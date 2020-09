NTS: Økte inntekter, men koronaeffekten svir

Nyheter

RØRVIK: Mandag kveld presenterte havbrukskonsernet NTS nøkkeltallene for andre kvartal. Fasit etter tre måneders drift er inntekter på 641 millioner kroner, en kraftig forbedring fra 415 millioner kroner i tilsvarende periode i 2019.

Dette ga et operasjonelt driftsresultat (før avskrivinger og verdijustering av biomassen - EBITDA) for andre kvartal på 220 millioner kroner. Også det er en solid forbedring fra fjorårets kvartalsresultat på 165 millioner kroner. Konsernets operasjonelle driftsresultat for 2. kvartal 2020 endte på kr 127 millioner, mot kr 129 millioner for samme periode i fjor. Resultat før skatt for andre kvartal 2020 endte på kr 437 millioner, mot kr 128 millioner i andre kvartal 2019.

Resultat per aksje hopper i samme tidsrom fra 1,31 kroner til 3,28 kroner.

Prisfall spiste av fortjenesten

– Økningen i driftsinntekter og driftsresultat skyldes i hovedsak fusjonen med Frøy Gruppen, skriver NTS i kvartalsrapporten.

Fusjonen mellom NTS og Frøy Gruppen ble gjennomført 3. april, og gjorde Frøya-baserte Gåsø Næringsutvikling til største eier i konsernet.

Samtidig ble konsernets oppdrettsvirksomhet i Norge hardt straffet av koronapandemien og påfølgende prisfall på oppdrettslaks i de globale sjømatmarkedene. I løpet av årets andre kvartal slaktet konsernets norske oppdrettsvirksomhet Midt-Norsk Havbruk 4.101 tonn laks med et gjennomsnittlig driftsresultat (EBIT) per kilo på 13,48 kilo. Til sammenligning satt oppdretteren igjen med 23,97 kroner per kilo etter tilsvarende periode i fjor.

Ifølge finansdirektør Roar Myhre er det sykdom hos folk og fisk som er årsaken til den massive nedgangen.

– Rundt halvparten av den planlagte slaktinga i andre kvartal ble gjennomført i april. Dette var en strategi vi hadde trua på, men det ble ikke spesielt heldig, forklarte Myhre da han presenterte tallene for investorer, analytikere og presse tirsdag morgen.

Han viser til at koronapandemien nærmest over natten førte til et stort fall i etterspørselen etter norsk oppdrettslaks, med et fall i lakseprisene som resultat. Prisene nådde bunnpunktet i april.

Uttak av fisk med laksesykdommen PD (pancreas desease) bidro i tillegg til at økte produksjonskostnader spiste av fortjenesten.

Forsinkelser

Koronapandemien preger også framtidsutsiktene i konsernet. NTS-datter Norsk Fisketransport skulle etter planen tatt leveranse av sin første av i alt tre nye brønnbåter i sommer. Koronaforsinkelser sørger sammen med finansielle problemer i verftsselskapet Havyard for at leveransen er utsatt til november.

Også leveransen av brønnbåt nummer to er ifølge NTS forsinket som en følge av koronapandemien.

Frøy Gruppens to leveranser, som blant annet inkluderer verdens største brønnbåt, er ikke rammet av pandemien, opplyser konsernet.

Med i alt fem nybygg på beddingen vil NTS få et vesentlig kapasitetsløft i brønnbåtsegmentet.

– En kan trygt fastslå at vi satser offensivt på brønnbåtsida, oppsummerte viseadministrerende direktør Dagfinn Eliassen under tirsdagens presentasjon av tall og framtidsutsikter.

Vurderer splitting og børsnotering

NTS varslet mandag at selskapet starter en strategisk gjennomgang av brønnbåt- og servicevirksomhetene. Utfallet kan bli at flåten skilles ut i et eget selskap og børsnoteres separat.

– Vi ser allerede i dag synergier mellom brønnbåt, service og frakt. Nå har vi satt i gang en prosess som lar oss se helheten, så får tiden vise hva vi lander på, uttalte Eliassen under kvartalspresentasjonen.

Verken Eliassen eller Myhre ønsker å spekulere i hvordan eiersammensetningen i et eventuelt nytt børsnotert selskap vil se ut.