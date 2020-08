Bil1Din: Forsikringsoppgjør løftet resultatet

Nyheter

SKAGE: En resultatvekst på mer enn tregangeren og en driftsmargin på solide 15,6 prosent bør i utgangspunktet være nok til å heve øyenbrynene hos alle med interesse for økonomiske nøkkeltall. Bak det tilsynelatende eventyrlige regnskapsresultatet i bildelselskapet Bil1Din ligger det imidlertid en annen historie.

– Tallene er i stor grad påvirket av utbetaling av et forsikringsoppgjør, opplyser daglig leder Anders Greftegreff til NT24.

1. mars 2019 ble bilopphuggeriets anlegg på Skage totalskadd i brann. Ifølge politiet var årsaken en elektrisk feil i strømledninga til varmekablene rundt en vannledning utenfor bygget. Det er forsikringsoppgjøret etter brannen som i all hovedsak sørger for at både topp- og bunnlinja i selskapet styrket seg i 2019.

Bygger nytt

– Det har tatt tid å komme fram til et oppgjør som vi opplever som rettferdig ut fra vilkårene i forsikringspolisen, utdyper eier og styreleder Bjarne Brøndbo.

Forsikringsoppgjøret, og mer til, går med når familieselskapet investerer drøyt 30 millioner kroner i et nytt anlegg. Fasilitetene, som blant annet inkluderer lager og verksted for deleproduksjon, skal etter planen være klart til drift i mai neste år.

– Det vil bli et av Skandinavias mest moderne anlegg, skreddersydd for best mulig produksjonsflyt og effektivitet, sier Brøndbo.

Opp av asken på Skage har det allerede reist et flunkende nytt lager med ni meter under taket og plass til 4.000 europaller. Før åpningen neste år skal resten av produksjonslokalet stå klart.

– Med investeringene rigger vi oss for framtida og inntar en tetposisjon i bransjen, sier Brøndbo.

Framtidstro

Investeringsviljen er også et uttrykk et framtidsbilde preget av nye krav til hvordan vi tenker rundt ressursbruken. Det passer godt for et gjenvinningsselskap som sørger for å gi nytt liv til brukte bildeler.

– Sirkulærøkonomi og god ressurshåndtering vil bare bli viktigere. Det vi driver mer er viktig, for det ligger en vanvittig ressursbesparelse i å bruke deler som allerede finnes framfor å bestille nytt fra Kina eller Japan. Vi gjenvinner absolutt alt vi tar inn, understreker Brøndbo.

– Bransjen er i sterk vekst, og vi er i en veldig gunstig posisjon, supplerer Greftegreff.

Tida fram til åpninga vil preges av at Bil1Din fortsatt er preget av fjorårets brann.

– Vi driver nokså provisorisk, men jeg tror likevel at vi skal matche fjorårets salgstall og oppnå et moderat overskudd, sier Greftegreff.