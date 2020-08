– Jeg vil bruke energien min til å skape noe eget

Nyheter

NAMSOS: – Vi skal selge matvarer fra Afrika, Øst-Europa, Midtøsten og Asia. Jeg har absolutt trua på at det er rom for denne typen dagligvarebutikk her. Namsos er en spennende by med et mangfold av nasjonaliteter.

Slik forklarer Alan Abdulkarim (28) bakgrunnen for oppstarten av Namsos Dagligvare AS. Butikken skal etter planen åpne dørene i Namsos sentrum mot slutten av måneden.

Skaper seg noe eget

Den ferske bedriftseieren kom til Norge fra Syria for knappe seks år siden. Han utdannet seg først til elektriker, men slet med å få lærlingeplass. Dermed dreide karrieren over på matgleder: De siste årene har Abdulkarim skaffet seg mat-erfaring gjennom stillinger i restauranter i Malm og på Steinkjer.

– Da fikk jeg øynene opp for å jobbe med mat og matvarer fra ulike deler av verden, sier Abdulkarim.

Nå tar han med bror og samarbeidspartner Aras Abdulkarim og flytter fra Innherred til Namsos for å satse på butikkdrift for egen regning og risiko.

– I stedet for å vente på at jobben kommer til meg, kan jeg jo skape arbeidsplassene selv. Jeg har et sterkt ønske om å bruke energien min på å skape noe eget. Jeg ser fram til å flytte til Namsos, sier Abdulkarim.

Mye arbeid

Den nye matbutikken på 110 kvadratmeter flytter inn i lokalene som ble stående tomme etter at Namdal Tak meldte oppbud i slutten av mai.

Abdulkarim har overtatt eiendommen og er nå i full gang med å klargjøre hyller, varer, kassasystem og alt det andre som skal til før lokalene er tilpasset butikkdrift.

– Vi har mye arbeid foran oss før butikken er klar, men satser på å åpne butikkdørene for kunder i løpet av noen få uker. Jeg synes at dette er veldig spennende, og gleder meg til å ønske namsosingene velkommen til en hyggelig handel, avslutter Abdulkarim.