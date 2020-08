Sterke kvartalstall fra Grong Sparebank

Nyheter

GRONG: Det er klart etter at lokalbanken la fram kvartals- og halvårstallene onsdag.

Netto renteinntekter i andre kvartal endte på 30,7 millioner kroner, marginalt ned fra 31,1 millioner kroner i andre kvartal 2019.

Banken leverer likevel et solid kvartalsresultat før skatt på 26,6 millioner. Det er en markant forbedring sammenlignet med andre kvartal 2019, som endte på 19,3 millioner kroner.

For årets første halvår sett under ett kan Grong Sparebank vise til renteinntekter på 65 millioner kroner og et resultat før skatt på 36,4 millioner kroner. Halvårsresultatet er en forbedring på 4,3 prosent sammenlignet med tilsvarende tall fra første halvår 2019 (34,9 millioner kroner).

Samtidig melder banken om økte utlånstap etter årets seks første måneder. Banken hadde per første halvår 2020 et tap på 7,8 millioner kroner, mot 5,6 millioner i tilsvarende periode i 2019.

– Tapet per første halvår skriver seg i sin helhet til økte forventede kredittap i forbindelse med koronasituasjonen, skriver styret i Grong Sparebank i halvårsrapporten.

Av rapporten framgår det at styret er fornøyd med resultatet, særlig sett i lys av de koronapandemien og den spesielle situasjonen som har preget deler av året.

Koronakrisen preger også framtidsbildet, melder banken:

– Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til forventede kredittap. Som ved 1. kvartal er usikkerheten knyttet til varighet av krisen og hvor lang tid det tar før aktivitetsnivået i verden ellers henter seg inn igjen. Lav oljepris og lavere internasjonal etterspørsel er forventet å prege den norske økonomien i flere år fremover. Bankens markedsområde er preget av mye offentlig forvaltning og landbruk, hvilket foreløpig ser ut til å redusere effekten av korona, skriver banken.