020)

Fenstad Invest AS: Å eie akjser i et eller flere selskaper og forvalte avkastningen. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Bård Fenstad. (13.07.2020)

Finserås Holding AS: Eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastningen. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jan Petter Finserås. (03.07.2020)

Fosen Kontrollutvalgsekretariat Iks: Interkommunalt selskap. (25.07.2020)

Gullhøna Eiendom AS: Investering og drift av fast eiendom, samt hva naturlig hører til. Selskapet kan også delta i annen virksomhet gjennom kjøp av aksjer eller lignende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Torbjørn Aune. Styreleder: Sigbjørn Gyldenskog Berstad. (22.07.2020)

Jørgen Steen: Anleggsvirksomhet utført med gravemaskin. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Jørgen Steen. (24.07.2020)

Levanger

Creative Diamonds AS: Produksjon, distribusjon, salg og fremføring av sang og musikk. Import, distribusjon og salg av produkter. Provisjonsbasert salg og markedsføring, herunder helseprodukter, velværeprodukter og gourmetkaffe. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Lisa Charléne Hasselberg. (30.07.2020)

Håvard Langeland: Jordbruksvirksomhet med korn og skogbruk. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Håvard Langeland. (28.07.2020)

Imeah AS: Investering og utleie av fast eiendom, samt dertil tilhørende virksomhet, herunder å delta i andre selskap med liknende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 4.000.000. Daglig leder: Emil Svepstad Olsen. Styreleder: Inge Olsen Fagerhaug. (28.07.2020)

Inga Selvig Bratland: Klinisk psykologtjeneste. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Inga Selvig Bratland. (20.07.2020)

Kioskdrift John Vatterholm: Butikkdrift med spill i kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. Enkeltpersonforetak. Innehaver: John Audun Vatterholm. (29.07.2020)

Pkh & Sønn Transport AS: Transport og transporttjenester, investering i finansielle aktiva, samt hva hermed står i naturlig forbindelse med, herunder å delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Per Kåre Hjelmstadbakk. (21.07.2020)

Søstrene Asia Butikk AS: Å drive dagligvareforretning og catering med salg av asiatisk mat, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Raihana Herabi. Styreleder: Amina Kobra Samadi. (27.07.2020)

Trefelling Og Gravemaskinutleie, Haldor Oterholm: Trefelling, rotfjerning, grunnarbeid, maskinutleie. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Haldor Baustad Oterholm. (22.07.2020)

Tuan Dinh Khac AS: Drift av restaurant, bakeri, gatekjøkken, uteservering, catering og annet som er naturlig hører herunder. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tuan Khac Dinh. (31.07.2020)

Victoria Sjøsiden AS: Drift av restaurant, bakeri, gatekjøkken, uteservering, catering og annet som naturlig hører herunder. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Dejan Wilsen. (20.07.2020)

Lierne

A. Kirste Experience: Sosialt entreprenørskap. Selge kompetanse om muligheten til å se egne muligheter. Unike tjenester skapt av kunnskap og visdom med mulighet for å sette nye byggeklosser, øke bevissthetsgrad og endre strukturer i allerede etablerte enheter og bistand for grundere i oppstartfasen. Salg og eller samarbeid rundt kunst, design og prosjekter med forbehold om at alt er kunst sett fra ønsket perspektiv. Tilby tjenesten med å finne kandidater og nye ansatte for eventuelle enheter med behov for endring, og bistå kandidater med å finne enheter der vedkommende har stort potensiale til å vokse. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Anna Reppen Kirste. (30.07.2020)

Su Eiendom AS: Eie/utleie av eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Eirik Sklet. (08.07.2020)

Malvik

Gretes Fotterapi, Skjetne: Ambulerende tjeneste av fotterapibehandling. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Grete Skjetne. (01.07.2020)

Major Shine AS: Bilpleie, salg av bilpleieprodukter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Dalibor Vukasinovic. (29.07.2020)

Roger Solfilm AS: Selge tjenester og varer innen montering av solfilm og folie på bil og hus. Salg av tilpassede solskjermingsprodukter, og annet som naturlig sammenfaller med dette, samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Janne Hammer Johnsen. Styreleder: Berit Aarstrand. (13.07.2020)

Melhus

Apjm Holding AS: Holding. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Anders Døving Øye. (03.07.2020)

Berge Photographer AS: Fotooppdrag, fotokunst, utstillinger, publikasjoner. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Trond Are Berge. (10.07.2020)

Grt Holding AS: Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller samarbeide med andre virksomheter, å forestå investeringsvirksomhet, eiendomsforvaltning og annen virksomhet beslektet med denne. Aksjeselskap. Kapital: 30.439. Daglig leder og styreleder: Geir Rune Trøan. (17.07.2020)

Grt Invest AS: Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller samarbeide med andre virksomheter, å forestå investeringsvirksomhet, eiendomsforvaltning og annen virksomhet beslektet med denne. Aksjeselskap. Kapital: 49.900. Daglig leder og styreleder: Geir Rune Trøan. (17.07.2020)

Hansens Renholdsservice AS: Drive renholdsservice både for industri, kontor, husholdninger og butikker. Bemanning. Og i forbindelse med renhold; salg av alle typer renholdsutstyr. Investeringer i aksjer og hva som hermed står i forbindelse med. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Odd Martin Hansen. (22.07.2020)

Henrik Øye Holding AS: Kjøp og salg av aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Henrik Døving Øye. (15.07.2020)

Mur Kvalitet AS: Pussarbeid, Murarbeid Flislegging Rehabilitering Fasaderehabilitering Teglmuring. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mirwais Ahmadi. (03.07.2020)

Om Hansen Holding AS: Investering i eiendom, utleie av maskiner og utstyr, investering i ikke børsnoterte selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Odd Martin Hansen. (22.07.2020)

Trippel B Auto AS: Kjøp, import og salg av brukte biler, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bjørn Birger Bakke. (06.07.2020)

