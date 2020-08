– Det er all grunn til å ta digitaliseringen på alvor

Nyheter

SKOGMO/RØRVIK: 92 prosent av bedriftene i Trøndelag har færre enn ti ansatte. Bedriftene mangler ofte kompetanse, tid og penger til å ta fatt på en helt nødvendig digitaliseringsprosess. Nå skal næringsklyngene Skogmo Industripark og Innovarena bidra til den digitale transformasjonen i småbedriftene i Namdalen.

Nye krav

Daglig leder Ole Joar Flaat understreker at digitalisering er langt mer enn et honnørord.

– Det er all grunn til å ta digitaliseringsutfordringen på alvor. Det handler dels om at kundenes forventninger til tilgjengelighet, kommunikasjon og levering er helt annerledes en for bare noen få år siden. Dels handler dette om at mange småbedrifter er underleverandører til større bedrifter. Hvis de ikke henger med digitalt vil de få problemer når kundene stiller krav til at dokumentasjon og kvalitetsarbeid skal skje digitalt, sier Flaat.

Han understreker at digitaliseringen fører til at små og lokale bedrifter ofte blir mer konkurranseutsatt, og at bedrifter som ikke makter å henge med i den digitale flyten ofte vil gå glipp av muligheter til å utvikle seg og skape lønnsomme produkter og tjenester.

Digitaliseringsløftet i Namdalen er et resultat av at Trøndelag fylkeskommune har innvilget to søknader fra næringshageselskapet Inam om gjennomføring av to digitaliseringsprosjekt innenfor rammene av storsatsingen Industri 4.0 Trøndelag.

Fakta: Industri 4.0 Trøndelag Det treårige mobiliserings-, modnings-, og kompetansehevingsprogrammet har fått navnet «Industri 4.0 Trøndelag – Digital transformasjon i små- og mikrobedrifter».

Prosjektet er at samarbeidmellom Trøndelag fylkeskommune, SIVA, Innovasjon Norge, FoU-miljø og næringshagene/inkubatorene i Trøndelag.

Prosjektet har et totalbudsjett på 13,9 millioner kroner. Tilbudet er et supplement til nasjonale ordninger.

Prosjekteier: Trøndelag fylkeskommune

– Det er svært hyggelig at to av fem søknader som er innvilget kommer fra Namdalen, konkluderer Flaat.

Kartlegging og kunnskapsløft

Prosjektene retter seg mot småbedrifter innen reiselivsnæringa og havbruksindustrien, og skal gjennomføres i regi av henholdsvis Skogmo Industripark og Innovarena. De to næringsklyngene er regionale motorer innenfor henholdsvis industri og maritime næringer i Namdalen.

– Vi starter nå arbeidet med å rekruttere inn deltakere. I høst skal vi kartlegge den digitale modenheten i de ulike bedriftene. Videre skal vi i samarbeid med Digital Norway gjennomføre med et kunnskapsløft som skal bidra til å få fart på den digitale utviklingen i bedriftene, opplyser Andrea Nogva, daglig leder i Innovarena.

Hun presiserer at bedrifter som ønsker å delta ikke trenger å være tilknyttet de to næringsklyngene.

– Hva er målet med prosjektene?

– Målet er å synliggjøre den digitale utviklingen og hjelpe bedriftene til å se egne muligheter. Prosjektet er starten på et lengre løp hvor bedriftene settes i stand til å bruke digital teknologi til innovasjon og produktutvikling, sier Nogva.

Innovarena og Skogmo Industripark skal samarbeide tett for å utveksle erfaringer og kunnskap gjennom prosjektperioden.

– Utfordringene og mulighetene innen digitalisering strekker seg på tvers av bransjer. I bunn og grunn handler dette om et tankesett og om å gjøre digitalisering til en naturlig del av forretningsfilosofien, avslutter Faat.