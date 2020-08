NHO-sjef Almlid: Vil åpne opp for mer vannkraft – også i vernede vassdrag

Nyheter

Behovet for fornybar energi er økende. Innen 2030 skal klimagassutslippene reduseres med 50 prosent, og innen 2050 skal Norge bli et nullutslippsland. For å nå dette målet er det behov for en økende satsing på fornybar kraft.

Vannkraft i vernede vassdrag

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener Norge bør vurdere å åpne opp for mer vannkraft i vernede vassdrag på sikt.

– Klimautfordringen krever energiomlegging. Vi må ha mer fornybar energiproduksjon for at vi skal ha nok strøm i fremtiden. Det er viktig å ta ut det potensialet vi har på fornybarsiden og at vi tør diskutere kraftbehov og naturvern helhetlig i en tid hvor vi skal løse klimautfordringene, mener Almlid.

Han er klar på at det er uhyre viktig at Norge når klimamålene.

– Vi må våge å tenke annerledes på flere områder. Vi bør på sikt vurdere om noen av vassdragene som er vernet, faktisk likevel skal kunne åpnes for utbygging. Norge må bidra med alt vi kan av fornybar kraft. Det trenger verden, sier Almlid.

Fakta kraftbehov i Norge Tall fra NVE viser at vannkraft utgjør i overkant av 90 prosent av produksjonen av elektrisk energi. Elektrifiseringen av sektorene som i dag bruker mye fossil energi vil kreve mer strøm i fremtiden. I tillegg vil industrielle ambisjoner som f.eks. batterifabrikker, datasentre o.l. påvirke behovet for mer ren og utslippsfri strøm. DNV GL leverte i 2019 en rapport om hva som skal til for at Norge skal nå klima-/utslippsmålene iht. Paris-avtalen. Deres beregninger viser at en reduksjon i fossil energibruk på 80 TWh vil kreve 30-35 TWh mer strøm innen 2040. Statnett har likeledes beregnet at elektrifisering av energiforbruket til hele fastlands-Norge vil tilsvare 30-50 TWh økning i strømforbruket mot 2050. Statnett skriver også at dersom hydrogen produsert fra elektrolyse vinner frem vil dette medføre en ytterligere økning på 40 TWh i kraftforbruk. Vi har altså et utfallsrom på 30-90 TWh økt strømforbruk i Norge. THEMA Consulting Group har sett på hva behovet er for ny kraft i Norge og Trøndelag og skriver i rapport fra mai 2020 at for å fullelektrifisere Norge mangler vi 12 TWh, hvorav 5 TWh kan komme fra opprusting og utvidelser av eksisterende vannkraft, og rundt 1 TWh fra vindkraftprosjekter med konsesjon. De skriver også at med optimistisk industriutbygging kan kraftforbruket i Trøndelag øke med nesten 8 TWh. Kilder: NVE, Thema, Statnett, DNV GL.

Industrielle muligheter

Han forteller at Norge har store industrielle muligheter og det vil bli større etterspørsel etter produkter produsert med ren energi.

– Dette er en mulighet vi ikke kan la gå fra oss. Derfor må vi sikre at vi nå henter ut maksimal effekt av de kraftverkene vi allerede har ved å investere i oppgradering og utvidelse. Dette er store investeringer, derfor må regjeringen endre skattesystemet slik at det blir lønnsomt å produsere mer vannkraft. I tillegg bør vi også åpne for mer vannkraft på sikt, ved å se på om det er vassdrag som kan bygges ut.

– Er det noen spesielle vernede vassdrag du tenker kan åpnes for vannkraft?

– Det kan være flere. Jeg har ikke tenkt på enkeltprosjekter, men jeg registrerer at det ikke en gang er en diskusjon i Norge om å åpne for mer vannkraftutbygging. Det synes jeg er merkelig i energinasjonen Norge. Etter Alta-utbyggingen har vannkraft vært sensitivt, men Norge har mulighet til å bygge vannkraftverk og kan tilby verden grønn kraft. Da må vi kunne se på det igjen.

– Må ikke verne oss bort

NHO-direktør Almlid synes Norge må bli flinkere til å bruke naturen til å skape jobber og bygge vekstkraftig næringsliv.

– Vi må passe på så vi ikke verner oss bort. Vi har naturgitte fortrinn i Norge. Vi må tenke mer offensivt på vannkraft, industriutvikling og sirkulærtilnærmingen ved å bruke jorda, fjellet og fjorden best mulig for å skape arbeidsplasser og gode lokalsamfunn, sier Almlid.

Vind og Hydrogen

Almlid er positiv til flere vindmøller, også i Trøndelag. Han mener de er nødvendige og advarte i januar mot å gi lokale utbyggingsmotstandere for mye makt.

– Mange av vindkraftmotstanderne er helt ekstreme. De tar ikke inn over seg klimautfordringene. Det er min overbevisning at vindkraft er nødvendig for å nå klimamålene, sier Almlid bestemt.

Han vet han beveger seg i et minefelt med denne uttalelsen, for vindkraftmotstanderne er mange og hissige.

– Selvsagt er det viktig med et godt samarbeid mellom lokalbefolkningen og de som bygger ut. Alle kan forstå motstanden mot å ha en vindmølle som nærmeste nabo, men det er forunderlig at de ikke ser behovet for grønn kraft og at Norge må ta i et tak.

NHO-sjefen mener Norge er for lite offensive når det gjelder fortrinn i eksport innen klima og miljø. Han viser til EU og hydrogensatsingen.

– EU åpner nye markeder der Norge ved smarte og rette valg kan tilby Europa mer fossilfri energi. Her er det et stort marked og regjeringen bør være mer ambisiøs på næringslivets vegne og vise retning.