Meråker

Meraker Hydrogen AS: Drive med hydrogenproduksjon fra fornybar energi, samt virksomhet som naturlig faller inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Arvid Inge Sørvik. Styreleder: Jo Langøygard. (30.07.2020)

Midtre Gauldal

Hh Landbruk AS: Tilby landbrukstjenester vedrørende gjødsel- og gresshåndtering, men også andre tjenester som naturlig faller sammen med dette. Dessuten ved aksjeeie eller på annen måte gjøre seg interessert i annen virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 200.000. Daglig leder: Andreas Hovstad. Styreleder: Joar Hugås. (09.07.2020)

Ingebrigt Huus: Vaktmestertjenester, skogsarbeid, maskinkjøring og maskinutleie. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ingebrigt Huus. (30.07.2020)

Jakobsen Enodd: Tradisjonell gårdsdrift med produksjon av kjøtt, ull, grønnsaker og frukt. Foredling og salg av lokale råvarer. Utleie av selskapslokale. Kulturelle arrangement. Produksjon og servering av alkoholholdige drikker med fokus på bruk av lokale råvarer. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Sarah Jakobsen Enodd. (20.07.2020)

Namsos

Gaea By M&h AS: Selge varer og tjenester innen garn, bekledning, smykker, interiør - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Hilde Kristin Påsche. Styreleder: May-Lillian Berntsen. (24.07.2020)

Galleri Krusj AS: Drive kunstgalleri med kjøp og salg av kunst, samt produksjon og salg av egne kunstverk. Formidling av kunst, konsulentoppdrag med markedsføring av kunst og kultur, verdivurdering av kunst, kurs, foredrag og andre arrangement som har med kunst og kultur å gjøre. Kunstterapi og billedterapi for interesserte i forbindelse med kursvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ingeborg Prøis Bodzioch. (16.07.2020)

Gostore Alfsen: Netthandel med friluftsliv utstyr, herunder telt, hengekøyer og soveposer og lignende, samt duppeditter. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Kristoffer Alfsen. (02.07.2020)

He-Plan Eiendom Ii AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 183.231. Daglig leder og styreleder: Jarle Ketil Rasmussen. (29.07.2020)

Kardiolog Skjetne AS: Spesialisthelsetjenester, samt herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kyrre Skjetne. (29.07.2020)

Miljøtomta AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 1.462.730. Daglig leder og styreleder: Jarle Ketil Rasmussen. (29.07.2020)

Namdal Assuranse AS: alg av forsikringer og det som naturlig kommer inn under dette. Selskapet skal også kunne investere i aksjer og fast eiendom og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, samt utleie av boliger og fritidsboliger, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Formålet er også å kunne gi gaver til humanitære og allmennyttige organisasjoner. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jobjørn-Eirik Nesøy. (31.07.2020)

Namsos Dagligvare AS: Salg av matvarer og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med kjøp/drift av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Alan Jamal Abdulkarim. (22.07.2020)

Skin Deep Namsos Tor Andre Klingen: Tatovering. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Tor Andre Klingen. (13.07.2020)

Nærøysund

Eco Seafood AS: Fremstilling/salg av akvakultur samt alt som står i forbindelse med dette og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Vegar Skillingstad Livik. Styreleder: Thomas Williksen. (13.07.2020)

Håkon Antonsen Hansen: Hav og kystfiske. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Håkon Antonsen Hansen. (07.07.2020)

Rørvik Rorbuer AS: Investeringer i fast eiendom, kjøp, salg, utleie og drift av disse, samt virksomhet som naturlig følger av dette. Herunder deltakelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tron Arild Nogva. (24.07.2020)

T A Nogva Holding AS: Investeringer i andre selskaper samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Styreleder: Tron Arild Nogva. (24.07.2020)

Oppdal

Filippa Innvest AS: Investering, aksjer, verdipapirer, samt annen investeringsvirksomhet som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Runar Haugmo Hoel. (29.07.2020)

Jmh AS: Investering og utvikling av eiendom, samt investering i selskaper og annen investeringsvirksomhet som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jonas Morken Hoel. (13.07.2020)

Mikal Invest AS: Investering i aksjer, verdipapirer, samt annen investeringsvirksomhet som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Styreleder: Mikal Hoel. (29.07.2020)

Oppdal Hytteservice AS: Å selge vaktmestertjenester og formidling av hytter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Jørgen Slettbakk. Styreleder: Per Inge Maridal. (24.07.2020)

Tom Hoel Invest AS: Investering i aksjer, verdipapirer, samt annen investeringsvirksomhet som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Styreleder: Tom Hoel. (29.07.2020)

Orkland

Am Steffenrem: Hestemassør. Kokk/utleie. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Anne Mette Steffenrem. (03.07.2020)

Optimal Management AS: Salg av administrative tjenester og andre støttefunksjoner til bedrifter som etterspør det, samt andre tjenester som vi innehar kompetanse på som styret finner det fornuftig å arbeide med. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder: Marith Birgitte Bjørklund Størseth. Styreleder: Eigil Johansen. (28.07.2020)

Unlimited By Stine Nyutstumo Berge: Nuskin. Salg og markedsføring innen hud, hår og helsekost. Direktesalg, network marketing. Rådgivning og konsulentvirksomhet. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Stine Nyutstumo Berge. (31.07.2020)

Osen

Nordmeland Eiendom ANS: Utvikle og drifte eiendom. Ansvarlig selskap (ANS). Deltakere: Jørn Nordmeland. (13.07.2020)

Overhalla

Haugomvegen 5 AS: Maskinentreprenør samt utleie av driftsmidler til gårdsvirksomhet, samt det somnaturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Rune Petter Stene. (03.07.2020)

Rennebu

Fjellstad Rune: Anleggsmaskinkjøring. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Rune Fjellstad. (17.07.2020)

Flatås Maskin AS: Vei og veivedlikehold. Graving. Transport. Landbruksentreprenør. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder og styreleder: Espen Kant Flatås. (30.07.2020)

