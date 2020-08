Solid resultat til tross for rekordlave kraftpriser

Nyheter

STEINKJER: Rekordlave kraftpriser, men betydelige resultatbidrag fra andre forretningsområder og god drift i hele konsernet preger 1. halvår 2020. Resultatet etter skatt for første halvår ble 279 millioner kroner mot et normalisert resultat for første halvår 2019 på 230 millioner kroner. Konsernet oppnådde et driftsresultat 1. halvår 2020 på 352 millioner kroner, mot 501 millioner kroner samme periode i fjor.

– Jeg er fornøyd med at NTE i en krevende tid oppnår et halvårsresultat på linje med fjoråret og vokser videre innen både kraftsalg- og telekomvirksomheten, sier konsernsjef Christian Stav i en pressemelding.

NTE har sikret deler av kraftproduksjon, noe som gjør at energivirksomheten har oppnådd noe bedre priser enn den spotprisen som har vært i kraftmarkedet så langt i år. Den lave kraftprisen gjør også at skattekostnaden blir lav. I 1. halvår 2020 har mye nedbør gitt høyere kraftproduksjon enn samme periode i fjor. Energiproduksjonen ble på 2.287 GWh (gigawattimer), mot 2.035 GWh første halvår 2019, opplyser energiselskapet.

Nettvekst

Fra konsernets andre forretningsområder meldes det om vekst i antallet strøm- og fiberkunder.

Vi leverer nå strøm til over 80.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter. Fibervirksomheten fortsetter også veksten og etter første halvår har vi 55.000 fiberkunder i Trøndelag, fortsetter Stav.

NTE bygger nå Nye Nedre Fiskumfoss kraftstasjon. Den nye kraftstasjonen vil stå ferdig i 2023 og har en prislapp på rundt én milliard kroner.

Bli med på innsida av nye Nedre Fiskumfoss kraftverk – som skal gi grønn energi i flere generasjoner Med en prislapp på en milliard kroner er utbygginga i Harran en av de største satsingene på vannkraft i Trøndelag de siste årene. Når den står ferdig vil investeringa bidra til å nå målet om å redde klimaet.

Koronapreget

Konsernsjefen understreker at koronapandemien har påvirket både resultat, arbeidsform og NTEs samfunnsrolle som leverandør av samfunnskritisk infrastruktur.

– Jeg vil berømme ansatte for en utrolig innsats i det som har vært en krevende periode for alle, sier Stav.

– Vår felles dugnad framover vil ha mye å si for hele samfunnet. Koronapandemien har vist at NTE sine mål om å levere stabile fornybarløsninger og fiberbasert bredbånd er viktige, avslutter konsernsjefen.