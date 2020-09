Lokale aktører tok grep etter at byggvarebutikken forsvant. I vinter åpner butikkdørene på nytt i Grong

Nyheter

GRONG: – Mange i Grong synes at det er tragisk at vi mister det lokale byggvarehuset.

Det sier Geir Tore Høstland, styreleder i nyetablerte Byggvarehuset Grong AS. Selskapet ble registrert i Brønnøysundregistrene mandag, med én million kroner i aksjekapital.

Ifølge Høstland og medgrunnlegger Tore Ravlo er etableringen en direkte konsekvens av at Byggmakker tidligere i år la ned virksomheten i Grong til fordel for å samle virksomheten i i regionen i Overhalla.

Byggmakker-butikken i Grong legges ned Byggmakker Nord AS girer opp i Overhalla og avvikler butikkdrifta i Grong. 23. april blir siste handelsdag.

– Da bestemte jeg meg for én ting: Vi skal ha en lokal byggvareforretning i Grong. Den skal være lokaleid, med et sterkt fagmiljø, støttet av et kompetent styre, sier Ravlo.

Åpner senest 1. mars

Han driver entreprenørvirksomhet og mener at det er avgjørende at næringsaktører har et lokalt tilbud når de skal plukke utstyr. På kort tid fikk han på plass et lokalt og, ifølge ham selv, toppa lag av lokale fagbedrifter med på eiersida i det nye byggvareselskapet.

Foruten Ravlo og Høstland, som til sammen eier halvparten av aksjene gjennom sine investerings- og eiendomsselskaper, er Murermester Erling Nilsen AS, Grong Elektro AS, Comfort Bjørn Seem AS og Camilla Irene Sætran med på eiersiden i byggvaresatsingen.

Nå jobber eierne med å få alt klart til innflytting i lokalene.

– Når åpner butikken?

– Senest 1. mars 2021, avslører Høstland.

– Vil byggvarebutikken ha noen form for kjedetilknytning?

– Ja. Montér-kjeden har et sterkt ønske om å etablere seg i Grong, og vi er helt i sluttfasen med å få på plass en avtale om franchisedrift. Det skal veldig mye til for at det ikke blir Montér-varehus i Grong nå, bekrefter Høstland.

Fakta: Franchise Franchise, eller franchising, er et samarbeid mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver har utviklet og eier et konsept – for eksempel en butikkjede. Franchisegiveren gir en franchisetaker en rettighet til å etablere og drive konseptet gjennom en franchiseavtale og setter franchisetaker i stand til å benytte konseptet gjennom dokumentasjon, franchisepakken og gjennom opplæring og trening. Franchisegiver skal løpende støtte franchisetakeren i avtaleperioden. Franchisetaker betaler en løpende avgift, vanligvis en prosentandel av omsetningen, for denne rettigheten. Flere store kjeder innen fag- og dagligvarehandelen, blant annet Rema 1000, drives etter franchisemodellen. Kilde: Store Norske Leksikon

En eventuell etablering av den landsdekkende kjeden vil bli den første i norddelen av Trøndelag. Montér har fra før varehus på Brekstad, Trondheim, Klett og Røros.

Camilla tar seg av drifta

Camilla Irene Sætran er ansatt for å ta hånd om den daglige drifta av den nye byggvarehandelen i Grong. 35-åringen jobber i dag som prosjektleder for Boligprosjekt Overhalla, og starter i sin nye rolle 1. januar.

– Jeg er spent, og gleder meg veldig til å begynne. For min del blir det et litt nytt ansvarsområde, men det er bare positivt, sier Sætran.

Helt på bortebane er hun riktignok ikke. Med utdannelse som maler og gulvlegger, samt flere års bransjeerfaring i bagasjen, ser hun fram til å gi gode råd om produkter, fargevalg – og alt det andre som skal til for at profesjonelle og amatører treffer planken når de tar sats med byggeprosjektene sine.

Sætran blir involvert når Byggvarehuset Grong starter prosessen med å rekruttere ansatte til butikken.

– Per i dag vet vi ikke eksakt behovet, men ansettelser blir en viktig del av prosessen framover, sier Sætran.

Lokale eiere satser millionbeløp

Da Byggmakker slapp nyheten om at kjeden gir seg i Grong, var det blant annet begrunnet i at det ville kreve store investeringer å oppdatere den eksisterende bygningsmassen. Ifølge Ravlo er de nye eierne villige til å legge mye penger på bordet for å renovere bygningen som skal huse det nye byggvarehuset.

– Totalt investerer vi mellom fem og seks millioner kroner i etableringen, avslører Ravlo.

– Vi skal gjøre en god del på bygningsfronten. Folk vil definitivt merke en forskjell, legger Høstland til.

Han er overbevist om at både hobbysnekkere og folk med fagbrev vil sette pris på det nye tilbudet.

– Det skapte engasjement da det ble kjent at Byggmakker forsvant, ikke minst i næringslivet. Jeg tror at folk ønsker en plass hvor de kan kjøpe maling, verktøy og materialer uten å måtte reise for langt, sier styrelederen.

– Det er derfor det er så viktig med lokale eiere som er villige til å satse. Uten det lokale eierskapet forsvinner butikkene fra bygda. Det er rett og slett nitrist å se tomme næringslokaler. Dette er vårt bidrag til å skape mer aktivitet i bygget og i bygda, avslutter Ravlo.