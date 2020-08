SinkabergHansen kjøper grønn konsesjon – ønsker hel lokalitet med lukkede merder

Nyheter

MARØYA: Det melder SinkabergHansen i en pressemelding fredag formiddag.

Formålet med grønne konsesjoner er både redusert risiko for rømming og mindre utfordringer rundt lakselus.

Siden 2014 har den grønne konsesjonen vært i samdrift mellom Norsk Havbrukssenter Oppdrett og SinkabergHansen. Konsernsjefen mener drift i egen regi vil gjøre det enda enklere å oppnå ønskede resultat og økt produksjon,

– Forebygging av lus, uavhengig av grønn tillatelse, er innretting av drifta som SinkabergHansen har stor tro på. Vi har over tid utviklet og investert i ulike prosjekt med dette for øye. Nå ser vi fram til konstruktiv dialog med sektormyndigheter for god gjennomføring, sier konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

827 tonn med forpliktelser

Tillatelsen er på 827 tonn og i kategori C; «mørkegrønn». Det betyr forpliktelser knyttet til teknologiske løsninger og driftsmessige forhold. Fisken må gå i lukket merd første del av driftsfasen – og med strengeste lusegrense 0,1 gjennom hele produksjonsløpet.

Ved den grønne konsesjonen og videre ved å kjøpe kapasitet (1 prosent via Trafikklyssystemet) har SinkabergHansen i 2020 økt kapasiteten med totalt 950 tonn.

Selskapet vil nå eie 17 konsesjoner. Koordinerte operasjoner med partner Emilsen Fisk omfatter samdrift av totalt 30 tillatelser/konsesjoner i Trøndelag og på Helgeland. Begge selskapene har sine hovedkontor i Nærøysund.

I 2019 omsatte SinkabergHansen laks for 2,5 milliarder kroner. Resultatet for skatt endte opp på rekordhøye 554 millioner kroner.

Rekordresultat for SinkabergHansen: Tjente mer enn en halv milliard i 2019 Det ferske resultatregnskapet fra SinkabergHansen viser at havbrukskonsernet i Nærøysund økte på både topp- og bunnlinja i fjor.

– Viktig satsning for næringa

Etter det aktuelle kjøpet er det inngått avtale om leveranse av fem lukkede merder fra Trondheims-selskapet Fiizk. Avtalen med SinkabergHansen er største enkeltordre for Fiizk noensinne, og en stor milepæl for selskapets lukkede merdteknologi.

– Det er også en viktig satsning for næringa generelt, da vi får mer erfaring og dokumentasjon fra stordrift av lukkede merder på én lokalitet, sier forretningsutvikler Magnus Stendal i Fiizk.

De sertifiserte merdene har et produksjonsvolum på 15.000 kubikkmeter hver. En spesialkonstruert stiv flytekrage i stål gir riktig oppdrift, og fungerer som en trygg arbeidsplattform for driftsoperatører. Industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og fire uavhengige sjøvannsinntak henter vann fra under lusebeltet og strømsetter det i merden. Merdmiljøet blir overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Ved behov tilsettes oksygen automatisk.

Parallelt med investeringen i ny merdteknologi, bruker havbrukskonsernet også store summer på land. Både ny smoltfabrikk og nytt slakteri og prosseseringsanlegg er under oppføring. Satsingen har en samlet prislapp på 1,4 milliarder kroner.

Havbrukskonsern satser tungt i Nærøysund: Investerer 1,4 milliarder kroner – mer enn halvparten går til leverandører i Trøndelag Sinkaberg Hansen er i full gang med den største investeringen i det familieeide havbrukskonsernets historie.

«Grønn» laksefabrikk skal gjenvinne kraft i stor skala Laksefabrikken på Marøya vil kreve mye energi. Med ny teknologi skal gigantprosjektet gjenvinne nær tre millioner kilowattimer per år.

Fornøyd med avtalen

Fra før har SinkabergHansen en tilsvarende merd. FiiZK er svært fornøyd med godt samarbeid videreføres ved å utruste en hel lokalitet med lukkede merder.

– SinkabergHansen får 75.000 kubikkmeter beskyttet og lusefritt produksjonsvolum i sjø, med konstant godt strømbilde, fordelaktige temperaturer og stabile høye O2-nivå. Dette gir knallforhold for god tilvekst og fiskevelferd, sier Magnus Stendal i FiiZK.