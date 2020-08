Tre entreprenører videre i konkurransen om utbygging av E6 Fjerdingelvbrua

Nyheter

GRONG: Det opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

To av selskapene som skal konkurrere om veikontrakten er hjemmehørende i Trøndelag: Nærøysund Entreprenør har hovedkontor i kommunen med samme navn, mens Letnes Entreprenør har kontoradresse i Inderøy

kommune. Peab Anleg er en del av Peab-konsernet, med hovedkontor i Sverige og tilstedeværelse i hele Norden.

Før fristen gikk ut 23. juli hadde seks entreprenører meldt interesse for å delta i anbudskonkurransen. De tre som ikke er med videre etter prekvalifiseringen er:

Contexo AS

Oddmund Groven AS

Tverås Maskin & Transport AS

Vurderer å akseptere første tilbud

Letnes Entreprenør AS, Nærøysund Entreprenør AS og Peab Anlegg AS har nå fått invitasjon til å levere sitt første tilbud innen 31. august.

– Dette er i utgangspunktet en anbudskonkurranse med forhandlinger, men siden E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger er en relativt liten og ukomplisert utbygging vurderer vi å innstille en entreprenør allerede etter første tilbud. Årsaken til det er at vi ønsker å starte opp så snart som mulig, og før vinteren setter inn, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Ønsker å komme i gang før vinteren

Dersom anbudskonkurransen blir avholdt uten forhandlinger er målsettingen å inngå avtale med en av leverandørene i månedsskiftet september/oktober, med mulig anleggsstart i november.

– Ved eventuelle forhandlinger kan vi risikere at anleggsstart først blir sent i november eller senere, og det vil i tilfelle kunne sette prosjektet i en vanskelig situasjon. Det er viktig at vi kommer i gang før vinteren, slik at vi får etablert oss på anleggsstedet før snøen kommer og ikke minst slik at vi får avsluttet byggingen i elveløpet før det blir stor vannføring i Fjerdingelva og Litlåa til våren, sier Johnsen.