Sikrer arbeidsplassene etter tidenes auksjonshandel

RØRVIK: Oppdretterne i Trøndelag viste betalingsvilje under tirsdagens lakseauksjon. I produksjonsområdene langs Trøndelagskysten ble det i løpet av noen få timer omsatt nye tillatelser for om lag 2,2 milliarder kroner.

I Nærøysund betalte havbruksselskapene Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk og SinkabergHansen til sammen 388 millioner kroner for å øke produksjonen av oppdrettslaks.

I sistnevnte selskap var tirsdagens auksjonshandel viktig på lang sikt, understreker konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

– Vi er opptatt av videre vekst, og økt kapasitet betyr både at vi sikrer arbeidsplasser og forsvarer selskapets investeringer, innleder Sinkaberg.

SinkabergHansen gjennomfører i år og neste år konsernets største enkeltinvesteringer noensinne. På Marøya utenfor Rørvik nær tredobles slakterikapasiteten når den såkalte Laksefabrikken starter ordinær produksjon i 2021. Ved Svaberget, helt inntil fylkesgrensa mot Nordland, bygger konsernet et nytt storsmoltanlegg med konsesjon for inntil ti millioner smolt årlig.

Sinkaberg peker på en opplagt sammenheng mellom satsingen på land og tilgangen til slaktevolumer i sjøen.

– Vi er avhengig av mer fisk for å forsvare investeringene som gjøres i nytt slakteri. Derfor er jeg svært tilfreds med at vi i det siste har sikret oss økt produksjonskapasitet, sier Sinkaberg.

Han viser til at selskapet så sent som i forrige uke kunngjorde kjøpet av en grønn tillatelse på 827 tonn fra Norsk Havbrukssenter, i tillegg til tirsdagens auksjonshandel på 300 tonn. Sammen med kjøp av annen kapasitet, har SinkabergHansen i 2020 sikret i alt 1.250 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse).

SinkabergHansen driver samdrift med oppdrettsnabo Emilsen Fisk AS, og utfører i tillegg slakting for Herøy-selskapene Seløy Sjøfarm og Kobbvåglaks. Også samarbeidspartnerne i Nærøysund og på Helgelandskysten sikret seg laksevekst i tirsdagens auksjon.

– I sum utgjør dette en vesentlig økning i slaktevolum. Det fyller ikke kapasiteten i Laksefabrikken, men er vesentlige bidrag opp mot forventet vekst framover i tid, understreker Sinkaberg.

Han antyder at konsernet i løpet av 2021 vil slakte og prosessere opp mot 55.000 tonn laks. Den 17.000 kvadratmeter store Laksefabrikken vil imidlertid ha adskillig mer å gå på. Anlegget rigges for en årsproduksjon på inntil 130.000 tonn.

Konsernsjefen mener at fabrikken på Marøya har alle forutsetninger for å lykkes så lenge havbruksselskapene i gamle Nord-Trøndelag- og på Helgelandskysten får fortsette den kontrollerte produksjonsveksten.

– Enkelt og greit handler det om å være konkurransedyktig på pris og effektivitet, sier Sinkaberg.

Salmosea, kommunens andre store slakteri, eies av de lokale oppdrettsselskapene Midt-Norsk Havbruk, Bjørøya Fiskeoppdrett og Salmonor. Selskapet har investert tungt i teknologi og fasiliteter de siste årene.

Tirsdag betalte en av eierne, Midt-Norsk Havbruk, mer enn en kvart milliard kroner for 1.101 tonn økt produksjonskapasitet.

– For oss som driver med slakting er det volum som betyr noe, både når det gjelder økonomien i det vi driver med og ikke minst når det kommer til å sikre stabil drift og sysselsetting. Alle tiltakene vi gjør forutsetter at volumet øker, sier Ramstad.

Som ordfører i en av landets største havbrukskommuner kan Amund Hellesø (Ap) slå fast at pulsen i lokalsamfunnet henger tett sammen med aktivitetsnivået i den blå næringa.

– Jeg er veldig glad for at oppdretterne i kommunen kjøper vekst slik at de kan sikre den landbaserte delen av industrien, hvor det er snakk om veldig mange arbeidsplasser. Vi har et lokalt næringsliv som både er fremoverlente og viser samfunnsbevissthet gjennom å legge til rette for å bevare sysselsettingen i næringen. Investeringene som gjøres vil sannsynligvis bidra til enda flere arbeidsplasser, noe som vil forsterke den positive trenden som kommunen er inne i, avslutter Hellesø.

