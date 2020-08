Tar med seg fagkompetansen hjem – og ut i felten

Nyheter

RØRVIK: – Mottakelsen har nesten vært litt overveldende. Det har gått helt utrolig bra.

Det sier Kevin Breivik Marø. I juni i år slo han seg sammen med Aleksander Aune Haug og startet AK Multitech, som ifølge egenreklamen utfører det aller meste innen mekanisk arbeid.

– Sveising og platearbeider, hydraulikk, industrirør, motormekanikk, rigging, dieselsystemer. Det ligger i navnet, vi skal hjelpe kundene med det aller meste innen de mekaniske teknologifagene, utdyper Haug.

Han har lenge gått med en drøm om å flytte tilbake til heimkommunen Nærøysund, etter rundt ti år som Kværner-ansatt i Verdal.

– Det begynte vel egentlig med at vi begge fikk mange spørsmål om å hjelpe til med ulike mekaniske oppdrag på fritida. Samtidig har vi gått med tanker om å starte opp for oss sjøl for å skape noe som vi kan kalle vårt eget, sier Haug.

– Hvor finner dere kundene?

– Det er veldig variert, med alt fra privatpersoner til store rederier, entreprenører og aktører i havbruksnæringa på kundelista. Oppdragene handler ofte om å løse problemer, og det krever innimellom at vi må tenke litt nytt, oppsummerer Marø.

På hodejakt

Til nå har satsingen vært relativt forsiktig. Marø og Haug har inntil videre beholdt dagjobbene som henholdsvis plastsveiser og offshorearbeider.

– Målet er helt klart å få på plass en bedrift hvor vi kan stå 100 prosent på egne bein, og ut fra etterspørselen å dømme har jeg veldig trua på at vi skal få til det, sier Haug.

Han avslører at responsen i markedet har vært såpass oppløftende at den unge bedriften allerede er i full gang med å øke bemanningen.

– Vi har allerede hatt lovende folk inn til intervju, bekrefter Haug.

– Hvem er dere på jakt etter?

– Stikkordet er allsidighet. Vi satser på å være multidisiplinære. Varierte arbeidsoppgaver er noe av det som gjør oss til en interessant arbeidsplass, mener Marø.

Gründer-lærdom

AK Multitech flytter nå inn i leide lokaler i Strandgata Rørvik. Mesteparten av tida brukes imidlertid ute i felten, hos små og store kunder i Nærøysund.

– Vi satser på å være være mobile og mye ute i felten hos kundene. Det er det mer givende enn å utføre samme oppgave på et verksted hver eneste dag, mener Haug.

Selv med allsidig faglig ballast i bagasjen, legger ikke gründerduoen skjul på at overgangen fra å være lønnmottaker til bedriftseier er stor.

– Det å drive en bedrift handler om så mye mer enn bare faget vi utøver. Det handler om ledelse, hvordan vi kommuniserer og ikke minst om markedsføring. Vi har fått god hjelp til å gjøre oss synlige, og det er noe jeg anbefaler alle som skal starte en bedrift å prioritere, råder Haug.

– En annen viktig lærdom er å ta tida til hjelp. Selv om det er fristende, bør en ikke gape for høyt med en gang. Sats heller på å gjøre ting skikkelig, og vær forberedt på å glemme alt som heter fritid, supplerer Marø.

Satser på samarbeid

Tospannet så ikke mørkt på å starte for egen regning og risiko midt i en pandemi som har kastet mørke skygger over store deler av norsk industri.

– Aktivitetsnivået i Nærøysund er fortsatt høyt, drevet av havbruksnæringa. Vi har absolutt trua på framtida i denne regionen.

– Hvordan er ståa om ett år?

– Da er vi forhåpentligvis flere som jobber fulltid i selskapet. Vi sonderer allerede mulighetene for samarbeid med andre industriaktører, og det kommer vi til å fortsette med. Vi satser på å skaffe oss verkstedsfasiliteter for å drive prefabrikasjon, men stort sett vil vi bli å finne ute hos små og store kunder, avslutter Haug.