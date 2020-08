Elmidt og Service-Gutta satser under samme tak

Nyheter

NAMSOS: Selskapene sysler med strømførende saker: Elmidt utfører elektrikeroppdrag hos bedrifts- og privatkunder, mens Service-Gutta sørger salg og vedlikehold av varmepumper, samt kyndig hjelp til fortvilte innehavere av lite samarbeidsvillige hvite- og brunevarer.

Fram til nylig har begge selskapene kapret kunder fra ulike adresser i Namsos. Nå har har de funnet sammen i Abel Meyers gate.

Fra garasjen til Abel Meyers gate

– De nye lokalene gir begge bedriftene mye bedre profilering ut mot kundene. Vi har blant annet etablert et eget showroom hvor kundene kan komme å se på hva vi har å by på, innleder Tore Rasmussen, daglig leder i Elmidt AS.

For et knapt år siden startet han elektrikervirksomhet med utgangspunkt i egen garasje. Senere fikk han Einar Brøndbo med seg på laget, og nyetableringen vokste raskt ut av lokalene.

– Du kan si at det ble litt skralt etter hvert, innrømmer Rasmussen.

Service-Gutta har på sin side noe lengre fartstid i det lokale næringslivet. Bedriften så dagens lys allerede i 2004, inntil nylig med tilhold i Ullvaren i Namsos. Nå er de på plass med fire ansatte i nye lokaler.

– For vår del blir dette kjempebra. Det er allerede mange som har vært innom, så det er tydelig at mange er nysgjerrige på hva vi driver med, forteller daglig leder Stian Strand i Service-Gutta AS.

Det sitter i veggene

Økende oppmerksomhet gir også utslag i etterspørselen. Begge bedrifter melder om god oppdragsmengde. Blant annet fører koronapandemien til at mange prioriterer hus og heim.

– Det er mange som pusser opp om dagen. Det fører blant annet til mange monteringsjobber, forteller Strand.

– Sommeren har vært veldig bra. Vi har mer enn nok å henge fingrene i, supplerer Rasmussen.

Med rundt 200 sentrumsnære kvadratmeter til rådighet flagger begge bedriftene vekstambisjoner. Elmidt er i gang med jakten etter en ny elektriker, og også Service-Gutta har behov for fagfolk for å ta unna økende etterspørsel.

Som nyinnflyttet i Abel Meyers gate kan de ansatte slå fast at historien sitter i veggene: Lokalene har tidligere huset både El-verk og hvitevarebutikk.

– Det er litt artig at bygningen igjen har elektrovirksomhet innenfor veggene. Du kan si at ringen er sluttet, avslutter Strand.