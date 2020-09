Norseaqua-gründeren innkasserte 57,5 millioner kroner da han solgte selskapet

Nyheter

BINDAL: Det er iLaks som har hentet ut tallene via 2019-regnskapet til Berg-Hansens holdingselskap Grip Sjansen Invest AS. Resultatregnskapet i foretaket ble gjort opp med et overskudd på 57,5 millioner kroner.

Selskapet hadde ifølge bransjenettstedet ingen andre oppgaver enn å eie gründerens aksjer i Norseaqua AS. Selskapet ble i 2019 solgt til Cageeye.

– Jeg er fornøyd med oppgjøret som både var i kontanter og aksjer – uten å gå inn på eksakt fordeling og sum, sier Berg-Hansen til iLaks.

Av notene til 2019-regnskapet framgår det at aksjer i selskapene Trond AS og Cageeye AS til en samlet verdi på 35,5 millioner kroner inngår i oppgjøret. Det gjør også et kontantvederlag på drøyt 28 millioner kroner.

– Cageeye har fått med seg dyktige folk i Norseaqua, og det blir spennende å følge de på veien videre, sier Berg-Hansen til iLaks.

Lars Berg-Hansen gjorde raskt suksess etter at han mer eller mindre direkte fra skolebenken etablerte utstyrsprodusenten Norseaqua i 2015. Selskapet står bak flere produktinnovasjoner i havbruksnæringa, særlig rettet mot fôring og velferd hos rensefisk. Berg-Hansen er for tiden i foreldrepermisjon.

– Har du noen planer framover?

– Nei, jeg har ingen konkrete planer for hva som vil skje framover. Nå nyter jeg dagene, og har det ikke travelt, sier han til NT24.