Grindal Salmon Lodge AS: Kjøp og salg av varer og tjenester i forbindelse med reiselivsvirksomhet rettet mot fiske og friluftsliv. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Erik Hansen Lier. (20.07.2020)

Røros

E. Hoff Holding AS: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Even Hoff. (23.07.2020)

Ingeniørfirmaet Myran AS: Salg, montasje og konsulentvirksomhet av ventilasjon og klimatekniske installasjoner, samt blikkenslagerverksted, og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Arne Myran. (06.07.2020)

Rk Betongbygg AS: Salg, produksjon og montasje av betongelementer til bygg- og anleggsbransjen, samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette, herunder delta som aksjonær i annen relatert virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Rimutis Kazlauskas. (10.07.2020)

Selbu

Hersjøvann AS: Å bygge, eie og drive forsyning av vann til bygningsmasse dertil regulerte områder ved Hersjøen i Selbu. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hans Bårdsgård. (17.07.2020)

Knausen Avlastning & Opplevelser AS: Salg av sosiale tjenester som avlasting og opplevelser. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Lars-Erik Flønes. Styreleder: Gunhild Walstad. (28.07.2020)

Per Sjøvold Invest Ii AS: Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten. Medvirke i andre selskaper innen samme virksomhetsområde. Aksjeselskap. Kapital: 39.583,33. Daglig leder og styreleder: Per Jarle Hårstad. (13.07.2020)

Selbuvegen 695 AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, samt alt som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Jim Asle Hegge. Styreleder: Leif Anders Hastadklev. (08.07.2020)

Selbuvotten AS: Inneha eierandeler i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Styreleder: Mikal Langseth. (07.07.2020)

Veterinær Magnusdottir AS: Å drive veterinærvirksomhet med tilhørende tjenester samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Sigridur Marta Magnusdottir. (06.07.2020)

Skaun

Avisafe AS: Gjennom egen virksomhet, eller gjennom deltakelse i andre selskaper, å utvikle og selge innovative tjenester samt å selge deler og utstyr innenfor luftfart, sjøfart og petroleumsindustrien herunder også konsulenttjenester. Selskapet kan også kjøpe aksjer og andeler i andre selskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Øyvind Myhre. Styreleder: Rolf Grindstuen. (09.07.2020)

Snåsa

Tvestad Utleie: Utleie av maskiner og tjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: John Olav Tvestad. (13.07.2020)

Steinkjer

Af Kne-Røstad Fv.17 ANS: Å drive entreprenørvirksomhet, produksjon og handel og hva dermed står i forbindelse. Ansvarlig selskap (ANS). Deltakere: RØSTAD ENTREPRENØR AS, ODD EINAR KNE AS. (02.07.2020)

Alt Innen Service Og Tjenester Frode Skjervold: Hjemmetjenester som hagearbeid, husarbeid, handel av nødvendige produkter. Salg av tjenester til privatmarkedet. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Frode Skjervold. (10.07.2020)

Berg Media: Drift av medieportaler. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Magnus Berg. (21.07.2020)

Fst AS: Selge tjenester og varer innen nettsider, markedsføring, synlighet på internett - og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Fredrik Langseth. Styreleder: Stian Skjelbred. (03.07.2020)

Laksen Eiendom AS: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Milad Iversen Shahvand. (03.07.2020)

Lindwahl Entreprenör AS: Bygg- og entreprenørvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hans Mikael Leljewahl. (27.07.2020)

Produktpartner AS: Utvikling, salg og utleie av nisjeprodukter og tilhørende tjenester rettet mot internasjonal industri, samt å investere i og eie aksjer, finansielle instrumenter og andeler i andre selskaper, med formål om å bidra til utvikling av slike selskaper og verdiskapning for selskapets aksjonærer, samt annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med forannevnte. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Kenneth Bratberg. Styreleder: Magne Tørhaug. (08.07.2020)

Steinkjer Fotterapi-Klinikk, Brovold: Fotterapibehandling med der tilhørende virksomhet. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Nina Brovold. (01.07.2020)

Superrik AS: Selge varer og tjenester innen mote, vesker, smykker og klær og annet som naturlig sammenfaller med dette - samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Aree Malisan Haug. (16.07.2020)

Tverås Gårdsmat: Småskala produksjon av melk og kjøtt. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Birgit Johanne Tverås. (22.07.2020)

Stjørdal

1 Elektriker AS: Salg av elektrotjenester og elektromateriell, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jon Ragnar Jensen. (27.07.2020)

Akademi Medbroen AS: Utvikle og selge nettbaserte kunnskapstjenester, drive nettbutikk samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hjørdis Kindem Thyholt. (27.07.2020)

Ambia AS: Rådgivning, undervisning, kurs og konferanse. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Anja Tjelflaat. Styreleder: Merete Postmyr. (02.07.2020)

Fides Levanger Brygge AS: Investere i eiendom, samt alt som står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Roar Vikvang. Styreleder: Tor Jakob Reitan. (24.07.2020)

Folvik Holding AS: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Sigrid Johanne Folvik. (15.07.2020)

Hallan Maskin Og Transport AS: Godstransport på vei, vintervedlikehold av vei, grunn og utomhusarbeid, samt leiekjøring i landbruket. Selskapet kan også investere i, og foreta utleie av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jon Erik Hallan. (17.07.2020)

Kdybvadskog Holding AS: Innbetaling av aksjekapital til oppstart av Svinnkompetanse Midt AS. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kjersti Janne Dybvadskog. (09.07.2020)

Medbroen Gårdsbarnehage AS: Drift av barnehage samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Hjørdis Kindem Thyholt. Styreleder: Petter Bjerve. (28.07.2020)

Medbroen Holding AS: Eierskap av aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Hjørdis Kindem Thyholt. (22.07.2020)

Meråker Camping AS: Drift av campingplass, kjøp, salg og utleie av eiendom og annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Gudmund Overvik. (24.07.2020)

