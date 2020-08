Jens Petter Aarli tiltrer som daglig leder i nystiftet utviklingsselskap

Nyheter

NAMSSKOGAN: Utviklingsselskapet, som ble stiftet før sommerferien, er eid av Namsskogan kommune (51 prosent) sammen med lokale næringsaktører og private investorer i kommunen.

Med ansettelsen av Jens Petter Aarli er selskapets arbeid med næringsutvikling og befolkningsvekst formelt startet, opplyser Namdalseid Utvikling i en pressemelding.

Allsidig bakgrunn

– Med nytilsatt daglig leder i Namsskogan Utvikling AS ser vi nå fram til en ekstra satsning på utviklingen av kommunen vår, sier Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo.

Jens Petter Aarli vokste opp i Namsskogan kommune. Han har teknisk bakgrunn som bilmekaniker og ingeniør, og kan vise til lang erfaring fra innkjøp, logistikk, salg, drift og ledelse.

– Jeg begynte som lærling og har jobbet meg opp gjennom de roller jeg har hatt, sier Aarli, som har startet opp og ledet en rekke bedrifter. De siste årene har han jobbet med bedriftsutvikling gjennom eget selskap.

Ifølge styreleder Knut Gartland er det kombinasjonen av allsidig næringserfaring og lokalkunnskap som gjør Aarli til rett mann i sjefsstolen for Namsskogan Utvikling.

– Vi er overbevist om at vi har funnet rett mann til jobben. Det er spesielt hyggelig at vi har funnet en daglig leder med riktig bakgrunn og erfaring, som i tillegg har sine røtter i Namsskogan og sterk motivasjon for å utvikle Namsskogan videre, sier Gartland.

Ressurser og muligheter

Som fersk sjef med blikk for næringsutviklingen i Namsskogan, får Aarli nok å hanskes med fra dag én. Den pågående koronakrisen rammer næringslivet – også i indre Namdal. Noe av arbeidet i starten vil derfor være knyttet til koronautfordringer og pågående samarbeidsprosjekter med andre kommuner.

– Hovedfokuset i Namsskogan Utvikling vil imidlertid være å videreutvikle langsiktig og bærekraftig næringsliv basert i ressursgrunnlaget og mulighetene som ligger i regionen, skriver selskapet i pressemeldingen.