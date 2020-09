Regjeringskvartalet får fasade fra Overhalla: – Det er definitivt den mest prestisjefylte kontrakten vi noen gang har inngått

Nyheter

SKOGMO/OSLO: – Vi er stolte og ydmyke over oppgaven vi har fått. Og veldig, veldig glade, selvsagt.

Det sier Arnt Ove Amdal, gründer og administrerende direktør i Overhalla Betongbygg etter at industriselskapet på Skogmo har hanket inn kontrakten som omfatter utvikling og leveranse av prefabrikerte betongelementer til 8.500 kvadratmeter store D-blokka i det nye regjeringskvartalet.

– Setter spor

De 150 ansatte i bedriften leverer til daglig skreddersydde betongelementer til fabrikker, kjøpesentre, landbruksbygninger, skoler, helsebygg og idrettshaller over store deler av landet. Nå er det altså landets absolutte maktsentrum som skal utsmykkes med fasadeprodukter fra Skogmo.

– Det er et byggeprosjekt som vil bli lagt merke til å sette spor etter seg i lang tid, mener Amdal.

Amdal mener at en skal lete lenge etter et mer sentralt bygg – både i geografisk, politisk og arkitektonisk forstand – enn det nye regjeringskvartalet i Oslo. Byggingen av mer enn 125.000 kvadratmeter med regjeringskontorer vil etter planen strekke seg over hele 2020-tallet. Her skal landets utøvende statsmakt samles, etter å ha vært spredt på ulike adresser siden terrorangrepene 22. juli 2011.

Fakta og tidslinje: Regjeringskvartalet Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byggherre: Statsbygg Prosjekteringsgruppe: Team Urbis, som består av: Nordic – office of architecture

Cowi

Rambøll

Ingeniør Per Rasmussen

Aas-Jakobsen

Asplan Viak

Bjørbekk & Lindheim

SLA Entreprenør riving (K901): Veidekke Entreprenør H-blokken (K202): Skanska Entreprenør D-blokken (K203): HENT Entreprenør forberedende arbeider (K301): Veidekke Entreprenør kjeller (K201): Veidekke Entreprenør energiforsyning (K601): AF Gruppen Entreprenør rigg & drift (K302): Utleiecompagniet Brutto bygningsareal: Ikke avklart. Ca. 125.000 kvadratmeter nybygg over og under bakken i forprosjektet. I tillegg er det 37.000 kvadratmeter som skal rehabiliteres. Forventet byggestart: 2021 Forventet ferdigstillelse: 2029 Kostnadsramme: Ikke fastsatt. (fastsettes ved Stortingets vurdering høsten 2020 og ved eventuelle godkjenning av forprosjekt) Tidslinje: 2011: En terrorbombe rammer regjeringskvartalet. Arbeidet med sikring, opprydding og sanering i de fire hardt skadde bygningene starter opp. Rehabilitering i de mindre skadde bygningene. Berørte departementet skaffes midlertidige lokaler. Arbeidet med utredninger inkludert konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) starter opp.

2012: Regjeringen beslutter at utviklingen av regjeringskvartalet skal skje med statlig plan, at Statsbygg får ansvar for planleggingen og at regjeringskvartalet fortsatt skal ligge på Hammersborg. Arbeidet med sikring, opprydding og sanering ferdigstilles.

2014: Regjeringen vedtar hovedkonseptet for framtidig regjeringskvartal. Beslutningen angir overordnede rammer og målsetninger, som at kvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata, at kvartalet skal huse alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet og hvilke bygg som skal rives. Arbeidene med reguleringsplan, rom- og funksjonsprogram og med å rive S-blokken starter opp. Arbeidet med utredninger inkludert KVU og KS1 ferdigstilles.

2015: S-blokken er ferdig revet. Grunnarbeider, tilrettelegging og råbygg for teknisk infrastruktur under bakken på S-tomta starter opp.

2016: Plan- og designkonkurransen lyses ut.

2017: Team Urbis vinner plan- og designkonkurranse med forslaget Adapt. Reguleringsplan inkludert idefase med parallelle oppdrag vedtas. Rom- og funksjonsprogrammet vedtas. Arbeidet med skisseprosjektet, som er en videreutvikling og konkretisering av konkurransens vinnerforslag Adapt, starter opp. Arbeidet med et midlertidig nasjonal minnested i regjeringskvartalet starter opp.

2018: Skisseprosjektet ferdigstilles. Det midlertidige nasjonale minnestedet etter 22. juli-hendelsene etableres foran Høyblokken i Lindealléen på Johan Nygaardsvolds plass. Arbeidet med forprosjektet, som er en videreutvikling og konkretisering av skisseprosjektet, starter opp.