Nye Medbroen Drift AS: Drift av landbruksvirksomhet, ridesentervirksomhet, utleie av jord, boliger og lager/næringsareal samt eiendomsutvikling samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hjørdis Kindem Thyholt. (27.07.2020)

Omny Investment AS: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Haakon Schanke Strømsnes. (22.07.2020)

Opplevelser For Livet Kay Morten Myrbekk: Strandkiosk i sommersessongen ved Storvika badeplass på Stjørdal. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Kay Morten Myrbekk. (20.07.2020)

Sven Erik Totland: Elektrotjenester. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Sven Erik Totland. (02.07.2020)

Trondheim

A-Invest AS: Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Amanda Engberg Andersen. (28.07.2020)

Advokat Erik Vatne AS: Advokatvirksomhet, samt hva som naturlig står i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Erik Vatne. (28.07.2020)

Alasad: Kjøp og salg av brukte hvitevarer. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Mohamad Ali Alasad. (27.07.2020)

Annapurna Group AS: Import og eksport av diverse produkter inkludert sør-øst asiatiske matvarer, drikkevarer og dagligvarer til individuelle kunder og bedrifter over hele europa gjennom nett-plattformer. Salgsrelaterte mat- og gjestfrihetstjenester. Leie internasjonale filmer for å vise dem i europeiske kinoer. Varetjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Saroj Saurabh Gorad. (07.07.2020)

Annet Vis AS: Eie og forvalte investeringer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Karianne Belboe. Styreleder: Ove Pryde Pettersen. (28.07.2020)

Arjo Entreprenør AS: Entreprenørvirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Arild Hartviksen. (15.07.2020)

Armfeldts Veg 4 AS: Kjøp, salg, utvikling og utleie av egen fast eiendom og annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: John Andreas Brekke. Styreleder: Kevin Glørstad. (01.07.2020)

Arne Fredrik Fossum: Fotterapi. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Arne Fredrik Fossum. (28.07.2020)

Ats Norway AS: Kjøp og salg av anlegg, transportutstyr og industriutstyr samt alt som naturlig hører med. Selskapet kan også eie eller delta i andre virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Harald Jakobsen. Styreleder: Jan Inge Solem. (07.07.2020)

Axact Digitizers Usa Adeel: Logodesign: lage logoer på datamaskin og selge dem online internasjonalt. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ahsan Adeel. (24.07.2020)

Befeste AS: Å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Gustav Bjørngaard Rødde. (27.07.2020)

Beqvem V/marit Strige: Nettsalg av CBD-olje og andre CBD produkter innenfor ernæring og vektkontroll. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marit Strige. (27.07.2020)

Bjoko Holding AS: Deltakelse økonomisk eller på annen måte delta i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bjørn Jonny Kottum. (03.07.2020)

Borud Invest AS: Forvaltning av investeringer, selskaper og eiendom, salg av konsulenttjenester, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bjørn Borud. (01.07.2020)

Brv 22 AS: Utvikling og salg av egen fast eiendom, og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Mathias Svarte. (15.07.2020)

Brygga Studio AS: Musikk og lydproduksjon. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Håkon Sandberg Dalen. Styreleder: Magnus Andreas Kofoed. (15.07.2020)

Byggservicejan AS: Bygge oppføring, vedlikeholdstjenester, renovering av bygg. Alminnelig tjenesteyting innenfor bygge bransjen. Renholdstjenester. Transporttjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Anna Iwona Kucharska. (24.07.2020)

Carl Johan Terrasse AS: Utleie av fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Arne Bagøien Rathe. (16.07.2020)

Dark Grey Holdings AS: Forvaltning av investeringer og selskaper, salg av konsulenttjenester, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Ståle Holberg Dahl. (01.07.2020)

Dd Consult AS: IT-konsulenter og rådgivning, bedriftsrådgivning, produktdesign. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Dimitri Alphonse Paul Jacques Denimal. (17.07.2020)

Dm-Singh AS: Lage og selge indiske matretter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Sarabjit Singh. (03.07.2020)

Dragan AS: Holdingselskap som driver med kjøp og salg av aksjer, og kjøp, salg og utleie av eiendom o.l. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Robin Dragstmo Andersen. (02.07.2020)

Eggan Eiendom AS: Kjøp, salg og utleie av eiendom, samt annen virksomhet som har tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ola Eggan. (15.07.2020)

Ek Gruppen AS: Eiendomsvirksomhet ved kjøp av eiendommer for utleie, foruten å være et holdingselskap for virksomheter med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Arne Elsberger-Krogstad. Styreleder: Veronika Antonia Elsberger-Krogstad. (13.07.2020)

Ekle Holding AS: Investeringer og administrasjon av andre selskaper, kjøp og salg av aksjer, kjøp og salg og utleie av eiendom eller annen type investeringer. Konsulenttjenester (innen IT og andre områder). Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Karstein Ekle. (08.07.2020)

Emmia Invest AS: Investere i alle typer finansielle instrumenter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Ida Buseth Andersen. (31.07.2020)

Engvik Eiendom Ii AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Svein Martin Salbubæk Engvik. (06.07.2020)

Event Logistikk AS: Event logistikk. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Arnt Einar Andersen. (17.07.2020)

Evento Norge AS: Arrangering og tilrettelegging av eventer, konserter og lignende, bistand i forbindelse mde slike arrangementer, samt deltagelse i andre virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Rolf Erling Teigen. Styreleder: Thomas Lidal Jamne. (24.07.2020)

F3 Utbygging AS: Investeringer i og utleie av fast eiendom samt annet som står i forbindelse med dette - herunder deltakelse i andre selskaper eller virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Styreleder: Mikal Haugen Bjørnstad. (17.07.2020)

Filter Optix AS: Salg av briller, sovemasker, lyspærer, lysterapilamper, infrarød saunaer og lignende produkter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Hendrik Andre Westervold. Styreleder: Robin Dragstmo Andersen. (24.07.2020)

