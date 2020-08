Erik er klar for takeoff med helikopterskole i Namsos

Nyheter

NAMSOS: – Namsos og Namdalen er perfekt for helikopterflyging. Her er det mulig å fly i variert terreng, med fjell, skog, fjorder og kystlandskap. Beliggenheten midt i Norge er også et pluss for det vi driver med.

Det sier Erik Johan Häggblad, daglig leder i Rotor4You AS. Selskapet ble etablert 30. juni og har som formål å utdanne helikopterpiloter. Nyetableringen har forretningsadresse på Eidsvoll og eies av Häggblad og samarbeidspartner Terje Nakken – begge aktive og særs pasjonerte helikopterpiloter.

– Men det er i Namsos at vi etablerer helikopterskolen. Det blir den første basen, så får vi se hvordan det utvikler seg framover, sier Häggblad, som selv er bosatt i kommunen.

– Vi startet opp i forrige uke, og interessen for å ta flytimer har allerede overgått forventningene mine, fortsetter Häggblad.

Eneste i Norge

Rotor4You tilbyr privatflygersertifikat for helikopter – forkortet PPL-H – som er grunnivået for alle som vil fly helikopter. Undervisningen består av en teoretisk del samt 45 flytimer i et helikopter av typen Hughes/Schweizer 300C.

Fakta: Privatflygersertifikat Privatflygersertifikater (Private Pilot Licence – PPL) finnes for fly, helikopter, varmluftsballong og luftskip. Sertifikatet er bygget på et europeisk regelverk og gir innehaveren rett til å fly hvor som helst i Europa. Sertifikatet kan ikke brukes i kommersiell sammenheng, men kan konverteres til et kommersiell flysertifikat med ytterligere undervisning. For å løse ut PPL-sertifikat for helikopter (PPL-H) må du gjennomgå en teoretisk del som blant annet inkluderer helikopterlære, meteorologi, navigasjon og operasjonelle prosedyrer. Den praktiske delen av opplæringen består av minimum 45 flytimer i helikopter. Den praktiske oppflygningen må gjennomføres innen 24 måneder etter bestått teorieksamen. Kilde: Luftfartstilsynet/Rotor4You AS

– Det finnes per i dag ingen flyskoler i Norge som utdanner piloter med denne modellen. Dette er en robust og svært sikker maskin som som blant annet har blitt brukt til utdanning av helikopterpiloter i det amerikanske forsvaret, forklarer Häggblad – som ikke legger skjul på at hjertet banker ekstra hardt for akkurat denne helikoptertypen.

Häggblad har i en årrekke vært tilknyttet helikopterbransjen i Norge og Sverige, blant annet som konsulent. I dag jobber han som melkebilsjåfør, og er i tillegg aktiv i flymiljøet i Namdalen.

– I Namsos har vi blitt veldig godt mottatt av Avinor og Namdal Flyklubb. Det gode samarbeidet er en viktig forutsetning for at det er mulig å starte opp en skole her, sier Häggblad.

Sikkerheten kommer først

Hensynet til sikker og trygg undervisning er en annen viktig forutsetning, understreker han.

– Vi har et skarpt fokus på sikkerhet. Derfor bruker vi noen av bransjens mest erfarne og rutinerte instruktører, opplyser Häggblad.

Ifølge Häggblad samarbeider skolen tett med grunneiere rundt om i Namdalen for å finne gode landingsplasser for å øve på takeoff, innflygninger, landinger og alt det andre som skal til for å ferdes trygt i helikopter.

– I og med at et helikopter skaper en del støy, handler det om å finne gode plasser som er til så lite sjenanse som mulig. Det er viktig for oss å ha god dialog med omgivelsene, sier Häggblad.

– Du vet, som melkebilsjåfør har jeg god kontakt med bøndene i distriktet. Det er til god hjelp, avslutter Häggblad.