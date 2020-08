Blåfjell AS har tre måneder på seg til å finne en løsning

Nyheter

LIERNE: NT24 har ved flere anledninger skrevet om det landbaserte oppdrettsanlegget for Røye i Lierne, Blåfjell AS.

Selskapet har vært åpne på utfordringer rundt drifta og det å være en de første som satset på fullsyklusoppdrett på land i Norge.

Blåfjell i hard motvind 20 arbeidsplasser og 120 millioner i investeringer kan nå ryke.

Redusert drift

– Natt til 11. mars forsvant alle bestillinger. Det ble helt bom stopp i alt av leveranser på grunn av koronautbruddet, fortalte gründeren av landoppdrettsselskapet Blåfjell AS, John Helge Inderdal til NT24 i april.

Nå skriver E24 at selskapet har søkt om regjeringens rekonstruksjonsordning for å berge driften.

– Vi var veldig nært å måtte melde oppbud da markedet fullstendig stoppet i forbindelse med Covid-19, sier Inderdal til E24.

Han forteller at de har søkt om rekonstruksjon for å få tid og arbeidsro til å rydde opp, og fått det godkjent og at de skal i forhandlinger med kreditorene.

I mellomtiden fortsetter driften, men i noe redusert målestokk.

– Hadde vi ikke hatt tro på videre drift, så hadde vi ikke søkt om rekonstruksjon, sier Inderdal til E24.

Rekonstruksjonsregler

Faren for en bølge av konkurser førte til at regjeringen i mai iverksatte en midlertidig ny lov om rekonstruksjon. Den skal forhindre unødvendige konkurser i levedyktige virksomheter som rammes av akutt svikt i inntektene på grunn av corona.

Fakta: Rekonstruksjonsloven Det åpnes i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Regjeringen iverksetter en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler på dette området. Den nye loven gir regler om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger. Et viktig mål er å gi den utsatte bedriften flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene enn det man har i dagens lov: Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital. Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere. Kilde: Regjeringen – Vil forhindre unødvendige konkurser

Det er denne loven Blåfjell AS nå har tatt i bruk. Det er foreløpig bare seks andre selskaper som har tatt i bruk de nye rekonstruksjonsreglene, ifølge E24. Rekonstruksjonen i Blåfjell ble offisielt åpnet 23. juli. Selskapet har for tiden 20 ansatte.

Da restaurantmarkedet stoppet opp kastet Blåfjell seg på nett De har hatt utfordringer siden oppstarten. Så kom koronakrisa. Nå må de bygge opp en helt ny måte å distribuere fisken.

Ifølge E24 er rekonstruktør for Blåfjell (tilsvarende bostyrer i konkursforhandlinger) advokat Jon Erling Skjørshammer. Han opplyser at det jobbes med å sammenstille totale gjeldsforpliktelser, slik at man kan lage et tilbud om reorganisering av gjelden, som kreditorene deretter kan stemme over.

Slike forhandlinger kan i teorien holde på i ett års tid, men advokaten mener at det i praksis bør løses i løpet av tre måneder.