Fjordgata 15 AS: Selskapets formål selv, gjennom hel eller deleide selskaper eller ved samarbeid med andre virksomheter å forestå investeringsvirksomhet med verdipapirer og valuta, eiendomsforvaltning eller annen virksomhet beslektet med denne. Herunder også eierskap og oppkjøp av unoterte selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Robert Sotberg. Styreleder: Gunnar Barstad. (07.07.2020)

Flax Invest AS: Aksjehandel. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Rolf Håvard Sellesbakk. (16.07.2020)

G.r. Response Holding AS: Investering i verdipapirer, eiendom og andre aktiva. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Gaute Rygg. (08.07.2020)

Golden Waffles AS: Utleie av utstyr, og salg av produkter, handel med varer til dagligvare, foodservice, convenience, restauranter, hotell og private. Konseptutvikling. Investering i eiendom og annen virksomhet gjennom kjøp av aksjer. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Jan Yttereng. (06.07.2020)

Gram Franck Holding AS: Investere og forvalte kapital. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ask Gram Franck. (24.07.2020)

Granåslia Barnehage I AS: Handel med og investering i fast eiendom, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Trude Moen Sydtangen. (04.07.2020)

Grini Sekkbærerlag: Guidede turer og kurs, førstehjelpskurs, salg av digitale og fysiske produkter. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Eirik Christoffer Grini. (24.07.2020)

Halob I AS: Import og salg av forbruksvarer samt kjøp og salg av verdipapirer og annet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hallvard Løberg. (07.07.2020)

Hans Hagerups Gate 8 AS: Selv, gjennom hel eller deleide selskaper eller ved samarbeid med andre virksomheter å forestå investeringsvirksomhet med verdipapirer og valuta, eiendomsforvaltning eller annen virksomhet beslektet med denne. Herunder også eierskap og oppkjøp av unoterte selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Robert Sotberg. Styreleder: Gunnar Barstad. (07.07.2020)

Haralds Holding AS: Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Markus Haraldseid. (23.07.2020)

Hardraada Investments AS: Å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Viktor Munch Akse. (21.07.2020)

Heggset Invest AS: Eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastning. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Styreleder: Runar Heggset. (28.07.2020)

Hokonordic AS: Import og salg av klær. Aksjeselskap. Kapital: 120.000. Daglig leder: Ella Grønbech. Styreleder: Albert Barrabino Ponce. (28.07.2020)

Hoppidet AS: Holdingsselskap. Selskapets virksomhet er å investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Aksel Borgen. (28.07.2020)

Horg 3 AS: Investere i og utvikle, selge eller leie ut fast eiendom direkte eller gjennom selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Anders Krigsvoll. Styreleder: Gisle Borgar Krigsvoll. (13.07.2020)

Hår Munkegata AS: Frisørvirksomhet, samt import/eksport, salg av handelsvarer, rådgivning og deltagelse i andre virksomheter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Brit Marie Wisløff. (27.07.2020)

Hårstad Minde Tomt B-2 AS: Eiendomsutvikling, investering i fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Frode Johansen. (10.07.2020)

Hårstad Minde Tomt B-3 AS: Eiendomsutvikling, investering i fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Frode Johansen. (10.07.2020)

Ideel Now Johansen: Nettbutikk med salg av varer (pyntegjenstander, kostymer, dekorasjoner osv) til hus og hjem. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Idun Johansen. (30.07.2020)

Iregro AS: Psykiatrisk samtaleterapi, foredrag, rådgivning innen HMS-arbeid. Veiledning. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Irene Grønning. (24.07.2020)

Kabuso 1 AS: Eie og forvalte aksjer i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Styreleder: Gry Haug Binde. (27.07.2020)

Kabuso 2 AS: Eie og forvalte aksjer i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 60.100. Styreleder: Gry Haug Binde. (27.07.2020)

Klimalos- Ellen-Birgitte Strømø: Konsulenttjenester innen klimatilpasning. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ellen-Birgitte Strømø. (17.07.2020)

Konstad Hansen Holding AS: Salg av konsulenttjenester og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Kristoffer Konstad Hansen. (15.07.2020)

Kristoffer Lo AS: Produksjon og framføring av musikk, og alt hva faller inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Kristoffer Lo. (29.07.2020)

Krogstad Eiendom Og Invest AS: Eiendomsvirksomhet ved kjøp av eiendommer for utleie, foruten å være et holdingselskap for virksomheter med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Tore Krogstad. (13.07.2020)

Ktg 85 AS: Utleie av bolig og dertil tilhørende aktiviter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Torgeir Dahl. (15.07.2020)

Kulegos Lashes: Netthandel av skjønnhetsprodukter som lashes og hårextension og annet som naturlig faller sammen med dette. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Emefa Brigite Kulego. (02.07.2020)

Lab5E AS: Levere rådgiving, tjenester, programvare og hardware rettet mot tingenes internett (IoT), samt konsulenttjenester og annet som står naturlig i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Bjørn Borud. Styreleder: Ståle Holberg Dahl. (17.07.2020)

Lanto Holding AS: Utleie av fast eiendom samt deltakelse i selskaper av samme eller annen art gjennom aksjetegning eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 41.000. Daglig leder og styreleder: Daniel Lanto. (01.07.2020)

Lidahl Mat & Sånn: Konsulenttjenester (kokketjenester) innen kokk og serverings faget. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Marius Lidahl. (29.07.2020)

Lindbak Drift AS: Erverve, eie og forvalte aksjer, fast eiendom og andre formuesobjekter og virksomhet forbundet med det. Aksjeselskap. Kapital: 1.000.000. Styreleder: Tore Lindbak. (17.07.2020)

Lumen Decoy AS: Utvikling og salg av utstyr til oppdrettsnæringen. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Torleif Nerbøvik. (06.07.2020)

Markisemesteren AS: Salg og montering av markiser og annet solskjermingsutstyr. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Daglig leder: Bjarne Livik. Styreleder: Kai Thrones. (28.07.2020)

