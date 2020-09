Restaurant i Namsos er konkurs

Nyheter

La Perla restaurant AS i Namsos kommune er slått konkurs. Det kommer fram i en kunngjøring hos Brønnøysundregistrene onsdag 2. september 2020.

Selskapet hadde 4 ansatte da det ble slått konkurs. Det ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert 23. juni 2018, og var registrert i industrien «restaurant».

Selskapet var et privat aksjeselskap. Aksjekapitalen var på 30.000 kroner.

Styreleder var ved konkursåpningen Nawzat Ibrahim Hussain.

Siste tilgjengelige årsregnskap viser at selskapet i 2018 hadde inntekter på kr. 928.000. Dette ga et driftsresultat på kr. 35.000 og et resultat før skatt på kr. 35.000. Det er ikke flere årsregnskap tilgjengelig.

Regnskap



2018 Driftsinntekt 928.000 Driftsres. 35.000 Res. før skatt 35.000

Kilde: 1881.no. Alle tall i hele kroner.

Artikkelen er skrevet av NT24s automatiske konkurs-robot. Konkurs-informasjonen er hentet fra Brønnøysundregistrene, firmainformasjonen er hentet fra 1881.no.