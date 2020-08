– Vi risikerer at det blir full stopp

Nyheter

OVERHALLA: – Vi håper selvsagt på et annet utfall en streik, men vi har allerede informert alle kunder om at det kan bli et utfall av overtidsforhandlingene.

Det sier daglig leder Arne M. Galguften i GL Bygg. Selskapet har mottatt varsel om at 44 av rundt 60 ansatte vil bli tatt ut i streik om ikke Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening kommer til enighet i forhandlingene.

Mekling pågår

Byggarbeidere bes gå på jobb – mekling fortsetter på overtid Meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening fortsetter på overtid mandag morgen etter at fristen gikk ut ved midnatt natt til mandag.

Partene sitter nå i tvungen mekling hos Riksmekleren etter at Felleforbundet brøt forhandlingene mandag.

– Hvilke konsekvenser vil en eventuell streik ha for dere?

– Det sier seg selv at det vil ha veldig mye å si for aktivitetsnivået. Med størsteparten av de ansatte i streik risikerer vi full stans på flere byggeplasser, opplyser Galguften.

Permitteringsvarsel til samtlige

Som en konsekvens av streikefaren har GL-Bygg sendt ut permitteringsvarsel til samtlige ansatte.

Byggselskapet, som har hovedkontor på Skogmo i Overhalla, er involvert i en rekke større byggeprosjekter rundt om i Namdalen. I Nærøysund er GL Bygg tungt inne når SinkabergHansen bygger til sammen 31.200 kvadratmeter industrianlegg for havbrukskonsernet SinkabergHansen.

I samme kommune bygger selskapet et nytt leilighetsbygg for Havnegata Eiendom. I Namsos er GL-Bygg i full sving med å sette opp Biltemas nye varehus.

Konsekvenser for underleverandører

Galguften understreker at det ikke bare er ansatte og kunder som vil rammes av en eventuell streik.

– Arbeidet på en byggeplass er et tett samspill mellom ulike leverandører. Derfor kan en eventuell streik blant våre ansatte fort få konsekvenser for underleverandørene, frykter Galguften.

– Det siste vi trenger

Også FuglesangDahl melder at det kan bli full stopp. De har blant annet jobben med O2-huset i Steinkjer.

– Det siste vi trenger nå er selvsagt en streik, det er nok alle partene enige om, sier daglig leder i FuglesangDahl, Erling Fuglesang.

Dersom det blir streik er det bare administrasjonen igjen på arbeid, i tillegg til et par på teknisk.

– Det blir i hovedsak stopp i alt vi gjør med egne ansatte på alle byggeplasser. Det blir ubehagelig med en streik nå opp imot alle andre utfordringer med korona og leveringer, sier Fuglesang.

Han har imidlertid veldig god tro på at partene finner en løsning.

– Når meklingen går såpass på overtid og frontfagene er ferdig, så vil det være svært spesielt om ikke byggebransjen blir enige, men selvsagt kan alt kan skje. Streikefaren er reell, sier Fuglesang som håper det drar ut i tid fordi partene jobber med å få på plass detaljene.