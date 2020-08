Trønderske oppdrettere gjør seg klare for volumvekst i milliardklassen

Nyheter

Jubelen sto i taket blant trønderske lakseoppdrettere etter at det ble klart at Nærings- og fiskeridepartementet åpner for vekst i havbruksnæringa i fylket. Det skjedde etter at regjeringen tidligere i år reviderte den såkalte trafikklysordningen for næringa. Grønt lys indikerer god kontroll på lakselusa og liten påvirkning på villaksen, og gir derfor muligheter for å øke produksjonen.

Grønt lys for trøndersk oppdretts-vekst Trøndelag fargelegges grønt etter at Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

Veksten blir tildelt i to omganger, først en del til fastpris, og deretter resten gjennom auksjon.

Men det koster: Under den tilsvarende auksjonen i 2018 brukte norske oppdrettere til sammen 3,9 milliarder kroner på lignende transaksjoner med staten. Storhandelen førte til tidenes påfyll av Havbruksfondet og til sammen 461 millioner kroner inn på kommunekassa i 15 trønderske kystkommuner. I tillegg fikk Trøndelag fylkeskommune 76,9 millioner i overføring fra fondet.

Auksjonen er imidlertid én av få muligheter til volumvekst, og flere trønderske oppdrettere flagget tidlig at de var beredt til å betale.

Grønt lys i Trøndelag Klare til å bla opp for oppdrettsvekst Trønderske oppdrettere og politikere jubler etter at regjeringen åpner for produksjonsvekst i fylket. Nå forbereder produsentene seg på kjøpefest.

Til sammen er ti selskaper med lokaliteter i Trøndelag påmeldt auksjonen:

SinkabergHansen AS

Emilsen Fisk AS

Erviks Laks og Ørret AS

Salmar Farming AS

Mowi ASA

Midt-Norsk Havbruk AS

Måsøval Fiskeoppdrett AS

Knutshaugfisk AS

Lerøy Seafood Group AS

Salmonor AS

Før årets auksjon, som starter 18. august, har fiskeridirektoratet satt en minstepris på 156.000 kroner per tonn for produksjonsområdet som dekker Nordmøre og Sør-Trøndelag, mens minsteprisen i Nord-Trøndelag og Bindal er satt til 169.000 kroner per tonn. Til sammen 9.299 tonn er gjort tilgjengelig i Trøndelag.

Fra tidligere har om lag 50 norske oppdrettere søkt om vekst til fastpris. Søkerne har betalt inn nærmere 800 millioner kroner for 5.000 tonn økt produksjon.