2019: Grunnarbeider, tilrettelegging og råbygg for teknisk infrastruktur under bakken på S-tomta ferdigstilles. Arbeidene med å rive R4 starter. Regjeringen beslutter at Statsministerens kontor ikke flytter tilbake til Høyblokken, men får lokaler i D-blokken. Det besluttes også at H-blokken blir like høy som da den var ny i 1958, noe som vil si at to etasjer rives og fire planlagte nye etasjer likevel ikke bygges.

2020: Forprosjektet ferdigstilles. R4 er ferdig revet. Arbeidene med å rive Y-blokken starter. Ekstern kvalitetssikring (KS2) gjennomføres. Det forventes at Stortinget vil behandle forprosjektet sammen med den eksterne kvalitetssikringsrapporten, noe som vil danne grunnlag for behandling om byggestart og kostnadsramme.

2021: Forventet oppstart for byggetrinn 1.

2023: Forventet oppstart for byggetrinn 2.

2024: Forventet start for innflytting i det nye regjeringskvartalet.

2025: Forventet avslutning av byggetrinn 1. Forventet oppstart av byggetrinn 3.

2026: Forventet avslutning av byggetrinn 2.

2029: Forventet avslutning av byggetrinn 3. Innflytningen i det nye regjeringskvartalet forventes å være ferdig.

– Er dette den største kontrakten i selskapets historie?

– Nei, det er det sannsynligvis ikke. Men det er definitivt den mest prestisjefylte, sier Amdal.

Kostnadsrammen for gigantprosjektet er ikke fastsatt. Det er ventet at Stortinget behandler rammen i løpet av året.

Bygger for statsministeren og UD

Det er den trondheimsbaserte byggentreprenøren HENT som har fått oppdraget av Statsbygg om å bygge D-blokka i det nye regjeringskvartalet gjennom en såkalt samspillsentreprise.

– Kontraktsmodellen innebærer at entreprenøren kommer inn tidligere enn normalt, før prosjektet er ferdig utviklet. Prosjektet gjennomføres med en felles organisasjon hvor byggherren, entreprenøren, ledende rådgivere og underleverandører er en del av laget. Målet er å tilføre entreprenørkompetanse tidlig i prosjektet. Partene har felles ansvar for utvikling, prosjektering, planlegging og bygging, opplyser Statsbyggs kommunikasjonsleder Pål Weiby.

I grunnlaget for prosjektet sier Statsbygg blant annet dette om valget av fasader:

«Fasadens karakter skal være tidløs og varig. Fasaden skal ha et lyst utrykk. Materialer som kan være aktuelle er betong med natursteintilslag eller naturstein. Det er en stor grad av repetisjon i fasaden, noe som gjør det mulig å bygge rasjonelt og om mulig prefabrikkeres. Det er stilt sikkerhetskrav til fasadene.»

Det er ingen hvem som helst som flytter inn i det ti etasjer høye nybygget: Både statsministerens kontor og Utenriksdepartementet får kontoradresse i D-blokka.

Utvikling i samspill

Overhalla Betongbygg har blitt tildelt kontrakt på samspillsfase 1 etter gjennomført konkurranse gjennom HENT. Overhalla Betongbygg har beskrevet løsningsforslag for leveranse av prefabrikkerte betongelementfasader til prosjektet. Prosjektet deles i to faser: samspillfase 1 og samspillfase 2 (gjennomføring). Samspillfase 1 er i gang og her vil Overhalla Betongbygg i samarbeid med HENT, byggherre og rådgivergruppen videreutvikle de prosjekterte løsningene.

– Vi gleder oss til å komme i gang med sammen med HENT og Team Urbis. For vår del vil dette arbeidet strekke seg over flere år, og er en viktig anerkjennelse av vår satsing på bærekraftige betongfasader, sier Amdal.

Ifølge Amdal har ledelsen i selskapet jobbet intensivt gjennom mange måneder for å sikre seg innpass i prestisjeprosjektet.

– Vi begynte allerede i 2019, og har særlig jobbet med prosjektet gjennom våren og sommeren i år, forteller Amdal.

Ifølge industrigründeren går produksjonslinjene for fullt i selskapet. Tidligere i år ble ordrereserven vesentlig styrket etter at Amdal og co landet flere kontrakter i Trøndelag.

På få dager landet Overhalla Betongbygg kontrakter verdt 64 millioner kroner Overhalla Betongbygg skal levere elementer til ny idrettshall i Rørvik, settefiskfabrikk i Heim og ny Biltema-butikk i Namsos. I et korona-tregt marked nærmer industriselskapet seg en ordrereserve på 200 millioner.

Oppdraget med å utvikle fasade til regjeringskvartalet kommer likevel godt med i et koronapreget marked.

– Vi har mye å gjøre, men vi merker at det er mer skepsis i markedet. Vi må fortsatt stå på og selge, avslutter Amdal.