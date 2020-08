NÅ: Storstreik i byggebransjen unngått – partene er enige

Nyheter

Etter å ha meklet over 15 timer på overtid kom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening i havn med tariffoppgjøret på Fellesoverenskomsten for byggfag.

– Det desidert viktigste gjennomslaget for oss er en solid økning i minstelønnssatsene. Det gir en mer seriøs bransje og mer å leve av for dem som jobber der, sier forhandlingsleder Per Skau i Fellesforbundet i en pressemelding.

Partene har sittet i tvungen mekling hos Riksmekleren etter at Fellesforbundet brøt den frivillige meklingen onsdag.

– Dette ble som forventet et svært krevende oppgjør, men vi er tilfreds med å ha unngått konflikt, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for Byggenæringens Landsforening i en pressemelding.

Minstelønn og toaletter

Partene er enige om et generelt tillegg på 50 øre timen, som tilsvarer knapt 1.000 kroner i året for en full stilling. Det er det samme som resultatet i frontfaget, som vanligvis er retningsgivende for andre sektorer. Her ble det enighet fredag.

I tillegg økes minstelønnssatsene, og akkordtariffene økes med 1,5 prosent.

Det er også enighet om at det skal innføres separate toaletter og garderober for menn og kvinner på alle byggeplasser.

– Mange kvinner har i dag for dårlige garderobe- og toalettforhold på byggeplassene. Nå skal det innføres separate toaletter og garderobe på alle byggeplasser. Dette er et krav som veldig mange har vært opptatt av. Nå er det en felles erkjennelse av at dette er viktig, sier Per Skau.

Det er også enighet om at utenlandsk fagutdanning som er godkjent av NOKUT skal gi samme lønn som en fagarbeider.

17.000 kunne gått ut i streik

Nesten 17.000 bygningsarbeidere i mer enn 900 bedrifter kunne blitt tatt ut i streik mandag dersom det ikke ble enighet i oppgjøret for byggfagene.

Sent fredag kveld ble resultatet i frontfaget (industrien) lagt fram. Rammen ble 1,7 prosent, noe som betyr en forsiktig forbedring av kjøpekraften.