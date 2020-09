Thomas (41) tar elektrokjeden til Rørvik: – Vi åpner før jul

Nyheter

RØRVIK: – Jeg skjønte fort at dette var noe jeg bare måtte gjøre!

Det sier Thomas Edvardsen, mannen bak elektrokjeden Elons satsing i Rørvik.

Etter at kjeden i sommer signaliserte ønske om å etablere seg i Rørvik, startet jakten på en franchisetaker. Thomas tok kontakt.

Elektrokjede vil etablere seg på Rørvik Finner Elon franchisetaker er målet å åpne opp ny butikk allerede før julehandelen er i gang.

– Jeg visste ikke mye om kjeden fra tidligere, men vi fant veldig fort tonen. Måten å drive på og verdiene harmonerer veldig med det jeg står for, fortsetter Edvardsen.

Fakta: Franchise Franchise, eller franchising, er et samarbeid mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver har utviklet og eier et konsept – for eksempel en butikkjede. Franchisegiveren gir en franchisetaker en rettighet til å etablere og drive konseptet gjennom en franchiseavtale og setter franchisetaker i stand til å benytte konseptet gjennom dokumentasjon, franchisepakken og gjennom opplæring og trening. Franchisegiver skal løpende støtte franchisetakeren i avtaleperioden. Franchisetaker betaler en løpende avgift, vanligvis en prosentandel av omsetningen, for denne rettigheten. Flere store kjeder innen fag- og dagligvarehandelen, blant annet Rema 1000, drives etter franchisemodellen. Kilde: Store Norske Leksikon

– Sterkt ønsket

Arbeidet er allerede så smått i gang med å klargjøre det 350 kvadratmeter store butikkarealet i første etasje på senteret. I løpet av de kommende ukene skal lokalene fylles med hyller, reoler, kassasystemer, infoskjermer og – ikke minst – varene som forhåpentligvis skal få lokalbefolkningen til å ta elektroinnkjøpene lokalt.

– Når åpner butikken?

– I løpet av fjerde kvartal i år, og i god tid før julehandelen starter, sier Edvardsen.

– Da er vi kanskje i november?

– Det er vel ikke helt usannsynlig at det skjer noe da, avslører Edvardsen.

Han mener at det er gode forutsetninger for å lykkes med satsingen.

– Rørvik har jo manglet en elektrobutikk i mange år, og jeg har inntrykk av at en slik etablering er sterkt ønsket av befolkningen. Åpningen av Amfi-senteret er et annet viktig premiss for at det er interessant å etablere seg her, sier Edvardsen.

Utfordrer de store

Elon-kjeden, tidligere kjent som Euronics, er lillebror i et marked som domineres av varehuskjempene Elkjøp og Power, og nettgiganter som Komplett.

Det å være liten imidlertid ingen ulempe, mener Edvardsen.

– Vi satser på å utfordre med et butikkonsept som er litt annerledes. En Elon-butikk er hjemmekoselig og et sted hvor det skal gå an å gå for å få svar på det en lurer på. Service er alfa og omega for det vi driver med, forteller Edvardsen.

Som datterselskap av svenskeide Elon Group er Elon Norge dessuten en del av et av Nordens største samarbeid på innkjøpssiden.

– Det gjør oss i stand til å konkurrere på pris også, hevder Edvardsen.

Folket er nøkkelen

Direkte billig er det imidlertid ikke å starte butikk. Edvardsen har allerede gått inn med 300.000 kroner i aksjekapital i nyetablerte Tekk Elektro, selskapet som formelt står for drifta av Elon-butikken.

Om lag tre millioner kroner går med når varelageret skal fylles.

– Totalt investeres det mellom sju og åtte millioner kroner, fordelt på Elon-kjeden, Amfi og Tekk Elektro, sier Edvardsen.

Nærøysund-mannen er på ingen måte på bortebane når det kommer til teknologiprodukter. I en årrekke har han hatt ansvaret for drift av hardvarene ved Sikkerhetssenteret Rørvik, som huser en av landets mest avanserte skipssimulatorer. 41-åringen leverer også kommunikasjonsløsninger til en rekke bedrifter i regionen gjennom sitt eget selskap, som er tilknyttet trondheimsbaserte Mynet.

Det er imidlertid ikke teknologien som står i sentrum når Edvardsen tar steget over til massemarkedet.

– Det som er aller viktigst nå, er å få på plass et velfungerende salgsteam. Jeg brenner for å få folk til å fungere godt sammen i team, det er hele nøkkelen til å få satsingen til å fungere, sier Edvardsen, som i disse dager slipper utlysningen av tre til fire nye butikkstillinger.

Senterlederen: – Kjempepositivt

Amfisenteret i Rørvik åpnet dørene i mai i år, og har per i dag 18 leietakere.

– Vi har ventet og ventet, så nå er det helt herlig å være i gang Onsdag åpnet Hamstad bakerikafe dørene til lukta av nybakt brød og nykokt kaffe – og folket var ikke tunge å be over dørstokken.

Etter 53 år i handelsnæringa takker Kjell Skjevelnes (69) for seg. – Jeg blir ingen syvende far i huset Da Kjell Skjevelnes (69) kom til Rørvik i 1988, overtok han en butikk med ei omsetning på 15 millioner kroner. Når han nå forlater sjefsstolen, er det i et bygg som vil ha ei helårsomsetning på hele 300 millioner.

– For oss er det kjempepositivt at vi får en elektrobutikk inn i senteret. Dette er noe som vi har jobba for å få til over tid, og jeg er veldig glad for at vi har kommet i mål. Elektro har vært etterspurt i Rørvik, og Elon-konseptet passer godt inn i senteret. Jeg gleder meg derfor veldig til Thomas er på plass med butikken, sier senterleder Sissel Gjeset.

Tidligere i sommer kunne NT24 melde om at også konkurrenten Power snuser på butikketablering i Rørvik.