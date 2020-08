Namdal Bilskade investerer 25 millioner i nytt bilskadeverksted

Nyheter

RØRVIK/KRÅMYRA: Namdal Bilskade AS er eid i like andeler av bilforhandlerne Otto Moe AS og Bilsenteret Namsos AS, og har avdelinger i Namsos og Rørvik. Ved sistnevnte avdeling disponerer selskapet verkstedsfasiliteter på Høgda, like utenfor sentrum av kystbyen.

– I dag har vi et verkstedsareal på i underkant av 400 kvadratmeter, og det er alt for lite, sier Gisle Langli, forretningsutvikler i Otto Moe og styremedlem i Namdal Bilskade.

Beliggenhet viktigst

Ifølge Langli har eierne sett seg om etter aktuelle lokaliteter for å bygge et nytt og større anlegg. Valget falt til slutt på Kråmyra, det nye næringsarealet som er under utvikling inne på fastlandssida i Nærøysund kommune.

– Beliggenheten er helt perfekt. Vi er ikke avhengige av å ligge i sentrum, og Kråmyra er sentralt for hele regionen. Området gir oss dessuten tilgang på tilstrekkelig areal både inne og ute, forklarer Langli.

Otto Moe AS er inne på eiersida i Kråmyra AS, eiendomsselskapet som utvikler næringsarealet med samme navn.

– Men det var ikke avgjørende for at Namdal Bilskade etablerer seg der. Vi har vurdert flere områder i regionen. Samtidig har jeg trua på at Kråmyra blir et veldig bra område for arealkrevende næringsvirksomhet, sier Langli.

Stort og strømlinjeformet

Det nye anlegget på Kråmyra vil gi de ansatte i Namdal Bilskade rundt 1.300 nye kvadratmeter å boltre seg på – mer enn en tredobling av dagens verkstedareal. Satsingen innebærer også at selskapet både utvider og strømlinjeformer tjenestetilbudet.

– Vi bygger et moderne og komplett bilskadeverksted med karosseriverksted, bilpleie og lakk- og overflatebehandling. Avdelingen skal i tillegg utføre all bilklargjøring for Otto Moe-avdelinga i Rørvik, og vi flytter også bilutleien til Kråmyra. Anlegget er utformet for å gi best mulig arbeidsflyt og en god kundeopplevelse. Vi ønsker at kundene skal få nybilfølelse når de henter bilen sin hos oss, sier Langli.

Et nytt dekkhotell med 1.200 «hotellrom» skal også bygges i tilknytning til det nye bilskadeverkstedet. Allerede neste måned åpner Namdal Bilskade et lignende hotell i Namsos.

Flyttingen av bilskadeverkstedet omfatter ikke verksteddrifta i eierselskapet Otto Moe AS.

– Alt av service og bilmekanisk arbeid i regi av Otto Moe vil fortsatt foregå ved vår avdeling i Rørvik, understreker Langli.

25 millioner

– Hvor mye koster dette?

– Satsingen på Kråmyra medfører en investering på om lag 25 millioner kroner. Vi har trua på at satsingen er verdt prisen, for det er helt klart etterspørsel etter våre tjenester i regionen, sier Langli.

– Dere bygger stort. Betyr det at dere må ha flere folk i arbeid?

– Ja, etter hvert må vi nok ansette flere, sier Langli.

Namdal Bilskade sysselsetter i dag sju personer ved avdelinga i Rørvik. Byggearbeidene på Kråmyra starter i løpet av høsten.

– Vi regner med å være klare til innflytting i løpet av våren eller tidligsommeren 2021, avslutter Langli.