Mats Nesset Holding AS: Kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mats Tømmerdal Nesset. (13.07.2020)

May Taxi AS: Taxivirksomhet, samt virksomhet knyttet til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Mohamed Achalhi. (16.07.2020)

Mga Design AS: Salg av grafisk designtjenester. Digitalt grafisk arbeid til bedriftsmarkedet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Marthe Gravseth Aspen. (28.07.2020)

Mhb AS: Utleie av fast eiendom, kjøp og salg av eiendom Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Mathias Haugen Bjørkli. (13.07.2020)

Moha Eiendom AS: Kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 500.000. Daglig leder og styreleder: Mohammad Hashemi. (03.07.2020)

Nathalie Rindal Losoa: Freelance frisør. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Nathalie Rindal Losoa. (22.07.2020)

Nedre Møllenberg Gate 90 AS: Selv, gjennom hel eller deleide selskaper eller ved samarbeid med andre virksomheter å forestå investeringsvirksomhet med verdipapirer og valuta, eiendomsforvaltning eller annen virksomhet beslektet med denne. Herunder også eierskap og oppkjøp av unoterte selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Robert Sotberg. Styreleder: Gunnar Barstad. (07.07.2020)

Nidaros Turn: Forening/lag/innretning. (09.07.2020)

Njord Robotics AS: Utvikling og salg/utleie av robotikk og annen teknologi til hovedsakelig havbruksnæringen. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Vidar Melstveit. (10.07.2020)

Noori Multi Service: Småarbeid i betong og snekring. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Sayed Rahman Noori. (23.07.2020)

North Offshore Supply AS: Eie og forvalte aksjer i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 60.100. Styreleder: Erling Haug. (27.07.2020)

Nwc Holding AS: Eierskap i andre selskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Steinar André Olsen. (17.07.2020)

Naas Elektro AS: Elektroarbeid og salg av varer og tjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Bjørn Olav Naas. (24.07.2020)

Oaw Invest AS: Investering av aksjer og aksjefond, samt investeringer og utleie innen eiendom. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Ove Andreas Westgård. (23.07.2020)

Oceanex AS: IT utvikling og levering av ingeniørtjenester. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Styreleder: Stein Ove Erikstad. (17.07.2020)

Osloveien 12 A&b AS: Selskapets formål selv, gjennom hel eller deleide selskaper eller ved samarbeid med andre virksomheter å forestå investeringsvirksomhet med verdipapirer og valuta, eiendomsforvaltning eller annen virksomhet beslektet med denne. Herunder også eierskap og oppkjøp av unoterte selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Robert Sotberg. Styreleder: Gunnar Barstad. (07.07.2020)

Pa Newco14 AS: Investering i, kjøp, utvikling, forvalting og salg av forretningsvirksomhet, aksjer og andeler, eiendom samt annen aktivitet som står naturlig i sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bente Øwre. (13.07.2020)

Pa Newco15 AS: Investering i, kjøp, utvikling, forvalting og salg av forretningsvirksomhet, aksjer og andeler, eiendom samt annen aktivitet som står naturlig i sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bente Øwre. (13.07.2020)

Pa Newco16 AS: Investering i, kjøp, utvikling, forvalting og salg av forretningsvirksomhet, aksjer og andeler, eiendom samt annen aktivitet som står naturlig i sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Bente Øwre. (13.07.2020)

Pan AS: Selskapets virksomhet skal være å eie og forvalte aksjer i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 150.300. Styreleder: Hanne-Guri Haug. (27.07.2020)

Perilla Import AS: Salg og import av matvarer og andre produkter som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Huong Van Tran. (06.07.2020)

Phet Bunpradab Helse Massasje: Thaimassasje. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Phet Bunpradab. (06.07.2020)

Pk Agentur AS: Agenturvirksomhet som det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Per Kristian Hølaas. (22.07.2020)

Pranayama AS: Nettbutikk med videresalg av meditasjonsutstyr. Aksjeselskap. Kapital: 50.000. Styreleder: Alberto Rosselli. (23.07.2020)

Ranheim Parkering AS: Utbygging og drift av parkeringsanlegg og det som står i den forbindelse. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Arne Kristian Fredriksen. Styreleder: Rune Venås. (24.07.2020)

Rian Blikk: Blikkenslagervirksomhet, ventilasjon og taktekking, samt annen tilhørende virksomhet. Herunder også drive handel, industri, agent- og konsulentvirksomhet. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Martin Skogly Rian. (29.07.2020)

Robin Haugan: Frilanser innen lyd, lys, scene og rigg. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Robin Balsnes Haugan. (07.07.2020)

Roman Kaweczynski: Innendørs og utendørs malerarbeid. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Roman Kaweczynski. (27.07.2020)

Saga Betongsaging Stian Olufsen: Betongsaging, riving, kjerneboring. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Stian Olufsen. (29.07.2020)

Sameiet Eliløkken Sjøside 4: Eierseksjonssameie. Eierseksjonssameie. Styreleder: Per Jarle Eide. (20.07.2020)

Sameiet Tiller Hageby B7: Eierseksjonssameie Eierseksjonssameie. Styreleder: Linda Waltoft. (06.07.2020)

Sameiet Taarnet Bakke: Eierseksjonssameie. Eierseksjonssameie. Styreleder: Gaute Amund Ringvold. (17.07.2020)

Samstad Holding AS: Erverve, eie og forvalte aksjer og andre formuesobjekter og virksomhet forbundet med det. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Andre Samstad. (07.07.2020)

Sek AS: Investering i aksjer og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Sven-Erik Knoff. (08.07.2020)

Selama Invest AS: Investering i aksjer, eiendom, samt virksomhet som står i forbindelse med dette - herunder salg av konsulenttjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Torstein Solli Hansen. (16.07.2020)

Serrao Transport Konsulting: Sivil infrastruktur rådgivende rundt transport og logistikk. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Sebastian Stephan Serrao. (13.07.2020)

