Norske Skog stanser fabrikken

Nyheter

SKOGN:Norske Skog Skogn har hatt en svakere ordretilgang enn planlagt gjennom sommeren.

– Dette kombinert med høye lagernivå gjør at vi vurderer å redusere produksjonen ved å stanse fabrikken i en periode på 10-12 dager siste del av august måned, sier administrerende direktør Bjørn Einar Ugedal.

Til Trønder-Avisa sier Ugedal at de nå har besluttet at de skal stanse i 10 - 12 dager.

Mange permitteres

En del av de cirka 360 ansatte blir hundre prosent permittert under fabrikkstansen, mens noen blir delvis permittert. Ansatte som jobber innen prosjekt og vedlikehold, vil være engasjert med forbedringsprosjekt under stansen.

– Nedetid ved produksjonsanleggene vil bli utnyttet til å gjennomføre planlagt vedlikehold og tyngre prosjektarbeider, blant annet NOx-reduserende tiltak på fyrkjele 6. Prosjektene vi nå ser mulighet for å gjennomføre er tidligere korona-utsatt fra i vår. Deler av de ansatte vil få varsel om permittering for perioden med produksjonsstans, sier Ugdeal.

Historiens første

Hovedtillitsvalgt Svein Erik Veie ved fabrikken sier at det ikke er overraskende at det blir permitteringer, så lenge markedet svikter.

– Dette er første gang i fabrikkens historie at vi stanser hele produksjonen som følge av markedssituasjonen. Tidligere har vi stanset deler av fabrikken, og sist skjedde det i 2015. Vi har hittil vært heldige og vært forskånet fra permitteringer ved Norske Skog Skogn, så dette er uvant for oss. Beslutningen ble tatt torsdag, etter at vi startet en prosess sammen med ledelsen onsdag, sier Veie.

Kundene ivaretas

Kunder vil fullt ut bli ivaretatt under perioden med redusert drift ved fabrikken. Bedriften vil etter gjeldende plan gjenoppta produksjonen tidlig i september, opplyser Ugedal.

– Vi har merket effekten av korona gjennom hele våren og sommeren, helt siden april. Dette har ført til at lageret har bygd seg litt opp fordi vi har produsert for fullt til nå. Nå er vi kommet til et punkt der vi må ta et lite opphold. Vi benytter anledningen til prosjekter for å ruste oss for fremtida, sier Ugdedal.

– Hvordan ser ordreinngangen ut på lengre sikt?

– Det er vanskelig å spå, men vi velger å være optimistisk. Vi har produsert tilnærmet for fullt første halvår. Og vi har hatt en salgsplan som har vært vellykket i så måte, selv om lageret har bygget seg opp. Målet er å fortsette på samme måte når vi gjenopptar produksjonen i september, sier Ugedal.