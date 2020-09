Husleverandør og snekkerselskap fester grepet i Nærøysund

Nyheter

RØRVIK: – Vi ønsker å vokse. Denne avtalen gir oss mulighet til det.

Det sier daglig leder Kjetil Hartivigsen i Trekon AS mens blekket tørker på avtalen som gjør byggentreprenøren til forhandler av Overhalla Hus i Nærøysund og Leka.

– Vi har en ambisjon på å bli ekstremt dyktige på det vi driver med. Derfor har vi sett behovet for å knytte oss nærmere oss nærmere opp mot et husleverandør. Valget falt til slutt på Overhalla Hus, som har en merkevare som allerede er godt kjent i alle deler av landet, fortsetter Hartvigsen.

I 2019 returnerte han til sjefsstolen, ni år etter at han forlot selskapet han var med på å starte rundt årtusenskiftet.

Samarbeidsavtalen omfatter hele katalogen med eneboliger, leilighetskompleks og hytter fra husprodusenten på Skogmo.

– Trekon blir vår forlengede arm inn mot privatmarkedet i Nærøysund, sier Øyvind Stene, salgsleder bolig i Overhalla Hus.

Mot dobling

I 2019 sørget elleve ansatte for ni millioner i omsetning og et småpent overskudd i Trekon.

– I år ser vi allerede nå at vi nærmer oss 20 millioner, avslører Hartvigsen.

– Hva er årsaken til at dere vokser såpass kraftig?

– For vår del handler det om økt etterspørsel etter nye eneboliger. I 15 år har det vært et enormt trykk på bygging av leiligheter, spesielt i Rørvik. Nå er denne trenden i ferd med å flate ut, til fordel for eneboliger, sier Hartvigsen.

– Eiendomsprisene i Nærøysund bidrar dessuten til at mange vurderer å bygge nytt framfor å kjøpe brukt, supplerer Stene.

Mulighetenes marked

Tilgangen til regulert areal gjør også sitt til at både Stene og Hartvigsen ser muligheter for å kapre nye kunder. Ikke minst på Marøya, like utenfor Rørvik sentrum.

– Tilgangen til tomter er en nøkkelfaktor. Jeg har stor tro på Marøya – om fem år har det nok skjedd veldig mye der, tror Hartvigsen.

– Og vi har helt klart et mål om å gjøre oss bemerket, både på Marøya og i andre deler av kommunen, erklærer Stene.

Nå fører eksternt samarbeid og interne vekstambisjoner til at Trekon må jakte på kompetente fagfolk.

– Vi skulle veldig gjerne hatt flere i arbeid allerede i dag, innrømmer Hartvigsen.

– Hvor er dere om ett år?

– Da har vi i hvert fall passert 15 ansatte, avslutter Hartvigsen.