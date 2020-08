Omdømmeekspert: – Ikke sikkert at merkevaren Northug tar langvarig skade av skandalen

Nyheter

Etter at han la opp som langrennsløper på elitenivå, har en egen sportskolleksjon og profilerte mediajobber sørget for god lønnsomhet i Petter Northugs holdingselskap.

I kjølvannet av at Petter Northug tidligere denne måneden ble siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika, har flere PR-profiler tenkt høyt og offentlig om fremtiden til Petter Northug som et av Norges heteste merkenavn.

– Markedsverdien til Petter Northug er nå null, sier Tor W. Andreassen, professor i markedsføring ved Norges Handelshøgskole, til NTB.

Han tror imidlertid ikke at merkevaren Northug er død og begravet.

– Spørsmålet er om merkenavnet Northug kan bli positivt igjen? Og da tror jeg svaret er ja, men at det vil ta tid, sier Andreassen.

Fakta: Tidslinje for Northug-saken Tirsdag 11. august - onsdag 12. august: Petter Northug sier han var på fest og inntok kokain og alkohol før han dro til skiskole i Trysil.

Torsdag 13. august: Petter Northug stoppes av politiet i en fartskontroll i 110-sonen på E6 sørgående i Ullensaker ved Gardermoen. Farten måles til 168 kilometer i timen. Politiet mistenker skiprofilen for å være ruspåvirket, og Northug tas med til legevakten for å avlegge blodprøve. Førerkortet blir beslaglagt, og senere samme kveld ransakes idrettsstjernens bolig. Der blir det funnet narkotika.

Fredag 14. august: Northug bekrefter hendelsen på sin Instagram-profil. 34-åringen skriver at han har gjort «en stor feil» og opplyser at det er kokain som ble funnet hjemme hos ham kvelden før.

Lørdag 15. august: Politiet opplyser til NTB at Northug foreløpig er siktet etter vegtrafikkloven, men at siktelsen kan bli utvidet.

Ledelsen i sykkellaget Uno-X opplyser at den har besluttet å avslutte sin utstyrsavtale med Northug. Andre samarbeidspartnere som Norges Skiforbund og sportsutstyrskjeden XXL sier de vil bruke tid på å vurdere situasjonen.

Idrettsminister Abid Q. Raja (V) sier at Northug bidrar til å svekke omdømmet til idretten.

Mandag 17. august: Politiet bekrefter at Northug er siktet for tre lovbrudd. Kjøring i for høy hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand er brudd på vegtrafikkloven, mens mistanke om oppbevaring av narkotika hører inn under straffelovens paragraf 231.

Tirsdag 18. august: I et intervju med Bergensavisen oppfordrer sandvolleyball-landslagets trener Kåre Mol eget forbund til ikke å bryte samarbeidsavtalen med Northug. Norges Volleyballforbund opplyser at de trenger tid til å vurdere situasjonen.

Fredag 21. august: Northug stiller til pressekonferanse i Trondheim og avslører at han har et alvorlig rusproblem bestående av både alkohol og narkotika.

– Kan slå begge veier

Seniorrådgiver Roy Strømsnes, daglig leder for det trondheimsbaserte rådgivningsselskapet Strømsnes Røe, har strategi, omdømme, mediehåndtering og samfunnskontakt som spesialfelt. Han mener at det er for tidlig å konkludere med hva råkjøring og rusproblemer har å si for Northugs markedsverdi på lengre sikt.

– Den siste tida har mange ment mye om hvilke konsekvenser dette kan få for Northug. Mitt inntrykk er at noen skyter fra hofta og snakker med større bokstaver jo mer usikre de er. Det ville jeg vært forsiktig med, for dette kan fortsatt gå begge veier, sier Strømsnes til NT24.

Selv om Northug har gjort business av eget navn, er det ikke nødvendigvis slik at en skandale fra privatlivet vil ha en langvarig effekt på markedsverdien, mener Strømsnes.

– Det er ikke sikkert at Petter Northugs omdømme og merkevare tar langvarig skade av skandalene knyttet til narkotika og råkjøring. Gjennom historien har vi sett flere eksempler på at et vilt liv på begge sider av loven ikke biter på omdømmet og merkevarene til folk som er blitt kjendiser på grunn av ekstreme prestasjoner innen idrett og kultur. Kanskje tvert imot.

Han viser til den svenske tennisstjernen Björn Borg, som både dominerte centercourten og levde et utsvevende liv som ofte utfordret moralske og juridiske grenser. Til tross for dette lever klesmerket Björn Borg videre i beste velgående.

Åpenhet er positivt

Petter Northug tok selv regien på egne problemer da han fortalte om råkjøring og narkotikaproblemer på sin egen instagramprofil. Fredag i forrige uke møtte han et tallrikt pressekorps for å snakke ut om problemene.

– Jeg mener at han har gjort mye riktig. Det er klokt av Northug å bruke profesjonell kommunikasjonshjelp, noe han åpenbart gjør. Northug tok tidlig regi på historiefortellingen, først gjennom sin egen Instagramkonto, deretter ved å arrangere pressekonferanse. Han fremstår åpen og ærlig, legger seg flat og er lei seg for det som har skjedd. Det kan bidra positivt til å bevare omdømmet og merkevaren Petter Northug, sier Strømsnes.

Profflaget dropper – de fleste avventer

Parautøver Birgit Skarstein, sanvollyballduoen Anders Mol og Christian Sørum, langrennsløperne Frida Karlsson, Calle Halfvarsson, Anders Aukland og Maiken Caspersen Falla har alle inngått utstyrsavtale med Petter Northug.

Så langt er det bare sykkellaget Uno-X Pro Cycling som har droppet videre samarbeid med Northug. Det skjedde allerede dagen etter at Petter Northug selv offentliggjorde råkjøringen og narkotikabeslaget i sosiale medier.

– Våre profesjonelle syklister har landeveien som arbeidsplass. Vi skal være forbilder i trafikken og handlingen er ikke forenlig med våre holdninger og verdier. Grunnlaget for terminering var naturlig nok regulert i vår avtale med Northug Eyewear, sier sykkelsjef Jens Haugland i Uno-X til NT24.

– Kan det bli aktuelt å gjenoppta samarbeidet med Northug på et senere tidspunkt?

– Nei, det er for tiden ikke grunnlag for gjenopptakelse av samarbeidet, uttaler Haugland.

Også Norges Skiforbund har en avtale med Northug. Etter fredagens pressekonferanse varsler forbundet en gjennomgang av avtalen.

Butikkjeden XXL har også varslet at de vil bruke tid på å vurdere hvilken posisjon briller og hansker fra Petter Northug skal ha i butikkhyllene framover.