Service 7024 AS: Transport, service og vedlikehold av maskiner og andre tjenester, teknisk konsulentvirksomhet og alt som hører naturlig til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Martin Rosvold. (16.07.2020)

Simens Isbar AS: Kjøp, salg og utvikling av matprodukter, herunder produksjon og salg av iskrem. Drive cafe og isbar, catering, samt virksomhet i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Simen Ola Wågen. (30.07.2020)

Singsakerbakken 18B AS: Utleie av leiligheter. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Arnfinn Nordstrand. (27.07.2020)

Soga AS: Investering i andre selskaper med tilhørende konsulentvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Aasmund Frøseth. (06.07.2020)

Stian Andreassen Holding AS: Investering i selskaper, eiendommer, aksjer o.l. samt hva dermed faller inn under dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Stian Andreassen. (10.07.2020)

Sæter Holding AS: Holdingselskap. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Eivind Sæter. (29.07.2020)

Søbstadvegen 19A AS: Investere i og utvikle, selge eller leie ut fast eiendom direkte eller gjennom selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Anders Krigsvoll. Styreleder: Gisle Borgar Krigsvoll. (13.07.2020)

Taxi U-310 AS: Taxivirksomhet, samt virksomhet knyttet til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Geir Hamran. (15.07.2020)

Teater Basun ANS: Skal være et samarbeid for å produsere og spille teater og kultur for alle målgrupper. Ansvarlig selskap (ANS). Deltakere: Ole Fredrik Wannebo, Magnus Gunnes Winsvold, Christine Therese Thorkildsen Aspenberg. (20.07.2020)

This Daze DA: Å drifte bandet " This Daze " best mulig. Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Martin Engelien, Martin Jøraandstad Ringerud, Hallvard Løberg Näsvall, Erlend Eggan. (24.07.2020)

Time Expander Ventures AS: Forvaltning av investeringer, salg av konsulenttjenester, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Hans Jørgen Grimstad. (01.07.2020)

Tobb Boligutleie 1 AS: Utvikling, utleie og utbygging av eiendommer og andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Torbjørn Sotberg. (29.07.2020)

Tom Bygg AS: Byggearbeid, tømmer- og snekkerarbeid, taktekking, fasadearbeid, oppussingsarbeid samt annen aktivitet som naturlig faller sammen med dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Tomasz Strzelec. (22.07.2020)

Tops Forsikring AS: Forsikringsvirksomhet i form av rådgiving og formidling. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Line Grønvoll Abeltun. (01.07.2020)

Toy AS: Agenturhandel med leker, gaveartikler og hestehold. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Kjell Arve Jensen. (24.07.2020)

Ulvan Ship Management AS: Drift av sjøverts virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Arild Hoff. Styreleder: Ivar Christian Ulvan. (20.07.2020)

Valleraunet Bybonden: Utleie av egen arbeidskraft, som maskinfører. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Rune André Todal Valleraunet. (16.07.2020)

Vegvisir Husky & Consulting AS: Konsulenttjenester/rådgiving innen kommunikasjonsteknologi og markedsføring, samt drift og utvikling av et langdistanse hundekjøringsteam, under navnet Vegvisir Husky - og salg av reklame/sponsoravtaler knyttet til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Gaute Busch. (06.07.2020)

Viking Sharpening Poucha: Kniv og verktøy sliping. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Lukas Poucha. (17.07.2020)

Wingan White Eyewear: Detaljhandel utenom utsalgssted. Salg av solbriller/briller. Direktesalg og salg gjennom nettbutikk. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Lars Kolbjørn Wingan. (29.07.2020)

Wisløff - Holding AS: Investering i andre selskaper, samt andre tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder kjøp og salg av eiendommer. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Styreleder: Brit Marie Wisløff. (03.07.2020)

Wåde AS: Bygge effektive markedsføringsløsninger Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Jan-Olav Wåde. (13.07.2020)

Yestel Trondheim AS: Tjenesteyting med tilknytning til salg og markedsføring, rekruttering og bemanning. Selskapet skal også kunne foreta investeringer i aksjer samt hva hermed står i forbindelse, herunder deltagelse eller på annen måte å gjøre seg interessert i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Fredrik Claussen Rostrup Ellingsen. Styreleder: Martin Eidem Hansen. (06.07.2020)

Zaddle DA: Salg av varer på nettet. Ansvarlig selskap, delt ansvar. Deltakere: Bjørnar Åsebø, Petter Rakstad Solberg. (30.07.2020)

Øiens Salong: Neglesalong, pleier og forlenger negler, salg av oljer og kremer for bedre utbytte av neglebehandling. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ronja Iren Moen Øien. (21.07.2020)

Øvingseksperten AS: IT-tjenester og markedsføring rettet mot undervisning og support. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Knut Wiig. (24.07.2020)

Øysand Bygg AS: Utvikle tomter og næringsbygg. I tillegg skal selskapet drive med det som står i naturlig forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre selskaper med samme eller beslektet formål. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder: Kjell Åge Larsen. Styreleder: John Thorgård. (02.07.2020)

Verdal

Fotoknoff 3D Visuals AS: Fotogrammetri, foto, film, 3D, 3D-tjenester, 3D-produksjon, skanning av bygninger og områder, dronetjenester, dronefotografering, inn- og utland og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Aksjeselskap. Kapital: 300.000. Styreleder: Sven-Erik Knoff. (16.07.2020)

Intrinsic AS: Tjenester knyttet til helikoptertransport og andre transporttjenester inkludert undervisning, kurs og konsulenttjenester og det som naturlig hører samme med dette, inkludert deltakelse i andre selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Tor Henrik Krokstad. (21.07.2020)

Krebok - Kreativ Bok- Og Magasindesign Jorunn Dahling: Fremstilling/salg av bøker og magasiner, samt forlagsvirksomhet, og andre produkter som naturlig faller sammen med dette. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Jorunn Dahling. (30.07.2020)

Markrosa Ii Borettslag: Borettslag Borettslag. Styreleder: Bjørn Winge. (22.07.2020)

