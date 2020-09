Håver inn etter aksjesalg

Nyheter

Det er finansinntekter på til sammen 15,1 millioner kroner som ene og alene er årsaken til det svært solide årsresultatet i Bjarne H. Hanssen AS.

Av regnskapet kan en også lese at PR-profilen og eks-statsråden med samme navn tar 10,4 millioner kroner i utbytte.

Ifølge Hanssen skyldes rekordresultatet at han i 2019 reduserte sin eierandel i kommunikasjonsselskapet Kruse Larsen AS, hvor han er partner og seniorrådgiver.

– Det skyldes rett og slett at jeg har solgt 15,5 prosent av mine aksjer i Kruse Larsen. Dermed er min eierandel redusert fra 44,5 prosent til 29 prosent, opplyser Hanssen i en SMS.

– Hvorfor har du redusert eierandelen i selskapet?

– Vi ønsker et bredere eierskap blant ansatte i selskapet, og kommer til å fortsette å utvikle eierskapet i tråd med dette.

Bjarne Håkon Hanssen har etter en politisk karriere som inkluderer ministerposter i tre forskjellige departementer vært en sentral operatør i den norske kommunikasjons- og PR-bransjen. Etter at han gikk av som helseminister i 2009 gikk han inn som rådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået First House. I 2016 sluttet han i First House til fordel for en tilsvarende rolle i Kruse Larsen.

Tidligere i år ble det kjent at Kruse Larsen etablerer avdeling i Trondheim, hvor Hanssen skal jobbe i tospann med Ap-partifelle og tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.