Namsos knuser naboene i handelskampen

NAMSOS: – Namsos er tuftet på handel. En av byens største styrker er at Namsos har utrolig mange dyktige kjøpmenn og -kvinner som hevder seg helt i landstoppen i sine respektive bransjer. Dette er kulturbærere som bidrar til å forsterke Namsos som handelsby.

Det sier Amund Lein, daglig leder i Namdal Næringsforening. Han står midt i hektiske martnasforberedelser når NT24 ber ham om å kaste lys over Namsos som handelsby.

– En annen ting mange av aktørene har til felles, er at de også lykkes utenfor egen region. Se på Røthe-familien, som snart åpner sin tiende skobutikk i Trøndelag, Borkmo-familien med Nava, Odd Ingebrigtsen AS – som er en gigant i Elkjøp-systemet. Dyktige handelsfolk som lykkes gjør det enklere for andre å gjøre det samme. Når naboen gjør det bra, strekker man seg ofte litt lenger selv også, sier Lein når han forklarer hvorfor Namsos er en av Trøndelags sterkeste handelskommuner.

Målt i omsetning per innbygger troner Namsos suverent på topp blant kommunene i gamle Nord-Trøndelag. I storfylket sett under ett ble Namsos kun slått av tidligere Orkdal kommune og Røros kommune. i 2019. Regionhovedstaden ligger også skyhøyt over snittet for Norge på om lag 85.000 kroner per innbygger.

NT24 har sett nærmere på regnskapstallene hos utvalgte lokaleide handelsbedrifter som allerede har levert årsregnskap for fjoråret. Selv om ferske 2019-tall fortsatt mangler for mange av de større handelsaktørene, viser den foreløpige fasiten etter regnskapsåret at mange av butikkene fortsatt nyter godt av byens status som handelsmagnet for store deler av Namdalen.

Gjennomgangen av tallene viser også store sprik i lønnsomheten, og at enkelte mindre faghandlere begynner å merke press på marginene.

Familiebedriftene

Allerede i 1891 startet sparbyggen Bernt Røthe butikkdrift i Namsos. Fjorårets regnskap fra butikkdrifta i Kirkegata, som inkluderer både dagligvarer og fottøy, viser at virksomheten lever i beste velgående – 129 år etter at butikkdørene åpnet for første gang:

I 2019 kunne B. Røthe AS notere salgsinntekter på 73,9 millioner kroner, opp tre millioner kroner (4,2 prosent) fra året før. Et resultat før skatt på 4,6 er noe svakere enn i 2018, men vitner om at det fortsatt kan være lønnsomt å drive god gammeldags butikk i Namsos.

Familien er også til stede med åtte andre skobutikker fra Mo i Rana i nord til Orkanger i sør.

Familiebedriften eier og driver også O.C. Dahl AS, som i dag har tilhold i Namsos Storsenter. Fasit etter fjoråret ble driftsinntekter på i overkant av 12 millioner kroner, mens bunnlinja viser et relativt beskjedent resultat før skatt på 154 tusen kroner.

Et solid steinkast unna står familien Borkmo bak Nava Sport AS, som i årenes løp har spredt seg butikker i Mosjøen, Verdal og Stjørdal. I 2019 resulterte salget av sportsbekledning og -utstyr i salgsinntekter på 60,2 millioner, ned fra 67,2 millioner i toppåret 2018. Bunnlinja styrket seg imidlertid kraftig: 2019-resultatet før skatt endte på 5,5 millioner, mot 4,2 millioner i 2018.

2020 er på alle måter annerledes, både for Nava og alle andre som driver butikk. For sportsbutikken sørget netthandelen for å berge drifta etter at Norge stengte ned 12. mars.

Nettbutikken berget Nava fra korona-konkurs Da korona-restriksjonene trådte i kraft, stengte Nava Sport sine butikker og permitterte alle 53 ansatte. Nå strømmer folk til både butikkene og nettsida for å sikre seg utstyr til norgesferien.

Dyktige fagfolk

NT24 skrev tidligere i sommer om L. Johansen, som i høyeste grad hører til blant stayerne i handelsbyen. Jakt-, fiske- og friluftslivsbutikken er nå på vei ut av Johansen-familiens eie, 145 år etter etableringen.

2019-tallene fra den tradisjonstunge faghandleren viser at eierne tapte penger på drifta i 2019. Dagens eier Ludvig A. Johansen har likevel klokkertro på at det er mulig å drive butikk i byen.

– Jeg er overbevist om at det går an å skape gode resultater for en butikk som L. Johansen. Vår store fordel ligger i å være en nisjebutikk som gjennom generasjoner vært kjent for kvalitet og ekspertise. Vi har noen av de dyktigste fagfolkene i Namdalen innen jakt, fiske og fritid. For enkelte kundegupper er disse verdiene minst like viktig som pris, uttalte Johansen til NT24 i forbindelse med nyheten om at handelsbedriften kan få nye eiere.

Tre kjøpmenn solgte for en kvart milliard

Namsos står også knallsterkt i Rema-systemet. De tre Rema-kjøpmennene i Namsos solgte i 2019 dagligvarer for mer enn en kvart milliard kroner. Øverst troner Eskil Tngseth (Ullvaren Dagligvare AS), med en omsetning på 125,8 millioner kroner i 2019. Sluttsummen på kassalappen viser et resultat før skatt tett oppunder fire millioner kroner. Tungseth selv hentet ut et utbytte på 750.000 kroner etter at handelen ble avsluttet i fjor.

Namdalen: Alle Rema-kjøpmennene bedret resultatet, men bare en av dem tok ut millionutbytte De seks Rema-butikkene i Namdalen solgte matvarer for over 377 millioner kroner i fjor, men hvor mye som drypper på hver enkelt kjøpmann og driver av butikkene varierer sterkt.

Bilbyen

Omsetningsstatistikken som plasserer Namsos høyt oppe på oversikten trønderske handelsbyer inneholder ikke omsetninger av biler og andre motoriserte framkomstmidler. Det er likevel liten tvil om at salg av motorvogner bidrar til sterke handelstall i Namsos, mener Amund Lein.

– Bilbransjen står knallsterkt i Namsos, sier Lein.

Tallenes tale fra bilforhandlerne i byen også at Namsos konkurrerer i de tyngre vektklassene:

Ford- og Volvo-forhandler Otto Moe AS er kommunens største aksjeselskap, målt i omsetning. 2019 endte med en omsetning på omtrent 348 millioner kroner, mens bunnlinja viser et resultat før skatt på åtte millioner kroner.

2019-regnskapet: Nybilsalget sviktet i 2019 – men Otto Moe AS leverte likevel i pluss 2019-regnskapet viser en svak tilbakegang på både topp- og bunnlinja for Otto Moe AS. Bilforhandleren beholder samtidig statusen som en av Norges største forhandlere av Ford og Volvo.

Nord-Auto i 2019: Resultat i pluss til tross for salgsnedgang Til tross for en betydelig nedgang i bilsalget maktet Nord-Auto å tjene penger i 2019. Etter en tøff start på 2020 er bilsalget nå på full fart tilbake til normalen.

Bobilsenteret Namsos AS solgte bobiler for sterke 191 millioner kroner i 2019, med et resultat før skatt på 2,8 millioner kroner.

2019-regnskap for byens øvrige bilforhandlere er ikke klart, men tall fra 2018 viser at bilbransjen i Namsos samlet kan vise til salgsinntekter på mer enn én milliard kroner.

– Hvis vi legger tallene fra bransjen på toppen av de andre omsetningstallene, ville nok Namsos vært helt i toppen blant norske kommuner, avslutter Lein.