Hurtigrutesjefen tjente 14,5 millioner, har hus til 32 millioner, hytte til 7 millioner og tre fine biler: De dårligst betalte i selskapet hans tjener 29 kroner timen

Daniel Skjeldam

Yrkeskarriere:

Hurtigruten ASA, Konsernsjef, Oktober 2012 – nå

Norwegian Air Shuttle ASA, ulike stillinger deriblant kommersiell sjef, ni år og seks måneder

Norconsult, Konsulent, transportsektoren

Utdanning:

Norges handelshøyskole (NHH), 1996-2001

Befalsskolen

Toppkvaliteter: Endringsledelse, forretningsstrategi, inntektsanalyse, luftfart (Kilde: LinkedIN)

Daniel Skjeldam ble 32 år gammel den yngste topplederen noensinne i et norsk børsnotert selskap, da styreleder Trygve Hegnar ansatte ham i 2012.

Skjeldam oppsøkte selv styreleder Hegnar da Olav Fjell selv signaliserte at han ønsket avløsning. Etter 15 minutter sendte styremedlem Petter Stordalen en lapp til Hegnar: "Han er mannen, fort som faen!", ifølge et tidligere intervju i VG.

Skjeldam er trønder, vokst opp i Byåsen med mor som var sykepleier og far som var lærer. Selv valgte han befalsutdanning i Forsvaret og Norges Handelshøgskole. Han kom til Hurtigruten fra jobben som kommersiell direktør i Norwegian, der han hadde gått gradene siden han kom nyeksaminert ut av NHH til det da nystartede flyselskapet, etter først å ha vært innom Norconsult.

Hurtigrutenhadde da tung gjeld, flere år med underskudd bak seg og var truet av konkurs. Skjeldam gjorde store kutt i antall ansatte på land, og flyttet hovedkontoret fra Narvik til Tromsø. Året etter leverte selskapet sitt første positive årsresultat siden fusjonen mellom TFDS og OVDS i 2006.

Omstillingen av den snart 130 år gamle institusjonen langs kysten har vakt store protester. Skjeldam går for å være en tøff leder og sto av stormen. Skjeldam har samtidig blitt lagt merke til for sin uformelle stil. Han er hyppigere avbildet i fleece og goretex enn dress og slips. Privat ferierer han gjerne i samme ånd som selskapet ekspedisjonssatsing. Han har besøkt mange av klodens mest utilgjengelige land og områder, ofte alene.

Konsernet er nå splittet opp i 13 store og små selskap.

Med Skjeldam i spissen ble Hurtigruten et lokomotiv for vinterturismen. De markedsførte nordlys og mørketid, og klarte å hente ikke bare sine faste britiske og tyske gjester opp vinterstid, men åpnet et nytt marked fra Asia. Det har ikke bare gitt inntekter til Hurtigruten, men gjort dem til en viktig motor i nordnorsk reiseliv. I 2017 gjorde Menon en ringvirkningsanalyse som viste at Hurtigruten sto bak 3000 arbeidsplasser og to milliarder i omsetning langs kysten. De kjøpte inn tjenester for 250 millioner fra lokale opplevelsesbedrifter.

Det er lenge siden Hurtigruten levde av lokalpassasjerer og gods. I følge egne prognoser regnet Hurtigruten med at 95 prosent av deres inntekter ville komme fra utlandet neste år. Men dette var før Covid-19 ga selskapet et stort skudd for baugen.

Da han snudde selskapet til overskudd, fikk også Skjeldam personlig økonomisk uttelling. Han har vært blant landets best betalte toppledere og har en svært lukrativ opsjonsavtale som kan gi utbetaling i 100-millionersklassen - som nå avhenger av hvordan selskapet klarer seg videre.

Hurtigruten har de siste årene hatt en både sterk og kostbar vekst, men tjente inntil nylig penger til å finansiere veksten. I fjor omsatte konsernet for seks milliarder kroner og leverte rekordhøyt resultat. De er i dag verdens største ekspedisjonscruise-selskap. Flåten på 11 kystruteskip er de siste årene totalrenovert, og Hurtigruten måtte kjøpe seg inn i verftet Kleven for å få gjennomført disse planene og bygging av nye ekspedisjonsskip. Flere nye ekspedisjonsskip er i bestilling. I fjor ble de fleste kystrute-skipene solgt til kinesiske interesser som en del av en sale-leaseback-avtale. Gjelden tilsvarer rundt en milliard kroner per skip.

Hurtigruten var derfor i en allerede anstrengt økonomisk situasjon før koronakrisen traff for fullt. Alle ekspedisjonsskipene ble lagt i opplag, sammen med ni av ti kystruteskip. De siste par månedene har selskapet gradvis tatt opp driften. Samtidig fikk de på forsommeren på plass en ny finansieringsavtale som skulle sikre selskapet økonomisk pusterom ut neste år. Det pusterommet blir stadig trangere når ekspedisjonsskipene nå igjen er i opplag.

Skjeldam var lenge ansett som en av de heteste kandidatene for å ta over Norwegian, og hans navn har blitt trukket frem også når andre prestisjetunge topplederjobber har stått ledige.