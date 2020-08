– Et langt, viktig og riktig skritt i rett retning

Nyheter

KRÅKØYA/RØRVIK: Tirsdag ble det kjent at rederiene Smyril Line Cargo og North Sea Cargo Line (NCL) starter to ukentlige seilinger fra Rørvik og Hitra for å frakte fersk laks til Rotterdam.

Torsdag ettermiddag klappet Smyril Lines containerskip MV Akranes til kais ved Kråkøya kysthavn i Rørvik. Anløpet og den påfølgende lastingen av fersk laks er resultatet av et årelangt arbeid i regi av flere midtnorske havner. Målet er å fjerne noen av de svært mange laksetrailerne som hver eneste dag belaster trønderske landeveier med sjømat på vei til kontinentet.

Enorme godsvolumer langs landeveien Hver eneste dag kjører mange hundre vogntog med laks langs fra Helgeland, Trøndelag og Nordmøre langs det trønderske veinettet på vei til utlandet. Øyregionen Hitra/Frøya og Nærøysund er de to store områdene for produksjon i fylket. Her produseres og slaktes det årlig mellom 350.000 og 400.000 tonn laks. For å sette tallet i perspektiv, er dette mer enn den samlede norske produksjonen av kjøtt fra svin, fjørfe, storfe og sau. Med myndighetenes mål om en femdobling av sjømateksporten innen 2050, vil godstransporten fra trøndelagskysten øke kraftig. En analyse utført av Kysthavnalliansen viser at en femdobling av laksetransporten på land vil føre til at det årlig vil passere mer enn 260.000 laksetrailere gjennom Klett-krysset sør for Trondheim. Det tilsvarer ett vogntog annenhvert minutt gjennom hele året – nok lastebiler til å fylle begge kjørebaner mellom Trondheim og Oslo.

Bredt samarbeid

Prosjektet nærmet seg marsjfart da havneselskapene Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS dannet Kysthavnalliansen i 2014. Fire år senere ble også Trondheim Havn og Helgeland Havn en del av samarbeidet.

– Anløpet er en del av et årelangt arbeid for å få noe av sjømaten over fra land til sjø, sier Asle Andersen, havnedirektør i NTHR til NT24.

Han understreker at flere faktorer måtte på plass før de ukentlige sjømatseilasene fra Trøndelag til Europas største og travleste havn i Rotterdam.

– De fire havnene har jobbet tett opp mot sjømatnæringen, lastebilnæringen, rederi, fylkeskommuner, NHO, Bellona og vareeiere, oppsummerer Andersen.

Utslippsfritt på sikt

De siste brikkene i transportpuslespillet falt på plass da de store vareeierne Asko og Coop ble med om bord for å sørge for at det også går gods motsatt vei. Det skaper balanse i regnestykket, og forhåpentligvis lønnsomhet for rederiene som satser på rutefart mellom trønderske kysthavner og kontinentet.

Arbeidet med å få deler av de enorme laksevolumene over på kjøl har de siste årene mottatt økonomisk støtte fra Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner.

– For fylkeskommunen er dette en viktig milepæl. Fylkeskommunen eier mye av veinettet, og det er åpenbart at det er nødvendig med en avlasting, både for å dempe slitasjen og ikke minst i et trafikksikkerhetsperspektiv, sier Terje Sørvik (Ap), leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune.

Sørvik peker også på at den teknologiske utviklingen taler for at man i løpet av få år kan begynne å se de første utslippsfrie godsskipene langs skipsleia.

– Da har vi virkelig et miljøtiltak som monner, understreker Sørvik.

– Er dette «gamechangeren» som alle som har jobbet for sjøtransport av laks har venta på?

– Det kan vi godt kalle det. Det er i hvert fall et langt, viktig og riktig steg i rett retning, svarer Sørvik, som i likhet med alle andre strålte om kapp med sola da MV Akranes endelig senket lasterampa akter og laksen kunne trilles inn i skipets lasterom.

Har jobbet i en mannsalder

Oddvar Bakke var muligens den som kostet på seg det aller største smilet i løpet av gårsdagens kombinerte lasteoperasjon og seremoni. Den mangeårige styrelederen i NTHR begynte allerede for 30 år siden å sysle med tanken om å utvikle Kråkøya som havn og industriområde.

– For meg er dagen i dag bedre enn den beste julaften. Det har vært en drøm i alle år, og jeg har bestandig hatt trua. Endelig får vi benytta Kråkøya til det formålet som området er tiltenkt, sier Bakke.

Fra Trøndelag til Europa i tide

MV Akranes har lastekapasitet til å erstatte inntil 100 laksetrailere per seilas. Begge slakteriene i Nærøysund stilte med nyslaktet laks for å teste ut transportkonseptet.

– Vi er avhengige av mer enn vei for å få laksen ut i markedene. Sjøtransport vil ikke være den eneste løsningen, vi trenger også gode forbindelser jernbane og fly for å få varene ut til alle deler av verden – og vi trenger ikke minst en bedre veiforbindelse fra Nærøysund og inn til E6, sier sier konserndirektør Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen AS.

Den nye båtruta er likevel viktig, understreker han:

– Ikke minst for lokalmiljøet. Det går mange laksetrailere langs veiene, med alt det innebærer for trafikksikkerhet og belastning på veinettet, sier Sinkaberg.

Torsdag kveld slapp MV Akranes tampene og satte kursen mot Jøsnøya på Hitra. Fredag ettermiddag starter den drøyt 40 timer lange seilasen til Rotterdam. Deretter hektes trallene på nye trekkvogner, som bringer sjømaten fra Trøndelag ut til de viktige markedene i blant annet Tyskland, Frankrike og Italia før handelen åpner mandag morgen.

– Det er en forsiktig start i dag. Nå er det opp til næringa å vise at de er villig til å prøve det nye tilbudet. Jeg håper at dette er starten på en permanent løsning for å ta noe av presset bort fra veiene våre, avslutter Asle Andersen.