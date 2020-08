Mange har lagt igjen lokale handelskroner i Namsos og Steinkjer

Nyheter

I sommer har SMN-kundene lagt igjen mer penger i Midt-Norge enn i 2019. Kanskje ikke overraskende, med tanke på oppfordringen om norgesferie og det å handle lokalt, men det er likevel en markant økning flere steder, blant annet i Namsos og i Steinkjer.

1,2 milliarder kroner

I Trøndelag har kortforbruket økt med 1,2 milliarder kroner. Det viser tall basert på kortdata i SpareBank 1 SMN. Både vanlige bankkort og kredittkort teller med og gjelder for perioden 7. juni til 7. august.

– Bevisstheten rundt å handle lokalt er på et høyere nivå enn før, mener banksjef i Steinkjer og omegn, Guri Moum Brede.

Økningen for hele fylket er på 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Blant kommune øker Røros og Ørland mest – begge med 39 prosent.

Namsos størst vekst

Tallene viser at Steinkjer har 30 prosent vekst sammenlignet med samme periode i fjor. Til sammenligning har Namsos 32 prosent vekst i kortbruken i samme periode.

– Namsos er byen i Trøndelag med størst økning i kortbruk, sier banksjef i Namsos, Overhalla og Grong, Ole Anders Olsen.

– De tallene som Steinkjer som storby viser, er veldig artig. Tallet er større i Steinkjer enn i Namsos når man sammenligner med bakgrunn i størrelsen på byen og her er det ingen tvil om at det er handlet mye lokalt. Jo større by du er i, jo større er betydningen av tallene, sier Moum Brede.

Mindre kontantbruk

– 80 prosent av kundene våre bruker kort som betalingsmiddel, sier Peder Bjerve som er arbeidende styreleder hos Urmaker Bjerve.

Urmaker Bjerve Tall for 2019: Driftsinntekter: 3,985 mill.

Driftsresultat: 316.000

Resultat før skatt: 149.000

Årsresultat: 116.000

Sum eiendeler: 4,486 mill.

Stiftet: 1998

Ansatte 4 (3 på heltid, 1 ekstrahjelp)

Kilde: Proff.no

– Det er veldig sjelden at ungdom kommer med cash når de skal betale. Det er det den eldre generasjon som gjør i stor grad, selv om vi ser at det er stadig færre som bruker kontanter, sier han, som merker at flere har tatt i bruk bankkort under koronapandemien av smittevernhensyn.

– De spør hele tida om vi tar imot penger. Jeg tror at det er flere som hører på rådene de har fått, sier Bjerve, som forteller at det også er mindre kontanter i kassaapparatet som følge av økt kortbruk.

– Det er lite bruk av penger, og vi setter ikke inn mye penger lenger. Vi har allerede begynt å merke at folk bruker telefonen til å betale for seg, legger han til.

– Det er en trend som har forsterket seg under koronatida, spesielt i forhold til kontanter og digitalisering, skyter banksjef Ole Anders Olsen inn.

– Hvorfor har økninga av kortbruk vært så stor i Namsos?

– Hvorfor Namsos stikker seg ut, har vi spekulert på. Vi klarer ikke å se på varenivå hva som skiller seg ut. Men mange har vært hjemme og ikke dratt på ferie i år. Det kan ha ført til at mange har brukt pengene lokalt, med økt bruk av kort, svarer banksjefen.

– Jeg tror det er en del som har brukt ferien sin i Norge. Det hører jeg på dialektene på kundene vi har hatt innom. Vi har en del kunder som ikke er namsosinger, tilføyer Peder Bjerve.

– Det er ikke bare namdalingene som har lagt igjen 32 prosent. Men trøndere og møringer. Det har vært en betydelig økning for handelsstanden i Namsos, sier Ole Anders Olsen.

Har brukt penger på gress

En av næringsaktørene som har fått kjenne litt på økt handleglede er Hagesenteret i Steinkjer. Her er daglig leder på innkjøpsrunde for neste år, og med seg i bakhodet har hun 30 prosent vekst i sommersalget i 2020. I butikken er det Ida Sofie Haugdal som styrer denne dagen. Hun er sesongarbeider fra 1. april til 1. september og kan fortelle om vekst i alle varegrupper, og nesten alle betaler med kort.

– Urter og spiselige vekster har vært populære kjøp, det samme har hekkplanter i tillegg til møbler og potter. Mange har klargjort til hjemmesommer, mener Haugdal.

Hun opplyser at mange tar turen fra Namdalen og handler, og at på finværsdagene der det er passelig temperatur for å holde på ute, er det mest besøk.

– Hva har dere solgt mest av?

– Det var stor interesse rundt pottegress og prydgress etter at mange hadde sett programmet «Ut i min hage» tidligere i sommer. Det ble utsolgt tvert. I tillegg har det vært mye jordbærspørsmål i år, men det har vært vanskelig å få tak i planter. Det skyldes både koronaen, men også fordi finværet kom til Østlandet først, og da var lagrene tomme.

– Hvordan har koronapandemien slått ut for dere?

– Påska var en opptur. Da ringte mange og ønsket hjemmelevering og betaling med vipps. Vi satte planter utenfor butikken og gjorde det vi kunne for å møte kundenes behov, sier Haugdal, som har tro på en fin omsetning også i høst.

Sport, byggvare og hagesenter

Vinnerne på omsetning i sommer lokalt i Steinkjer er sport, byggvare og hagesenter, forteller Mona Andreassen som er bedriftsrådgiver i Sparebank1 SMN. Hun har Hagesenteret som kunde. Hun forteller at de har hatt mer dialog med kundene over telefon denne våren og sommeren

– Koronalånene var vi behjelpelig med. Det var spennende da Norge ble nedstengt, men det har gått bra, selv om vi ikke er ferdig ennå. Vi ber bedrifter ta tidlig kontakt ved behov for å finne løsninger.