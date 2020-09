Navnet er italiensk – men Sattouf (43) og Mohamad (20) legger opp til kulinarisk kulturmøte i restauranten

Nyheter

NAMSOS: – De siste ukene har vi brukt på å klargjøre lokalene til ny restaurantdrift. Vi har gjort en del endringer, forteller daglig leder Mohamad Aldiab til NT24.

Sammen med resten av familien har han tatt over restaurantlokalene i Havnegata etter at La Perla kastet kortene tidligere denne måneden.

– Hele familien flyttet til Namsos for i forrige måned, og nå gleder vi oss til å starte et nytt restauranttilbud for innbyggerne i byen, sier Aldiab.

Italia, Syria og Norge på menyen

Han får med seg far Sattouf Aldiab og to brødre i den daglige drifta av restauranten. Én tidligere ansatt fra La Perla inngår også i arbeidsstokken på restauranten.

Aldiab-familien er på ingen måte ukjent blant namdalske restaurantgjester. Tidligere har familien drevet restaurant i Namsskogan.

Nå er det imidlertid Namsos som gjelder: Restaurantselskapet Venezia AS ble etablert 3. september, med Aldiab som daglig leder og styreleder. Den italienske kanalbyen har også gitt opphav til navnet på restauranten, som åpner torsdag.

Kulturmøte i restauranten

Støvellandet preger også menyen, riktignok med tydelige innslag av norske og syriske matfavoritter.

– Hovedmenyen er italiensk, med mange retter som folk kjenner fra før. Samtidig skal vi lage et møte mellom ulike mattradisjoner. Et kulturmøte, rett og slett. Jeg håper at folket i Namsos tar turen innom, og at de liker det de får servert, sier Aldiab.

I helgene satser den ferske restaurantdriveren på å holde dørene åpne for ungdommen i byen.

– Vi holder åpent hver lørdagskveld for ungdom under 18 år, slik at de har et sted hvor de kan møtes for å spise god mat sammen, forteller Aldiab, som frister med rabatter til byens yngre befolkning.

Han er for øvrig ikke den eneste som satser på mat i samme sentrumskvartal: Like rundt hjørnet er Alan Abdulkarim (28) nyinnflyttet med salg av dagligvarer fra alle verdenshjørner.