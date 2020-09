NTS vurderer å skille ut og børsnotere serviceflåten

Nyheter

RØRVIK: Det melder havbrukskonsernet i en børsmelding mandag.

– Styret i NTS ASA (NTS) har i dag besluttet å gjennomføre en strategisk gjennomgang av sine virksomheter innenfor brønnbåt, servicefartøy og sjøfrakt for å posisjonere selskapene for videre vekst, skriver selskapet.

NTS-konsernet eier datterselskaper innen både oppdrett, logistikk og service til havbruksnæringen. I mai 2020 ble den islandske oppdrettsvirksomheten, Ice Fish Farm, notert på Oslo Merkur med NTS ASA som hovedeier. Videre eier NTS ASA oppdrettsvirksomhet i Trøndelag gjennom Midt-Norsk Havbruk og akvaservicevirksomhet gjennom Norsk Fisketransport, FrøyGruppen og NTS Shipping. NTS ASA er i tillegg største aksjonær i Norway Royal Salmon ASA.

– NTS ønsker å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen. Virksomheten opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover. I forbindelse med den strategiske gjennomgangen vil det vurderes å børsnotere virksomheten separat, opplyser konsernet.

Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås uttaler til Intrafish at det kan være en god idé å splitte opp konsernet.

– Det er kanskje naturlig gitt at selskapet er blitt såpass diversifisert, at en vil synliggjøre verdier ved å børsnotere en del av selskapet. Det er også naturlig at det kan komme til å skje noe mer, sier han til bransjenettstedet.

NTS fusjonerte tidligere i år med servicegiganten Frøy Gruppen. Konsernets akvaserviceflåte består i dag av 17 brønnbåter, 64 servicefartøy og fire skip innen sjøtransport. Til sammen sysselsetter denne delen av konsernet rundt 700 personer.

Danske Bank Corporate Finance er engasjert som finansiell rådgiver i forbindelse med den strategiske gjennomgangen av NTS-konsernets virksomheter.