Master Sealing AS: Levere tjenester innen membran montering og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder: Hågen Grandgård Vedul. Styreleder: Robert Langland. (16.07.2020)

Master Sealing Eiendom AS: Kjøp, utleie og salg av eiendom og annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 40.000. Daglig leder: Hågen Grandgård Vedul. Styreleder: Robert Langland. (16.07.2020)

Master Sealing Holding AS: Kjøp og salg av aksjer, kjøp og salg av eiendom og annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Hågen Grandgård Vedul. Styreleder: Robert Langland. (17.07.2020)

Noor Bilpleie Khader Ahmad Alhusain: Bilpleie og bilvask. Omlegging av dekk og lakkreparasjoner. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Khader Ahmad Alhusain. (16.07.2020)

Røsten Granås Sang/underholdning: Sang, underholdning og/eller skuespill på konserter, eventer, teater og lignende. Dette kan altså være rene sang-, konferansier- eller skuespilleroppdrag. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Vetle Røsten Granås. (03.07.2020)

Trøndelag Outfitters AS: Utvikle, markedsføre og selge reiselivsprodukter. Drive nettbutikk. Investeringer i aksjer samt deltakelse i andre selskaper og virksomheter. Gjennomføre ulike konsulent- og rådgivningsoppdrag. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder: Ole Marius Rekve Bjugan. Styreleder: Espen Joachim Hermann. (28.07.2020)

Trønderservicefordeg AS: Drive camping, cafe, restaurant, spa, helse og velvære Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Bjørn Elvrum. (27.07.2020)

Vanity AS: Frisør og velvære, samt utleie for produktsalg til selskap innenfor samme virksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Elisabeth Rotmo Aasan. (10.07.2020)

Verdal Butikk AS: Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Imad Othman Rashid. (15.07.2020)

Ørland

Advokatfirmaet Yrjar AS: Drive advokatvirksomhet og annen juridisk bistand, samt omsetning av fast eiendom og annen virksomhet som går inn under eiendomsmegling. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Hilde Irén Amundsen Myklatun. (28.07.2020)

Codfisk AS: Fiske og investeringer i denne forbindelse Aksjeselskap. Kapital: 300.000. Styreleder: Fred Stabell. (24.07.2020)

Jensen Klær & Sko AS: Kles- og skobutikk og virksomhet som er beslektet med dette, samt deltakelse i annen virksomhet ved aksjekjøp eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Margareth Rødsjø. Styreleder: Stian Amundsen Jensen. (08.07.2020)

O.i Jensen Sport 1 AS: Sportsbutikk og virksomhet som er beslektet med dette, samt deltakelse i annen virksomhet ved aksjekjøp eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder: Stian Amundsen Jensen. Styreleder: Dagfinn Olav Jensen. (08.07.2020)

Røkt Kebab AS: Drive restaurant, kafe, bar og annet som naturlig faller sammen med dette. Arrangere konserter/event, og deltagelse i lignende selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Cemil Ilkhan. (29.07.2020)

Sj Service-Partner AS: Utføre serviceoppdrag innen transport, renhold og vaktmestertjenester, herunder også kunne påta seg øvrige oppdrag innen bygg og anlegg. Og da herunder også utleie av personell (bemanning) for oppdrag innen samme bransjer. Foreta investeringer igjennom kjøp, salg og utleie av kapitalvarer, herunder både nye og brukte varer, og da også motoriserte kapitalvarer samt deler, utstyr og tilbehør tilknyttet dette. Foreta investeringer i aksjer, erverve og eie aksjer og andeler i andre selskaper samt investere i obligasjoner, verdipapirer, valuta, kunst, eiendom og hva som herved står i forbindelse med dette. Kjøpe, selge, eie, erverve og forvalte egen fast eiendom samt utleie av egen fast eiendom. Og annen relevant arbeid i tilknytning til dette. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Atle Løvseth. (29.07.2020)

Smile Design AS: Å investere i aksjer i øvrige selskaper. Aksjeselskap. Kapital: 60.000. Daglig leder: Carola Forsthöfel. Styreleder: Sönke Forsthöfel. (27.07.2020)

Solvang Gård, Johannes V Ørsleie: Gårdsbruk, kyllingproduksjon og kornproduksjon. Gårdsbutikk, salg av kalkunprodukter og cateringvirksomhet. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Johannes Ole Vinge Ørsleie. (31.07.2020)

Strandveien 1 Eiendom AS: Utleie av fast eiendom og virksomhet som er beslektet med dette, samt deltakelse i annen virksomhet ved aksjekjøp eller på annen måte. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Daglig leder og styreleder: Dagfinn Olav Jensen. (08.07.2020)

Tannlege Ward Dijkstra: Tannlegevirksomhet i privat praksis, oppdragstannlege. Enkeltpersonforetak. Innehaver: Ward Jaap Dijkstra. (16.07.2020)

Åfjord

Dte Maskin AS: Kjøpe, selge og leie ut anleggsmaskiner og arbeidsredskaper, samt utførelse av mindre anleggsarbeider. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Styreleder: Daniel Størvold. (08.07.2020)

Helgest AS: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 210.000. Daglig leder og styreleder: Helge Johannes Stjern. (22.07.2020)

Håvard S. Ii AS: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 617.850. Daglig leder og styreleder: Håvard Tinnen Stjern. (22.07.2020)

Karlsaune AS: Verkstedtjenester, samt hva naturlig hører til. Selskapet skal også drive med salg av undervisningstjenester. Aksjeselskap. Kapital: 30.000. Daglig leder og styreleder: Johan Petter Karlsaune. (10.07.2020)

Okapi Salmon AS: Investeringsvirksomhet. Aksjeselskap. Kapital: 100.000. Styreleder: Ivar Refsnes. (27.07.2020)

Tigi Ii AS: Selv, eller gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlånsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette. Aksjeselskap. Kapital: 617.850. Daglig leder og styreleder: Siri Stjern-Strøm. (22.07.2020)